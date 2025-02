La svolta del 2024 e 2025 per l’Ucraina: la diserzione è diventata la tendenza dominante a livello nazionale

Il testo che segue è la traduzione di un reportage uscito a firma del Gruppo Assembly – Kharkiv, assembly.org.ua

Il rapido collasso dell’esercito di Bashar al-Assad in Siria, che si è sgretolato tra il 27 novembre e l’8 dicembre, ha attirato molta attenzione in Ucraina. Per moltə nel Paese, è diventato l’evento principale della fine del 2024. Si è creata una situazione paradossale: la propaganda ufficiale ucraina elogia i successi delle forze filo-NATO e filo-turche contro Assad come una brillante vittoria sulla Russia, mentre allo stesso tempo lo stesso dittatore ucraino sostenuto dalla NATO rischia sempre più di seguire il destino di Assad.

Negli ultimi giorni di novembre, i media mondiali in lingua inglese hanno confermato ciò che Assembly aveva denunciato durante tutto l’autunno. ABC News, citando “un legislatore esperto di questioni militari”, ha scritto che in Ucraina potrebbero esserci addirittura 200.000 disertori e che “si tratta di un numero sconcertante da qualsiasi punto di vista, visto che si stima che ci fossero 300.000 soldati ucraini impegnati in combattimento prima dell’inizio della mobilitazione“. Ha anche riconosciuto che la diserzione è stata una delle ragioni principali della caduta di Ugledar [Vuhledar]. Il Financial Times ha aggiunto che alcuni di coloro che hanno abbandonato la 123ª Brigata di Difesa Territoriale a causa della loro riluttanza a difendere Ugledar sono già tornati al fronte, mentre altri si nascondono e altri ancora sono stati arrestati. Lo stesso articolo riporta anche, citando un esponente del servizio di sicurezza polacco che vuole restare anonimo, che ogni mese una media di 12 soldati ucraini disertano dai campi di addestramento in Polonia. Cosa di cui avevamo relazionato già da tempo.

Secondo l’Ufficio del Procuratore generale dell’Ucraina, nel mese di novembre del 2024 sono stati registrati 18.984 nuovi procedimenti penali ai sensi degli articoli 407 e 408 del Codice penale ucraino (abbandono non autorizzato di un’unità e diserzione). Si tratta di un numero quasi doppio rispetto a ottobre 2024, quando sono stati registrati 9.487 casi in base a questi stessi articoli. Nel dicembre 2024 sono stati registrati 17.593. Nel gennaio sempre dello scorso anno, i procedimenti erano solo 3.448. In totale, dal febbraio 2022 al 1° dicembre di quest’anno, sono già stati registrati 114.280 procedimenti penali per casi di diserzione e assenza dal servizio. Il giornalista pro-Trump di stanza a Kiev Volodymyr Boiko, anch’egli combattente nella 241ª Brigata di Difesa Territoriale, ha pubblicato un post al riguardo il 7 dicembre:

L’esercito ucraino può essere già considerato defunto. Inoltre, anche se sono state registrate nel mese di novembre 2024 19.000 segnalazioni [di fughe], ciò non significa affatto che questo sia il numero reale di militari che hanno disertato. 19.000 è, infatti, il numero più alto possibile che può essere registrato in questa categoria di reati. Perché in ogni caso, il comandante dell’unità militare deve prima istruire un’indagine ufficiale, esaminare e approvare i risultati dell’indagine ufficiale, inviare un rapporto sul reato commesso all’Ufficio investigativo dello Stato o a un ufficio dedicato della procura, e lì il rapporto deve essere esaminato e infine registrato. Le unità militari non dispongono di un numero di specialisti tale da poter condurre indagini ufficiali di tale entità, né l’ufficio del procuratore e l’ufficio investigativo dello Stato hanno dipendenti sufficienti per inserire nel registro decine di migliaia di rapporti sulla diserzione”.

In questo contesto, il 21 novembre è stata approvata la legge 4087-IX ed è entrata in vigore il 29. Secondo questa nuova legge, coloro che si rendono colpevoli di abbandono non autorizzato della propria unità (SZCh in ucraino, SOCh in russo) o di diserzione non solo possono tornare volontariamente a prestare servizio senza essere puniti penalmente, ma anche possono continuare il servizio militare obbligatorio o a contratto. L’unico obbligo era quello di rientrare in forza entro il 1° gennaio 2025. Poi il Parlamento ha prorogato il termine per il ritorno senza responsabilità penale fino al 1° marzo 2025 – a quanto pare, non sono in molti a volerlo fare.

