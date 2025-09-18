Blocchiamo tutto! Voci dalle lotte in Francia

Con lo slogan «Blocchiamo tutto» lo scorso 10 settembre in Francia si sono tenuti blocchi e manifestazioni a Parigi e in tutto il paese. L’appello è stato lanciato nelle settimane precedenti sui social media diffondendosi rapidamente, riuscendo a dar voce a chi si oppone all’autoritarismo di Macron, all’attacco alle classi sfruttate, alla corsa verso la guerra. Lo stato, di fronte al rischio che un nuovo movimento dal basso irrompesse sulla scena, marginalizzando l’estrema destra fascista e destabilizzando il potere già in forte crisi, ha deciso di rimescolare le carte. È così che alla vigilia della grande giornata di mobilitazione il primo ministro Bayrou ha dato le dimissioni. Sono comunque scese in piazza tra le 200 mila e le 350 mila persone in tutta la Francia, sia con azioni radicali di blocco, costruendo barricate presso i principali nodi logistici, sia con azioni pacifiche di rallentamento del traffico e costruzione di presidi alle rotatorie delle zone industriali. Contemporaneamente a Parigi si è insediato il nuovo governo guidato da Lecornu, ministro della difesa di Bayrou. A fine giornata si sono contati migliaia di blocchi, 150 licei occupati, oltre 300 persone fermate dalla polizia. Per il 18 settembre è prevista una nuova mobilitazione con una giornata di sciopero generale. Se si svilupperà effettivamente un movimento da queste mobilitazioni è difficile a dirsi in questo momento. Le autorità intanto corrono ai ripari e anche il declassamento nel rating del debito sovrano francese, appare come uno strumento tutto politico che arriva in soccorso alla classe dominante di Francia, per far ingoiare alle classi sfruttate l’attacco alle condizioni di vita e di lavoro che permetterebbe alla Francia di far cassa per la guerra.

Per comprendere meglio quello che si muove e il piano di discussione interno al movimento, si riportano di seguito alcuni testi (ridotti in alcune parti) prodotti da gruppi della Federazione anarchica francofona, che hanno preso parte alle giornate di mobilitazione e in alcuni casi anche alla loro preparazione. Il primo brano è un resoconto della giornata di lotta a Parigi. I testi che seguono, scritti in preparazione del 10 settembre da gruppi di diverse regioni, dalla centrale Île-de-France dove si trova la capitale al Calvados e alla Vandea, presentano interessanti spunti su temi legati al rapporto con i movimenti. Tutti i testi sono stati pubblicati su Le Monde Libertaire.

D.A.

Alcune note sul 10 settembre a Parigi

Le esperienze di questa giornata «Blocchiamo tutto» sono senza dubbio numerose quanto i luoghi e le azioni che sono state tentate. Intorno alla capitale, nelle prime ore del mattino, ci sono stati tentativi di bloccare la tangenziale e i suoi accessi, ma le forze dell’ordine vigilano su questi vasti spazi. Ma naturalmente questo è successo anche fuori Parigi, in tutti i dipartimenti della piccola e grande cintura, dove si stringe la cintura.

Su iniziativa di due compagni, Radio Libertaire ha aperto le sue frequenze alle testimonianze trasmesse in diretta. Abbiamo così potuto avere notizie da Rennes, dall’Essonne, da Boulogne… e ricevere messaggi di incoraggiamento da coloro che non potevano partecipare, ma erano felici di essere informati. Un’esperienza da ripetere.

A Parigi, raduni programmati o spontanei si sono tenuti un po’ ovunque. Abbastanza rapidamente, la repressione si è organizzata per circondare i luoghi di raduno. Senza aspettare troppo, cortei spontanei hanno lasciato la piazza per dirigersi verso un luogo più accogliente.

L’idea di bloccare l’economia attraverso il non consumo sembrava un’idea piuttosto lontana.

