La Global Sumud Flottilla è stata attaccata – Comunicato della Federazione Anarchica Siciliana

LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA È STATA ATTACCATA

IL GOVERNO MELONI È COMPLICE DEGLI ISRAELIANI

ROVESCIAMO IL GOVERNO MELONI

Il primo atto concreto della società civile di mezzo mondo per porre fine alla guerra a Gaza, alla carestia e al genocidio del popolo palestinese, rappresentato dalla Global Sumud Flotilla, ha avuto stanotte il suo epilogo.

Privi di protezione, con una nave militare italiana tenutasi vigliaccamente in disparte, nonostante fossero già stati minacciati e bombardati in acque internazionali o di altri Stati, gli attivisti della Global Sumud Flotilla, impegnati ad aprire un corridoio umanitario nel mare antistante Gaza (mare internazionale di cui il governo israeliano, con il consenso tra gli altri del governo italiano, si è appropriato), hanno subìto un attacco criminale da parte delle forze speciali del governo israeliano, che li hanno sequestrati ponendo fine alla loro missione generosa e non violenta.

Non è mancato in questo frangente l’accordo preventivo tra il premier sionista Netanyhau, criminale di guerra acclarato e ricercato dalla Corte Penale Internazionale, con la premier sovranista italiana, Giorgia Meloni, come è uso fare tra Stati tra loro gemellati (Nethanyahu è andato all’ONU, nei giorni scorsi, a pronunciare un discorso farneticante col beneplacito dell’Italia, unico paese in Europa, al sorvolo del territorio siciliano).

La nostra lotta contro il governo israeliano deve estendersi dunque ai suoi complici più vicini, al governo italiano e alle sue agenzie militari, commerciali e diplomatiche che continuano a fare affari e intessere rapporti amichevoli con lo Stato-canaglia d’Israele.

Non limitiamoci a boicottare le merci, a interrompere l’invio di armi a Israele, alle proteste innanzi ad ambasciate, consolati e industrie colluse con lo Stato sionista, ma estendiamo la nostra protesta alle istituzioni italiane, ai partiti, ai giornali ammanicati col governo Meloni, che spargono odio ed esportano nel mondo il pensiero neofascista, imperialista e razzista che informa pure i loro colleghi israeliani. Continuiamo la lotta contro il governo d’Israele, sia qui che al di là del mare, affiancandogli quella al neofascismo italiano che lo sostiene materialmente e ideologicamente.

MOBILITIAMOCI PER ROVESCIARE IL GOVERNO MELONI!

Federazione Anarchica Siciliana

2 ottobre 2025