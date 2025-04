Contro la guerra, contro il potere: un appello dell’IFA a tutt* l* anarchic* a schierarsi contro la NATO

Lo Stato e la NATO, o qualsiasi altra alleanza militare multinazionale, non ci portano la sicurezza, ci portano il controllo cercando solo la nostra obbedienza, la nostra conformità e la nostra capitolazione. Che si tratti dell’endemica violenza della polizia nelle nostre comunità o dei campi di battaglia insanguinati dell’Ucraina e degli oceani di rovine di Gaza, abbiamo un unico nemico: il capitalismo e lo stato.

Sin dalla sua nascita nel 1947, la NATO ha agito solo come esecutrice della violenza imperialista, strumento di repressione e motore di guerra. Non protegge la pace. È il nostro nemico di classe e una minaccia diretta alla vita e al benessere di ognuno di noi. La nostra lotta non è tra le nazioni, è contro la classe dominante a cui tutt* resistiamo. Questo continua a essere vero, anche durante la brutale realtà della guerra. Con il pretesto della sicurezza europea e nazionale, i governi della NATO stanno incanalando miliardi nei bilanci militari, tagliando i servizi sociali vitali.

Mentre costruiscono eserciti, ci lasciano a combattere per la sopravvivenza. Impongono l’austerità mentre accumulano risorse per la guerra. Loro costruiscono eserciti mentre noi lottiamo per l’assistenza sanitaria, la casa e la dignità di base. Li osserviamo ogni giorno mentre si rivolgono sempre più alle prossime generazioni e le preparano a prendere le armi, private di ogni opportunità, non vedendo altra scelta che arruolarsi per diventare carne da cannone in conflitti non creati da loro, vendute all’avventura, alla falsa fraternità e al patriottismo. Quando i coscritti ritornano, mutilati e spezzati, vengono messi da parte, utili solo come simboli per vuote parate. Nei loro paramenti militari, mostrano alla luce del giorno che la propaganda non finisce mai.

Facciamo appello a* anarchic*, a* antiautoritar* e a tutt* coloro che si oppongono alla guerra a riunirsi, a organizzarsi e a resistere al militarismo. La NATO e i suoi signori della guerra si incontreranno, ma lo faremo anche noi. Scenderemo in strada. Disturberemo le loro dimostrazioni di potere. Creeremo reti di solidarietà e ci opporremo direttamente alle loro guerre, alla loro polizia militarizzata e alla loro repressione dei nostri movimenti. Noi anarchic* lottiamo per un mondo senza frontiere, senza stati e senza eserciti che sostengono il loro dominio.

Facciamo appello alla solidarietà internazionale contro la NATO e ogni manifestazione di oppressione militarizzata, che si tratti dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO), della Peninsula Shield Force (PSF), dell’Alleanza degli Stati del Sahel (AES), del Piano ReArm Europe 2030 o di qualsiasi altro patto o esercito cosiddetto di “sicurezza collettiva”. In ogni caso, servono allo stesso scopo: sostenere il dominio attraverso la forza, perpetuare la sofferenza in tutto il mondo. Le armi che usano oggi per assicurarsi le risorse, saranno rivolte contro di noi domani.

Chiediamo a tutt* l* anarchic*, antiautoritar* e antimilitaristi di agire in questi giorni all’Aia e in tutto il mondo in solidarietà internazionale. Lasciamo che le specifiche dei nostri piani crescano insieme. Organizzatevi insieme e preparate le nostre azioni, insieme faremo loro sapere: rifiutiamo le false scelte del nazionalismo. Rifiutiamo la falsa idea che la NATO sia lì per proteggere. Rifiutiamo la brutalità del loro militarismo e le dottrine marziali della guerra. Respingiamo le loro proposte di bilancio che affameranno le casse della classe operaia e sosteniamo le vittime e i disertori di tutte le guerre.

Nessuna guerra tra i popoli, nessuna pace tra le classi.

Commissione di Relazioni dell’Internazionale delle Federazioni Anarchiche – Marsiglia 22-23 marzo 2025