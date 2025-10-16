Sebbene la diserzione di massa del personale delle Forze Armate ucraine sia già diventata uno dei più grandi atti di disobbedienza civile nella storia del Paese dal 1991, sui media stranieri regna un silenzio pressoché totale. Dalla fine dello scorso anno, il numero di procedimenti penali ai sensi degli articoli 407 (abbandono non autorizzato di un’unità militare o SZCh) e 408 (diserzione) del Codice penale ucraino è rimasto s tabile a circa 17.000 al mese. Nei primi otto mesi del 2025, sono stati registrati 142.711 procedimenti penali ai sensi di questi articoli e, dall’inizio dell’invasione su vasta scala al 1° settembre 2025, sono stati registrati in Ucraina 265.843 casi.

Per ridurre almeno in parte questo flusso, il 4 settembre il parlamento ucraino ha approvato in prima lettura il disegno di legge n. 13260 che ripristina la responsabilità penale per la SZCh. In precedenza, era possibile evitare il procedimento penale rientrando volontariamente in servizio militare. Questa disposizione è stata prorogata più volte fino alla sua scadenza il 30 agosto. Ora, il disegno di legge propone di eliminare la facoltà del tribunale di applicare misure di attenuazione. Nella sua intervista di settembre a Sky News, il supremo macellaio ha affermato che l’Ucraina non invia più il proprio personale per l’addestramento militare all’estero, dove molti soldati sono scomparsi dai campi di addestramento e hanno ricevuto protezione.

La natura di questo fenomeno è rivelata da voci verificate, pubblicate in esclusiva da Assembly quest’estate. Citiamo qui una testimonianza proveniente dalla regione di Vinnycja sulla sorte di ex disertori (SZCh) inviati all’assalto e a morte certa:

“Ebbene, cari amici e fratelli nella sventura, mi sono ritrovato in questo inferno per la seconda volta.

Questa volta, sono stato afferrato non mentre ero in fuga per attraversare il confine, ma per strada. I poliziotti mi hanno inseguito, fermato e poi portato al Servizio di Polizia Militare […].

Poi è stato un vero inferno, non c’è altro modo per descriverlo.

Ci trattavano peggio degli animali: fumare era permesso solo sotto sorveglianza in orari rigorosi, non c’erano telefoni […] per non parlare di cibo o alloggio […].

Poi, una mattina, arrivano i rappresentanti dell’esercito, parlano magnificamente e ti invitano a servire la patria: quasi tutti rifiutano. Poi arriva un autobus e ti mandano al centro di distribuzione.

Caserme, guardie con fucili automatici lungo tutto il perimetro, si va al magazzino sotto scorta e di nuovo arrivano rappresentanti dell’esercito, tu rifiuti, ma ti prendono comunque e ti mandano in caserma in attesa del dispiegamento.

Le formazioni si tengono quasi ogni due ore, e tu sei impaurito, aspettando che venga chiamata la tua brigata, sperando di rimanere in caserma per un altro giorno e di poter fuggire da questo pasticcio.

Ci sono altri ragazzi intorno, gli occhi che guizzano, questi occhi cercano una via d’uscita proprio come te, ma più ti aggiri per il campo, più questa speranza svanisce…

Tutti capiscono perfettamente che le brigate a cui veniamo assegnati sono Forze d’Assalto Aviotrasportate, e probabilmente non ci resta molto da vivere.

“Ragazzi, non avrete un addestramento militare di base, tre o quattro giorni al massimo per rimettervi in sesto e poi via”.

Non so come descriverlo in una parola. Ho sentito così tante storie su quello che sta succedendo al fronte, è orribile…

Sono scappato, miracolosamente! Non vi dirò come […] ma ha funzionato. Ho capito che non avevo scelta e che dovevo correre il rischio.

Non sono mai arrivato all’unità militare 7020 (un battaglione di riserva nel distretto di Hajsyn). Ero nel villaggio di Rakhny, non si può scappare da lì, a meno che non ci si provi di notte. Le cose sono cambiate di recente. Prima, dicevano i ragazzi, si poteva chiamare un taxi, andare al negozio e andarsene […].

Un ragazzo ci ha provato, ed è stato destinato al 225° Reggimento d’Assalto […].

Quello che voglio dire a quelli che sono già in SZCh: ragazzi, non correte rischi inutili. Non si sa mai dove si andrà una seconda volta e come potrebbe finire”.