Il mese scorso, una conduttrice del canale YouTube delle donne militari ucraine ha raccontato che nei pressi di Kupyansk, nella regione di Kharkov, quasi tutta la seconda compagnia del 152° Battaglione della 117° Brigata di Difesa Territoriale ha disertato a causa del loro “comandante macellaio”. Il corrispondente di guerra ucraino Yury Butusov ha raccontato lo scandalo della 155ª Brigata meccanizzata “Anna di Kiev”, addestrata in Francia e inviata a Pokrovsk. Sono state reclutate diverse migliaia di persone che erano state costrette a salire sugli autobus per la leva, e più di mille di loro “sono tornati a casa immediatamente dopo l’arrivo”. Nel post del 31 dicembre, spiega che ancor prima che la brigata avesse sparato il primo colpo, 1.700 militari se ne sono andati senza permesso. In seguito, l’Ufficio di Stato per le indagini ha iniziato ad esaminare quanto accaduto. Secondo Butusov, la 155ª Brigata si è addestrata in Francia a ottobre. Già allora 935 uomini aveva abbandonato l’unità senza permesso. In seguito, più di 50 soldati si sono dileguati. Per questa scandalosa formazione sono stati spesi più di 900 milioni di euro. Meno noto è che l’8 gennaio l’Ufficio di Stato per le indagini ha arrestato un tenente superiore di questa brigata, per aver abbandonato l’unità e ha incitato i suoi sottoposti a fare altrettanto. È stato portato dalla regione di Rivne a Kiev e messo in custodia senza cauzione. “Si è presentato un suo collega di lavoro, è stato costretto a salire su un autobus. [È stato] mobilitato in primavera, ed è scappato dal fronte di Zaporozhye. Ha detto che, quando hanno cominciato a essere fatti a pezzi con tutto quello che avevano, hanno deciso di tornare a casa. L’intera compagnia è entrata in SZCh insieme al loro comandante. Che senso ha se vengono catturati? Non importa. Ora è a casa. Vivo”, ha scritto qualcuno il 18 dicembre nella chat locale di Saltovka [Saltivka è una vasta area residenziale situata nella regione nord-orientale di Kharkiv].

Il 25 novembre, alcuni dei meccanismi utilizzati per combattere la fuga delle reclute sono stati descritti nel gruppo pubblico UFM di Telegram, nato per l’aiuto reciproco per attraversare il confine evitando i posti di blocco.

“Il problema principale dei campi di addestramento è che lì tutti si controllano l’un l’altro, perché nelle formazioni ti dicono subito che lo SZCh è riprovevole e che per uno SZCh non riuscito ti picchieranno duramente. E parlano subito di responsabilità collettiva: se qualcuno lascia la tua tenda, allora ricorreranno brutalmente tutti quelli che sono nella tenda.

Il plotone vicino è stato inseguito tutta la notte quando uno di loro è scappato. Sono stati inseguiti nelle trincee per tutta la notte, come un grido d’allarme, svegliati con granate da addestramento, flessioni con l’intera compagnia in tenuta completa, in breve, scherniranno tutti fino in fondo, in modo che tutti sappiano che, se il tuo compagno d’armi scappa, per te ci sarà l’inferno. […].”

Tuttavia, un disertore della regione di Kiev, che ha voluto rimanere anonimo, ha un’esperienza leggermente diversa:

“Certo, c’è un fondo di verità in tutto questo. Ma non tutto è così nero. Ora i campi di addestramento sono composti quasi al 100% da persone che sono state mobilitate con la forza. Le compagnie di addestramento sono leggermente diluite con idioti ideologici e zelanti ed anche con donne. Il restante 99% è costituito da potenziali SZCh. E questo lo sanno tutti molto bene. E questa è già una base di solidarietà. Nella mia compagnia al campo di addestramento di Yavoriv, quando un altro soldato scompariva, molti gli auguravano buona fortuna ad alta voce. E questo accadeva quasi ogni giorno. Naturalmente, venivamo tormentati quando dovevamo correre nelle trincee, quando ci portavano via le razioni e tutto il resto. Ma dato che ogni giorno qualcuno fuggiva, non so proprio cosa sarebbe successo se nessuno fosse fuggito.

Sono stato preso il 17 giugno. Sono fuggito il 30 giugno. Sono partito per la Romania il 25 settembre. […]”.

Coloro che vengono arrestati a Kharkov vengono solitamente inviati per l’addestramento non nella parte occidentale del Paese, ma nella regione di Dnepropetrovsk, a est. Questa testimonianza del 29 novembre racconta cosa li aspetta:

“L’altro ieri un compagno è stato impacchettato [dalla strada], ieri era già in addestramento, a Dnipro, a 120 km dal fronte. Il convoglio è stato notevolmente rinforzato, è impossibile fuggire, come in un campo di concentramento. Il giovane pastore è stato picchiato, perché si era rifiutato di arruolarsi… La mobilitazione dei sacerdoti, come vediamo, è più importante della mobilitazione della polizia.

