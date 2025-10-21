Bilancio n. 29/2025

ENTRATE PAGAMENTO COPIE REGGIO EMILIA, FAI reggiana € 100,00; LIVORNO, Federazione anarchica livornese € 105,00; MILANO, Federazione anarchica milanese € 75,00. Totale € 280,00 ABBONAMENTI S.CASCIANO V.P., Studi storici della Val di Pesa (cartaceo) € 55,00; LARDIRAGO, D.Segagni (cartaceo) € 55,00; MILANO, F.Porcelli (pdf) € 25,00; MILANO, Antonio e Rosaria (pdf) € 25,00; MILANO, H.Koyouncuer (pdf) € 25,00; ATENE, G.D'Errico (pdf) € 25,00; CASALMAGGIORE, G.Morelli (pdf) € 25,00; TORINO, G.Ragona (cartaceo) € 55,00 Totale € 290,00 SOTTOSCRIZIONI S.CASCIANO V.P., Studi storici della Val di Pesa € 45,00; LARDIRAGO, D.Segagni € 200,00; MILANO, Antonio e Rosaria € 75,00; MILANO, H.Koyouncuer € 25,00; ATENE, G.D'Errico € 25,00 Totale € 370,00 TOTALE ENTRATE € 940,00 USCITE Stampa n° 28 -€ 451,36; Spedizione n° 28 -€ 373,27; TOTALE USCITE -€ 824,63 saldo n. 29 € 115,37 saldo precedente € 4.413,97 SALDO FINALE € 4.529,34 IN CASSA AL 16/10/2025 € 5.984,34 Da Pagare Stampa n° 29 -€ 611,00 Spedizione n° 29 -€ 373,27