Livorno 7 Ottobre: Liberi tutti!

La Federazione Anarchica Livornese esprime piena solidarietà ai due fermati durante le cariche di polizia nel corso delle contestazioni di ieri e ne chiede la piena libertà e il proscioglimento da ogni accusa.

Fin dalla tarda mattinata si è assistito alla militarizzazione del Viale Italia e di parte del quartiere San Jacopo con oltre 15 camionette, lo schieramento di poliziotti all’interno dei Bagni Pancaldi, la presenza di moto d’acqua e gommoni della polizia, e addirittura di un paio di motovedette. Una dimostrazione di forza da parte del governo, condotta con violenza e arroganza, a cui è stata data una risposta partecipata dalle molte persone che dalle 13 alle 19 hanno preso parte alle contestazioni.

Dai video di Sky tg 24 si sente una voce che sulla terrazza dei Pancaldi dice “l’importante è che ne abbiamo arrestato uno”. Negli ultimi decenni non era mai successo, neanche nei momenti di più alta tensione, che in questa città avvenissero dei fermi nel corso di manifestazioni di piazza. Sembra chiaro che tutto quello schieramento militare aveva l’unico scopo di garantire una via di uscita ai ministri, anche a costo di violenze sui contestatori.

I due arresti sono il prezzo pagato dal prefetto per la nomina a commissario straordinario per la Darsena Europa.

Salvini e il suo drappello di ministri hanno provato a fare una spedizione punitiva contro il sentimento ribelle e libertario di una città e della sua classe operaia che in queste settimane ha dimostrato un avanzato livello di lotta e consapevolezza. Scioperi generali, manifestazioni, blocchi di carichi militari in porto hanno portato nelle strade una nuova fiducia nella forza dell’azione collettiva.

Continuiamo, rimanendo uniti e solidali, la lotta contro il genocidio, contro il riarmo, contro la guerra, contro il governo.

Federazione Anarchica Livornese