È quello che sta succedendo ora… E coloro che si rifiutano di agire vengono mandati a zero [all’avanguardia in prima linea]. Una compagnia di avatar [soldati che bevono]. Sono scomparsi senza lasciare traccia… Senza documenti, senza carta di circolazione. Sono stati semplicemente rapiti e fatti a pezzi. Brutalmente. Ti tolgono i telefoni, i documenti, non gliene frega niente di dove vuoi andare. Se non sei un vice, non gliene frega niente. C’era un tizio, un pastore, l’hanno buttato a terra, picchiato… L’hanno portato a zero da qualche parte… È pieno di sorveglianza, e posti di blocco in città, e sparsi ovunque. [Si poteva andare in bagno solo con un anziano. Si può andare in negozio – con uno scontrino e solo con un anziano, al massimo di 5 persone alla volta …”.

Se tutto questo è vero, significa che il metodo di “portare a distanza zero” è utilizzato nelle truppe ucraine per sbarazzarsi degli indesiderabili, come avviene nelle unità russe sul fronte orientale. […]

Anche le ribellioni individuali contro lo Stato e la guerra sono diventate più frequenti dopo il calo iniziale dell’autunno. A novembre abbiamo registrato almeno quattro casi nella sola Kharkiv. In particolare, un uomo di 39 anni, dopo essere fuggito dall’esercito un anno e mezzo fa, ha affrontato con le armi i poliziotti giunti nel suo appartamento in risposta alla sua minaccia di uccidere un poliziotto di pattuglia. Aveva un fucile automatico, una pistola e delle granate. Tuttavia, è stato preso in custodia senza sparare un colpo. Il 27 novembre, nel villaggio di Trostyanets, nella regione di Vinnytsia, un uomo di 57 anni si è presentato al centro di arruolamento in risposta a una convocazione e ha accoltellato alla clavicola destra un sergente di 53 anni della struttura, mandandolo in terapia intensiva con ferite alle arterie. “Perché voleva mandarmi in guerra”, ha spiegato l’uomo. La notte del 28 dicembre, tre veicoli della guardia di frontiera sono stati incendiati nella città di Chop al confine della Transcarpazia: Mazda, Peugeot e KIA. Un residente locale di 22 anni, dopo essere stato fermato dalla polizia, ha spiegato il suo gesto durante l’interrogatorio indicando le sue “rapporti ostili” con i proprietari dei mezzi.

Alle 20 circa del 13 gennaio, in una delle strade principali di Kharkiv, le persone hanno bloccato la strada a un “autobus dell’invincibilità” del centro di arruolamento distrettuale. Due uomini e una donna sono scesi da auto civili, uno di loro aveva una pistola da starter (quella delle competizioni). Dopo aver rotto il finestrino del furgone con la pistola, hanno ingaggiato una lotta con i pixel [I soldati ucraini, carichi di equipaggiamento all’avanguardia, sono soprannominati «cyborg», le loro divise «pixel» per la texture]. I poliziotti hanno arrestato il proprietario della pistola e sequestrato la sua auto. Si tratterebbe di un imprenditore di 49 anni, venuto a salvare il nipote. […].

Il 25 novembre, una guardia di frontiera della regione di Khmelnytsky è stata condannata a 12 anni di carcere per l’omicidio premeditato del suo diretto superiore (il capo del gruppo di comunicazione). Il sergente junior di 36 anni, che prestava servizio come tecnico-autista ed era stato mobilitato per il Servizio di frontiera dello Stato nell’agosto 2023, si è recato in servizio con un’arma il 6 febbraio dello scorso anno e durante il servizio ha incontrato il comandante, con il quale aveva un rapporto non amichevole. Dopo di che, è andato con lui verso la mensa e gli ha sparato allo stomaco con un AK-74. Il colonnello è morto sul posto […].

