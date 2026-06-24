Con profondo dolore informiamo della scomparsa di una delle figure storiche degli anarchici nella nostra provincia, Manlio Lavezzi.

La sua militanza era iniziata alla fine degli anni sessanta quando era ancora uno studente, è poi proseguita con la nascita del gruppo anarchico dedicato a Franco Serantini. Manlio si è sempre definito comunista anarchico; aderente alla Federazione Anarchica Italiana seguì le varie peripezie esterne e interne al nostro movimento ed era particolarmente attivo negli anni ‘80.

La sua intelligenza, il suo spirito critico e la sua ironia è sempre stata un importante faro per la crescita politica di tutti i compagni che in provincia di Alessandria si sono avvicinati all’anarchismo negli anni. Dopo un periodo dove per vicende personali e perché si era trasferito in altre città era stato assente dalla scena attiva, lo abbiamo ritrovato al nostro fianco nel Laboratorio Anarchico PerlaNera, nel Gaas PerlaNera e al mercatino Autbiologic che si tiene periodicamente nel cortile del Laboratorio Anarchico. Anche se ultimamente la salute precaria lo rendeva poco attivo per cortei e altro era sempre attivo nel confronto e nel dibattito con i compagni, era anche impegnato con alcuni di noi nella ricerca storica sulla presenza anarchica nell’alessandrino. Su questo argomento progettiamo di uscire con un libro che sicuramente dedicheremo a lui.

Convinti che non si muore mai finché resta vivo il ricordo, possiamo dire certamente che anche se noi non lo vediamo più è sempre al nostro fianco.

Ciao Manlio, che la terra ti sia lieve.

Laboratorio Anarchico PerlaNera