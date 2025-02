Caso Almasri: la patetica fiaba della Ragion di Stato

Spesso gli aspetti più interessanti di una vicenda non riguardano il merito della stessa, bensì i dettagli collaterali. In molti infatti si sono domandati il motivo per cui la Meloni nel suo spot vittimistico sul caso Almasri abbia falsamente affermato di aver ricevuto un “avviso di garanzia”, mentre invece si trattava di una semplice iscrizione nel registro degli indagati. Tra l’altro non esiste neppure un obbligo dell’autorità giudiziaria di comunicare tale iscrizione agli interessati; anzi, sta a chi teme un’eventualità del genere di attivarsi per averne notizia. Se non ci fosse stata di mezzo la competenza del tribunale dei ministri forse la Meloni sarebbe rimasta tranquillamente ignara.

Non si trattava dunque di informazione di garanzia ma anche se la Meloni avesse usato l’espressione corretta di iscrizione nel registro degli indagati, l’effetto di far indignare i suoi follower, e spingerli in un abbraccio ideale verso di lei, ci sarebbe stato ugualmente, poiché le sottigliezze della procedura penale non sono di universale conoscenza. I casi perciò sono due: o la Meloni ha mentito inutilmente, per pura abitudine e per riflesso condizionato, esponendosi altrettanto inutilmente ad essere sbugiardata; oppure la Meloni è la prima ad ignorare i risvolti della procedura penale e, imprudentemente, è corsa a cercare il calore dei suoi fan prima ancora di consultarsi con i suoi co-indagati Nordio e Piantedosi, i quali, pur non essendo delle cime, probabilmente masticano qualcosa di procedura penale. Potrebbe trattarsi quindi non di menzogna intenzionale o compulsiva, ma di banale cialtroneria. La Meloni avrebbe comunque la scusante di essere in buona compagnia nel consesso internazionale, dato che abbiamo appena visto Trump reclamare il possesso della Groenlandia. Evidentemente non era stato informato del fatto che gli USA già dispongono a piacimento della Groenlandia da tempo immemorabile; e neanche era a conoscenza del dettaglio che annettersela formalmente non sarebbe conveniente, poiché significherebbe addossarsi i costi della sua amministrazione; mentre oggi gli USA si trovano nell’ottimale posizione di fare i padroni in casa della Danimarca, lasciando però al “proprietario” l’onere di pagare il condominio e le bollette.

Alcuni osservano che la Meloni ha dimostrato notevole abilità di raccattare spostati e trasformarli in suoi idolatri; ma ora questo rapporto morboso con i suoi adoratori la sta condizionando oltre misura; infatti se nel caso Almasri la Meloni avesse evitato i proclami, opponendo immediatamente il segreto di Stato, oggi avrebbe meno difficoltà. Sicuramente è così, ma è anche vero che appellarsi al segreto è un ossimoro, l’indizio di una falla nel sistema. La Meloni potrebbe avere motivo di recriminazione, ma non nei confronti dei magistrati, che stavolta non c’entrano nulla, bensì dei servizi segreti italiani.

Si è detto che il governo italiano ha dovuto far rilasciare Almasri e provvedere al suo espatrio perché vi sarebbero degli accordi inconfessabili stabiliti dai governi precedenti con fazioni libiche. Sabino Cassese e Bruno Vespa, in vena di cinismo e crudo realismo, si sono richiamati alla “ragion di Stato”, rivelandoci, nientemeno, che nel mitico “Stato di Diritto” i governi rivendicano di essere superiori alla legge, esattamente come i monarchi assoluti. Ci mancava solo che Vespa e Cassese ci svelassero pure che Babbo Natale non esiste, così non ci saremmo ripresi più dallo shock.

Ma, anche in questa circostanza, la retorica della ragion di Stato risulta pretestuosa e patetica, oltre che auto-contraddittoria; insomma è un’ennesima fiaba in versione più “pulp”. Se c’era davvero una “ragion di Stato” da tutelare, allora stava agli apparati istituzionalmente addetti alla “ragion di Stato”, cioè i servizi segreti, evitare che la cosa venisse mostrata in piazza, quindi impedire che l’arresto di Almasri avvenisse proprio in Italia. La Corte Penale Internazionale non può aver preso la decisione di far arrestare Almasri dalla sera alla mattina, ma ci devono essere state consultazioni preparatorie, tutte tracciabili; quindi, se ci fosse stata una “intelligence”, si sarebbe fatto in modo di pre-avvertire Almasri che qualcosa bolliva in pentola e quindi di tenersi alla larga dall’Italia.Anche ammettendo che la “intelligence” possa aver fatto cilecca, i conti comunque non tornerebbero. Secondo la ricostruzione ufficiale, la Corte Penale Internazionale avrebbe emesso il mandato di arresto contro Almasri il 18 gennaio, chiedendo la collaborazione di sei paesi tra cui l’Italia. L’arresto sarebbe avvenuto a Torino il 19 gennaio; quindi AISI e AISE avrebbero avuto a disposizione quasi un giorno per fare sparire Almasri in modo da evitare imbarazzi e figuracce al governo italiano. Ventiquattro ore di tempo non sono molte, ma neppure poche visto che i nostri servizi giocavano in casa.

Purtroppo per la Meloni, in base alla legge 124 del 2007, non c’è nessun appiglio per recriminare contro l’inerzia dei servizi segreti nella vicenda. Ciò è evidente già dal titolo della legge che parla di “sistema di informazione per la sicurezza”; quindi non “informazione e sicurezza ”, bensì “ informazione per la sicurezza”. In altri termini, i servizi segreti sono vincolati solo all’aspetto informativo ma non a quello operativo, che andrebbe invece demandato ad altri organi di polizia. Il fatto che i servizi non abbiano una funzione operativa potrebbe apparire una garanzia contro loro eventuali abusi; in realtà la funzione informativa implica la possibilità di compiere qualsiasi reato allo scopo di ottenere informazioni, ma poi i servizi segreti non sono tenuti ad agire in seguito alle risultanze di tali informazioni o agli “effetti avversi” dei metodi usati per ottenere quelle stesse informazioni. In parole povere, i servizi segreti possono fare quello che gli pare e non devono rendere conto di nulla perché non sono tenuti a far nulla, tranne che a “informare”, cioè a raccontare quello che vogliono.

Il concetto è ribadito anche nell’ultimo DDL Sicurezza, all’articolo 31, nel quale la finalità informativa consente persino di organizzare gruppi terroristici. D’altra parte, se non si ha una finalità operativa, se non si è tenuti a impedire gli attentati di gruppi terroristici, rimarrebbe ai servizi almeno l’obbligo informativo. Sennonché anche questo obbligo rimane astratto, dato che il governo dipende dalle informazioni che gli passano i servizi e non ha a disposizione altre fonti per vagliare tali informazioni e stabilire se vi sia stata omissione o falsificazione delle stesse. Sia la Legge 124/2007, sia il DDL Sicurezza in discussione ora al senato di fatto rilasciano una cambiale in bianco ai servizi segreti, senza nessuna garanzia di riceverne in cambio un “servizio”, come si è visto nel caso Almasri. Dato il livello di irresponsabilità e impunità dei servizi segreti, di fatto deputati ad occuparsi solo dei propri giri d’affari, è giusto che la Meloni sfoghi la propria frustrazione usando i magistrati come punching ball. Il problema della “ragion di Stato” è che manca un preciso soggetto individuabile come “Stato”.

Comidad

Immagine: Michel Granger – les mots du bleu, particolare