Alcuni anarchici dell’Île-de-France, federati alla Federazione Anarchica

[…]Noi saremo parte di questo movimento, presenti dove possiamo e vigili per la sua indipendenza. Inoltre, diciamo a coloro che saranno lì mercoledì 10 settembre per esprimere la loro rivolta contro le ingiustizie e gli sfruttamenti…di essere attenti a tutto… Perché alcuni stanno già elencando le loro rivendicazioni, affinando le loro strategie…

Ma vediamo anche mettere in atto pratiche autentiche che sono proprio quelle che gli anarchici propugnano! […]

Quindi, diciamo grazie e bravo a quelli arrabbiati che, come noi:

• Sanno che ognuno è libero di compiere le azioni che vuole il 10 settembre! Nessuno tra coloro che si organizzano ha la legittimità di proibire l’azione che state pianificando.

• Sono diffidenti delle decisioni “prese dalla maggioranza” e che vengono imposte alla minoranza (sappiamo che decisioni stupide o manipolate sono facilmente possibili in questo sistema). Diamo priorità alla discussione, cerchiamo onestamente la decisione che può soddisfare il maggior numero di persone, il consenso. Insomma, corriamo il rischio di fidarci l’uno dell’altro! E infine, non siete d’accordo con la decisione presa? Bene, fate quello che avevate pianificato di fare, riunitevi a chi era d’accordo con voi!

• Sono attenti alle gerarchie che si stanno già instaurando. Ovviamente, chi fa di più e parla meglio monopolizza a poco a poco le decisioni ed è naturale: aiutateli a tornare con i piedi per terra ed evitate che si montino la testa! Nessuno dovrebbe concentrarsi o darsi potere.

• Cercate di preservare il nostro diritto di pensare e decidere: se vengono designati rappresentanti degli AG, devono essere su progetti, mandati, precisi, chiari. E coloro che vengono designati devono essere immediatamente revocabili se necessario.

• Sono diffidenti, come la peste, nei confronti del “raduno” di questi rappresentanti in assemblee “superiori” che a loro volta sono decisionali. Questo è l’inizio della fine…qualcuno prenderà presto una decisione da solo…discuterà con un politico…(coordinare: sì, ma senza gerarchia!)

• E se, un giorno, verrà organizzato un incontro con un rappresentante dello Stato…vogliamo che sia aperto, controllabile… Nessuno dovrebbe discutere con i rappresentanti dello Stato senza poter sapere cosa viene detto

• Alcuni tra i Consiglieri Generali ricordano la necessità della rotazione dei ruoli, della trasparenza delle decisioni…sì, è essenziale!

In ogni caso, siamo lieti di questa mobilitazione, vi partecipiamo e faremo di tutto per garantire che sia di alto livello e che continui anche in seguito!

Dai, vedremo!

Uniamo le lotte, nelle strade, nelle aziende, nei quartieri e nei comuni.

E sì, Nicolas…la comune non è morta!

Giovedì 4 settembre 2025

—–

Collegamento FA del Calvados

In questo 10 settembre 2025, e per i tempi che seguiranno, la questione non è se o come si verificherà il primo disastro. La scena politica, un teatrino di marionette di una casta di parlamentari ben nutriti la cui voce è sistematicamente negata da un esecutivo illegittimo degno dei più spudorati putsch, non è l’arena in cui si giocherà il futuro di ciascuno.

Con il pretesto di finanziare una guerra annunciata e che nessuno vuole, l’offensiva capitalista è questa volta di una violenza senza precedenti per i lavoratori, i disoccupati, i pensionati… in tutti i settori pubblici e privati della società.

Giudicate voi stessi: l’eliminazione di due giorni di riposo, il congelamento delle pensioni, l’aumento del bilancio dell’esercito e la detrazione di quelli per la sanità e l’istruzione, la folle ed ecocida legge Duplomb, la rapida applicazione della legge Kasbarian che favorisce lo sgombero degli squat, la repressione delle manifestazioni contro la guerra e il genocidio, la protezione delle manifestazioni neonaziste… la lista potrebbe essere infinita, coronata da uno straordinario sforzo finanziario sugli strumenti bellici del controllo e della repressione poliziesca.

Il tono è dato. È lungo l’elenco delle misure liberticide e antisociali che ci è stata inflitta dalla coalizione autoritaria e razzista del parlamento fin dall’incoronazione di Re Macron I. La favola del debito (che hanno creato loro, non il popolo) e dello sforzo bellico che stanno cercando di imporci non attecchisce più.