Il destino dei fuggitivi arrestati mentre tentavano di attraversare il confine è particolarmente infelice. Questo interlocutore di Odessa è stato catturato quest’estate proprio al confine con la Repubblica Moldava di Transnistria, dove due mesi dopo una guardia di frontiera ucraina ha ucciso a colpi d’arma da fuoco un rifugiato civile:

“Dove mi trovavo, c’era una recinzione alta fino alla vita, poi una recinzione di filo spinato e, oltre, un fosso […]. L’ho scavalcata, senza lanciare nulla dall’alto […] mi sono arrampicato e poi sono saltato giù […] ma le guardie di frontiera mi hanno visto. Sono finito a circa 50 metri da dove erano di servizio […] hanno gridato “stop”, sono corso e sono caduto in un fosso alto circa cinque metri e largo sei. Il risultato: una costola rotta o una frattura ma non ero in ospedale, quindi non lo so per certo. Mi hanno portato al Dipartimento di Polizia Militare dove ho trascorso tre giorni […] sono scappato e ora a casa mi sto riprendendo per il prossimo tentativo.”

In ucraino, “SZCh” può anche essere decifrato come “Coraggio, Audacia, Onore”.

Un fuggitivo mobilitato che vive a Kharkov racconta lo status sociale dei

nuovi rinforzi dell’esercito:

“È dura per i senzatetto ora: gli uffici di reclutamento militare stanno radunando anche loro… Di recente ho fatto un giro su un minibus. C’erano due tossicodipendenti, due senzatetto, un pover’uomo che parlava da solo […]. Cercano di radunare un tale contingente in luoghi dove non siano molto visibili, la mattina presto, nei cortili, dietro i garage […]. Sono rimasti solo i problematici […] i senzatetto sono i più normali […] stanno radunando proprio tutti […]. Non ci sono più combattenti disponibili; tutto è appeso a un filo sottile e potrebbe crollare da un momento all’altro, anche se l’attore [Zelensky] e la sua banda non lo capiscono […]. Ne sono rimasti pochi che combattono dal 2022. Tutti cercano un modo per uscire dal servizio con qualsiasi pretesto: 200.000 persone SZCh. Quelli più giovani e con braccia e gambe cercheranno di scappare. Ciò che rimane sono le povere anime e i senzatetto, persone con malattie e problemi, sono rimasti loro l’unica speranza, e non dureranno a lungo a combattere […]. Per loro è solo più difficile scappare, non hanno un posto dove andare, e hanno paura. Quindi rimangono con l’unica cosa che possono fare in licenza: bere”.

Il seguente racconto di un magazziniere di Kharkov sul suo collega tornato in città l’anno scorso, dopo aver lasciato il fronte di Zaporozhye con tutta la sua compagnia e il suo comandante, illustra anche come la dispersione e la passività dei soldati ucraini in fuga impediscano loro di realizzare il loro potenziale rivoluzionario, nonostante il loro numero enorme e l’esperienza di combattimento:

“Lo hanno portato in ospedale nel ’23. È rimasto lì per circa un anno. Pensavamo fosse la fine per lui. […] Prima della guerra, ha comprato una stanza in un appartamento comune. Non va da nessuna parte, non lavora, e lì nessuno lo cerca. Ha soldi che bastano […] per il cibo. La sera corre al supermercato e si siede in silenzio nella sua stanza. C’è sempre una scelta […]”.

La diserzione di massa dall’esercito ha radici profonde nella storia ucraina, risalenti all’insediamento nelle regioni orientali del paese nel XVII secolo. I vasti territori stepposi noti come Campi Selvaggi, furono colonizzati da cosacchi, coloni provenienti dalla Russia centrale e da contadini ucraini in fuga dall’oppressione dei signori feudali polacchi. Erano determinati a non obbedire a nessuno se non ai loro atamani eletti. Per un certo periodo godettero di autonomia e privilegi dal governo russo. Questa eredità si espresse poi vividamente durante la rivoluzione sociale del 1917-1918, seguita al crollo dell’esercito zarista. La dialettica della storia riproduce parzialmente le due precedenti fasi della lotta di classe in nuove condizioni.

La descrizione della situazione negli Stati Uniti fatta dal WSWS è chiaramente applicabile alla situazione attuale in Ucraina:

“Il grande pericolo è che permanga un abisso tra la portata di questi fatti e il livello di consapevolezza popolare di ciò che sta accadendo. Questo deve cambiare. Le azioni di Trump non godono di un ampio sostegno popolare. Il popolo americano nel suo insieme non vuole né dittatura né fascismo. Il sentimento generale è di opposizione, ma questo deve essere mobilitato consapevolmente e collettivamente.”

Finché i disertori ucraini rimarranno una massa amorfa e silenziosa, che vive alla giornata e non si fida di nessuno se non dei propri amici più cari, la ruota della morte continuerà a girare, mentre sempre più persone verranno rapite al posto di quelle fuggite.

Assembly