APPELLO ALLA SOLIDARIETA’ 

Oggi [23 giugno 2026] Aristotelis Chantzis, membro della Comunità Occupata di Prosfygika è stato trasportato all’ospedale “Georgios Genimatas” a causa di sintomi neurologici acuti.

Aristotelis è in sciopero della fame da 138 giorni e il suo peso è sceso a 38 chili.

Tramite il suo Sciopero fino alla Morte per la Vita si sta sacrificando nella lotta per la preservazione della Comunità di Prosfygika.

A Prosfygika si mantengono alloggi sociali, strutture di solidarietà, e si pratica concretamente la lotta allo stato e al capitalismo, tutto grazie all’autorganizzazione di una comunità di oltre 400 persone.

Lo stato greco e la regione di Attica stanno da tempo minacciando lo sgombero di Prosfygika sotto false promesse di “Riqualifica” del territorio.

Se la comunità dovesse essere sgomberata vedremmo, oltre alla scomparsa di uno spazio popolare lo stravolgimento delle vite di 400 persone, tra cui Bambini, Anziani, Rifugiati Politici e persone con Difficoltà di Salute Mentale che si ritroverebbero senza casa.

Come Gruppo Anarchico Francesco Mastrogiovanni facciamo un appello alla solidarietà internazionale rivolto a chiunque si riveda nella lotta della Comunità di Prosfygika e degli scioperanti di fame Aristotelis Chantiz e Suzone Doppagne.

La vita di Aristotelis è a rischio ed oggi più che mai si presenta la necessità di esprimere e praticare solidarietà tramite qualunque mezzo possibile.

Il Prosfygika deve vincere, perchè, oltre a un mezzo di lotta concreta, è la dimostrazione che un Mondo Migliore senza Capitalismo, Stato e Sottomissione è possibile.

Le richieste dello sciopero della fame dei compagni Aristotelis Chantzis e Suzane Doppagne sono:

• ANNULLAMENTO IMMEDIATO DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA REGIONE DELL’ATTICA.

• CHE TUTTI I RESIDENTI DI PROSFYGIKA POSSANO RIMANERE NELLE LORO CASE, NEL LUOGO E NELLA ZONA IN CUI VIVONO E HANNO STABILITO LEGAMI SOCIALI, CULTURALI E ORGRANICI.

• GARANZIE CONCRETE PER LA RICOSTRUZIONE DEL PROSFYGIKA DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI DIRITTO CIVILE NO-PROFIT “KATOIKOI KAI

FILOI PROSFYGIKON L. ALEXANDRAS NON PROFIT CIVIL LAW

COMPANY” TRAMITE AUTOFINANZIAMENTO! – NESSUN FONDO PUBBLICO PER LA “RIQUALIFICAZIONE” DI PROSFYGIKA!