Naturalmente, ci sono diverse notizie simili dall’altro lato del fronte. Infatti, il 29 ottobre, alcuni criminali reclutati per il fronte da un centro di detenzione preventiva e fuggiti dalle loro unità hanno quasi ucciso un rappresentante delle autorità della regione di Leningrado. Come ha scritto il sito locale 47news, il giorno dopo, si trattava del trentenne Aleksandr Igumenov, del trentenne Mark Frolov e del trentasettenne Vladimir Nikin. “Il comandante del gruppo investigativo del Ministero della Difesa ha già delineato le circostanze in un rapporto: si sono mossi verso la casa nel villaggio di Yanino, nel distretto di Vsevolozhsk. Gli ufficiali hanno controllato attentamente il pianerottolo e hanno iniziato ad aspettarlo vicino alla casa. Quando è apparso, l’ufficiale e i suoi subordinati sono saltati in piedi, ma si è scoperto che Igumenov non era solo. C’erano altre due persone con lui. Igumenov ha preso una pistola, ha praticamente puntato la canna sulla fronte dell’ufficiale e ha delineato in modo specifico le prospettive possibili: o se ne vanno e li lasciano andare, o il Ministero della Difesa perderà diversi graduati e un ufficiale. Come si legge nei documenti, “per evitare perdite tra i civili” il gruppo accettò la richiesta e si ritirò. O meglio, ha fatto finta di ritirarsi, chiamando i rinforzi. Gli stessi dipendenti del Ministero della Difesa si sono appostati intorno alla casa nel caso in cui il trio fosse saltato fuori, ad esempio, dalle finestre. L’irruzione delle forze speciali è stata di routine. Hanno sfondato la porta, picchiandoli violentemente. Tutti e tre erano sotto l’effetto di droghe. Oggi sono iniziati gli interrogatori nel Comitato Investigativo Militare esclusivamente nell’ambito dell’articolo 338 del Codice penale – “Diserzione”.” Ognuno di loro ha diverse condanne, soprattutto per furto”.

Il 25 ottobre, nei pressi del villaggio di Kremyanoye nella regione di Kursk, Dmitry Slepnyov, vicecomandante del 2° battaglione motorizzato di fucilieri della 810ª brigata di marina (unità militare 13140 di Sebastopoli), sarebbe stato ucciso da un suo soldato. Durante una riunione di servizio in un posto di osservazione, il capitano ha avuto un conflitto verbale con il soldato Alexander Ryabov. Quest’ultimo ha sparato all’ufficiale tre colpi alla testa con un AK-74. La notizia è stata pubblicata da fonti ucraine, senza alcuna conferma da parte russa.

La sera del 12 novembre, dieci contractors sono fuggiti senza armi dall’unità militare 57849 di stanza nell’insediamento lavorativo di Kochenyovo, vicino a Novosibirsk. Secondo il sito web locale NGS, “vi erano state assegnate circa 30 persone provenienti da tutto il Distretto militare centrale, che in precedenza avevano lasciato arbitrariamente e senza permesso le loro unità militari”. La maggior parte proveniva dal Territorio di Krasnodar. I soldati hanno distrutto la sede dell’unità con la scritta “Guardate, qui c’è una rivolta” e l’hanno filmata, hanno lasciato il villaggio in taxi e sono stati poi tutti arrestati. Prima di questo fatto, alcuni dei fuggiaschi avrebbero chiesto assistenza medica, e il motivo della rivolta era che non volevano essere rimandati al fronte. Secondo le informazioni dei canali Telegram, al 15 novembre più di un centinaio di titolari dello status di SOCh di questa unità sono stati comunque trasportati a Rostov-sul-Don.

La notte del 20 dicembre, cinque militari sono morti e sette sono stati ricoverati in ospedale per inalazione di fumo a causa di un incendio nel centro di detenzione di Vilyuisk Lane a Yakutsk. In questa struttura, i soldati detenuti perché si erano assentati senza permesso (AWOL) erano imprigionati e torturati. Secondo i servizi di emergenza e le autorità russe, i prigionieri hanno appiccato il fuoco all’edificio mentre cercavano di fuggire. In totale, c’erano diverse decine di detenuti. Nella primavera del 2024 ci sono state lamentele sulle condizioni di detenzione. Durante l’ispezione della Procura militare della Guarnigione di Yakutsk, sono state rilevate numerose violazioni della legislazione federale e sono stati emessi degli ordini di servizio per eliminare tali violazioni […].

In un modo o nell’altro, nel novembre 2024 le truppe russe hanno conquistato un territorio 4,7 volte superiore a quello dell’intero 2023. Nei primi quattro giorni del 2025, hanno già conquistato otto villaggi a sud di Pokrovsk e mancano solo alcuni chilometri al confine con la regione di Dnepropetrovsk, dove non ci sono ancora state ostilità e le fortificazioni sono minime. Nonostante la situazione sia così critica, la popolazione ucraina non ha manifestato alcuna impennata patriottica. Troppi lavoratori non vedono più alcuna particolare differenza su chi li deruberà.

17 gennaio 2025

Da libcom: https://libcom.org/article/turn-2024-and-2025-ukraine-desertion-has-become-nationwide-mainstream

Trad. per conto di CRINT-FAI

Immagine: Un momento delle manifestazioni congiunte di tutti gli oppositori alla guerra ucraini, russi e locali tenutesi il 21 dicembre a Berlino, Colonia e Parigi. Da: https://nowar.solidarite.online/blog/de-paris-%C3%A0-cologne-en-passant-par-berlin-d%C3%A9serteurs-de-tous-les-pays-unissez-vous