Il movimento popolare che oggi sta prendendo forma su basi sociali, egualitarie e pacifiste, sta approdando all’unico terreno che il sistema teme, quello del blocco dell’economia capitalista e della piazza. Sta approdando a questo terreno perché tutti coloro che vi parteciperanno hanno capito che chiedere gentilmente, fidandosi della rappresentanza nazionale, non solo è destinato al fallimento, ma preannuncia anche un futuro ancora meno promettente.

Gli anarchici, legati all’uguaglianza di tutti, alla libertà, alla pace, all’antipatriarcato, all’autogestione generalizzata, all’ecologia, consapevoli anche dei paradigmi posti nella lotta condotta in questi tempi nuovi, hanno una visione internazionalista della lotta da condurre laddove il sistema globale tende a spingerci in un caos globale contro cui tutte le forze del progresso devono impegnarsi senza contare.

Sosteniamo questo movimento con tutto il cuore, vi prendiamo parte ma non abbiamo lezioni da dare, se non quella di garantire che l’iniziativa sia lasciata alla base e di non lasciarci trascinare nel dirottamento politico o nella procrastinazione dell’apparato sindacale.

La giustizia è la nostra unica forza motrice. È un’utopia nel capitalismo e il potere è davvero maledetto!ù

È abbastanza



Basta, le parole false, le vere bugie

Basta, i colpi di forza, la forza pubblica

Basta, i politici disonesti, la peste mediatica

Basta, l’arroganza sociale, la presunzione da clan

……

Basta volere, crederci, fare

Basta riunirsi, scegliere, produrre

Basta autogestirsi, istruirsi, decidere

Basta prendere, dividere, distribuire

……

Gli anarchici lo hanno detto e ripetuto:

A ciascuno secondo i suoi bisogni, da ciascuno secondo i suoi mezzi

Tutto è di tutti, niente è dello sfruttatore

—–

Gruppo Henri-Laborit (Distretto 85 – Vandea)

[…]

Il movimento di rivolta del 10 settembre è stato rapidamente preso in consegna dalle classi lavoratrici che non sopportano più che il loro territorio diventi un parco giochi per milionari, ma anche dagli attori storici della lotta sociale ed ecologica. Imparando la lezione del movimento dei Gilet Gialli, alcuni hanno messo da parte la loro sfiducia nei sindacati e nei collettivi di lotta, mentre questi ultimi non ripetono l’errore del disprezzo di classe. Solidaires, FO, la CGT e la FSU dell’85° distretto invitano ad unirsi al movimento del 10 settembre (possiamo dedurre ciò che vogliamo dalle altre organizzazioni sindacali). Anche i collettivi di lotta sociale, ecologica, femminista e LGBT+ si stanno unendo alla rivolta. Questa gioiosa convergenza riflette l’entità della rabbia popolare.

Quindi, il 10, mettiamo tutta la nostra energia per bloccare il paese […] Ma… diciamolo chiaramente: il 10 settembre 2025 non sarà la grande notte. Né la vigilia della grande notte. La conquista di nuovi diritti non è mai stata fatta in un giorno. Questa affermazione non è per screditare un movimento popolare legittimo, ma per evitare di illuderci. Costruire un mondo nuovo richiederà tempo. E dobbiamo cogliere collettivamente questi importanti passi per creare legami e costruire la democrazia a cui aspiriamo. Una democrazia diretta e autogestita, fatta di mandati imperativi a rotazione, revocabili in qualsiasi momento.

Una democrazia senza leader né confini. Senza padroni né preti. Senza poliziotti e senza esercito. Una democrazia senza dèi né padroni! Poiché l’estrema destra e le sue idee sono i nemici dei lavoratori, non permettiamo il fascismo, il razzismo, il sessismo, la fobia LGBT+ o discorsi confusi che dividono le persone nelle nostre marce.

STIAMO BLOCCANDO TUTTO!

NON STIAMO RINUNCIANDO A NULLA!

Non ci aspettiamo nulla dalle elezioni o dai partiti. La caduta di un Bayrou o di un Macron sarà solo un passo. Non ha senso cercare di sostituirli. Prendiamoci cura del nostro presente e del nostro futuro, e lasciamo al passato questo sistema che combina così perfettamente capitalismo e fascismo.

Abbasso lo Stato e lunga vita all’anarchia!