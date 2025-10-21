Tu sei qui

Bilancio n. 29/2025

Redazione_web 
ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

REGGIO EMILIA, FAI reggiana € 100,00; LIVORNO, Federazione anarchica livornese € 105,00; MILANO, Federazione anarchica milanese € 75,00.

Totale € 280,00

ABBONAMENTI 

S.CASCIANO V.P., Studi storici della Val di Pesa (cartaceo) € 55,00; LARDIRAGO, D.Segagni (cartaceo) € 55,00; MILANO, F.Porcelli (pdf) € 25,00; MILANO, Antonio e Rosaria (pdf) € 25,00; MILANO, H.Koyouncuer (pdf) € 25,00; ATENE, G.D'Errico (pdf) € 25,00; CASALMAGGIORE, G.Morelli (pdf) € 25,00; TORINO, G.Ragona (cartaceo) € 55,00 

Totale € 290,00

SOTTOSCRIZIONI

S.CASCIANO V.P., Studi storici della Val di Pesa € 45,00; LARDIRAGO, D.Segagni € 200,00; MILANO, Antonio e Rosaria € 75,00; MILANO, H.Koyouncuer € 25,00; ATENE, G.D'Errico € 25,00

Totale € 370,00

TOTALE ENTRATE € 940,00

USCITE 

Stampa n° 28 -€ 451,36; 

Spedizione n° 28 -€ 373,27; 

TOTALE USCITE -€ 824,63

saldo n. 29 € 115,37

saldo precedente € 4.413,97

SALDO FINALE € 4.529,34

IN CASSA AL 16/10/2025 € 5.984,34

Da Pagare

Stampa n° 29 -€ 611,00

Spedizione n° 29 -€ 373,27

Related posts