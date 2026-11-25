Il 17 novembre la Camera ha approvato definitivamente la vergognosa legge cosiddetta “contro l’Antisemitismo”, un testo particolarmente subdolo che mira ad imbavagliare ogni critica alla politica genocida dello stato di Israele.

Con il voto favorevole anche di una parte della cosiddetta “opposizione” è stata introdotta una vera e propria censura preventiva contro ogni forma di protesta nei confronti della politica di Israele, adottando la “definizione operativa di antisemitismo formulata dall’International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA).

Tale definizione equipara abilmente antisionismo e antisemitismo per cui con questa legge è considerato “antisemita”“Negare agli ebrei il diritto dell’autodeterminazione, per esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo.” (ma nei fatti Israele è realmente uno stato che adotta un pesante apartheid nei confronti dei cittadini non ebrei) oppure ” Fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei Nazisti” (ma nei fatti Israele sta adottando una politica oggettivamente nazista nei confronti dei palestinesi).

Come abbiamo visto in precedenti articoli di UN, la legge, nella sua formulazione definitiva, non introduce nuove fattispecie penali ma apre la strada a una vera e propria forma di censura preventiva sui social attraverso “apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla rete internet”.

Quindi dobbiamo aspettarci un graduale silenziamento di siti, profili FB e IG che osano denunciare le atrocità israeliane.

Le scuole e le università sono ora tenute ad attivare misure “per contrastare i fenomeni di antisemitismo”. Le università “possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo”. Ne conseguirà un pesante ricatto su presidi e rettori perchè tengano “sotto controllo” i propri studenti.

Verrà rafforzata la già prevista “Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo” basata su interventi “educativi” e “formativi”nelle scuole, tra studenti, docenti, magistrati, prefetti, forze armate e polizia e sui mass media, e il monitoraggio delle attività “antisemite” attraverso una apposita banca dati.

Con questa definizione di “Antisemitismo” esiste il fondato pericolo che le norme repressive della legge Mancino, mai utilizzate quando si trattava di contrastare neonazismo, razzismo e islamofobia, vengano ora rivolte contro i sostenitori della liberazione del popolo palestinese!

La legge sull’ “Antisemitismo” si aggiunge a molte altre approvate negli ultimi anni (come il nuovo Decreto legge “Sicurezza” n. 190) e che hanno lo scopo evidente di bloccare ogni forma di protesta sociale: sanzioni penali per i blocchi stradali, pesanti pene pecuniarie per le manifestazioni non autorizzate, la possibilità di perquisire chiunque in luoghi pubblici e di trattenerlo arbitrariamente in questura per 12 ore (misura ora estesa anche ai minorenni), DASPO (allontanamento obbligatorio) di militanti da zone considerate “sensibili”(come stazioni, TAV, ponte di Messina), divieto di riunione in luogo pubblico per persone considerate “moleste”, Zone rosse che limitano la libertà di movimento delle persone, ordinanze della Commissione Garanzia Scioperi che limitano fortemente la libertà di sciopero (soprattutto nel settore della Logistica).

Un’ondata repressiva senza precedenti dagli anni settanta, funzionale alla politica di guerra.

Ora più che mai è necessario non lasciarsi intimidire e mobilitarsi per la difesa della libertà di pensiero, di parola e di manifestazione. Contro lo Stato di guerra e di polizia.

Mauro De Agostini