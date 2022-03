Bilancio n° 8/2022

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

CASALMAGGIORE M. Franzoni € 95,00

MILANO Federazione Anarchica Milanese € 60,00

BOLOGNA Circolo Berneri € 50,00

Totale € 205,00

ABBONAMENTI

ROMA A. Lattanzi (pdf) € 25,00

GROSSETO L. Madoni (pdf + gadget) € 35,00

ASSAGO N. Toppi (pdf) € 25,00

DOZZA DI ZOLDO F. Pra Mio (cartaceo + gadget) € 65,00

MILANO F. Porcelli (pdf) a/m FAM € 25,00

ROMA D. Ferola (pdf) € 25,00

ROMA C. Di Vito (pdf) € 25,00

VILLASANTA S. Spina (cartaceo + gadget) € 65,00

RECCO A. Ferreri (cartaceo= € 55,00

SOLIGNANO I. Leporati (cartaceo) € 55,00

FORNOVO DI TARO S. Pieroni (cartaceo) € 55,00

CESENA M. Merloni (cartaceo + gadget) € 65,00

MILANO M. Bigongiali (pdf) a/m FAM € 25,00

LONGIANO R. Motta (pdf) € 25,00

ROMA D. Pisilli (pdf) € 25,00

MINUSIO Schrembs Bonacci (estero) € 90,00

BOLOGNA S. Nicassio (cartaceo) a/m Circolo Berneri € 55,00

BOLOGNA Tiziana e Walter (pdf) a7m Circolo Berneri € 25,00

TOLFA L. Angeli (cartaceo + gadget) € 65,00

VERBANIA T. Maioli (cartaceo + gadget) € 65,00

SENIGALLIA C. Del Moro (cartaceo) € 55,00

SESTO FIORENTINO G. Focardi (cartaceo) € 55,00

ROMA E. Calandri (cartaceo + gadget) € 65,00

SESTU A. Simoni (pdf) € 25,00

ESTE A. Degan (pdf) € 25,00

CORLEONE D. Sabatino (pdf) € 25,00

SANTA FIORA N. Sensi (pdf) € 25,00

ROMA M. Micheloni (pdf + pdf in regalo) € 50,00

Totale € 1.220,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

Totale € 0,00

SOTTOSCRIZIONI

MINUSIO Schrembs Bonacci € 10,00

PRATO E. Frontaloni € 10,00

TORRI DI SABINA F. Pesce € 5,00

SANTA FIORA N. Sensi € 5,00

Totale € 30,00

PER LA VITA DEL SETTIMANALE

ROMA D. Ferola € 40,00

ROMA E. Calandri € 135,00

ROMA M. Micheloni € 15,00

Totale € 190,00

TOTALE ENTRATE € 1.645,00

USCITE

Stampa n° 07 -€ 496,60

Spedizioni n°07 -€ 356,00

Etichette e materiale spedizioni n°07 -€ 70,00

Testate Rosse nn°07-09 -€ 303,68

Fattura TNT (27/01/2022) -€ 117,50

Spese Tecniche -€ 14,99

Casella Postale -€ 100,00

TOTALE USCITE -€ 1.458,77

saldo n° 08 € 186,23

saldo precedente € 14.074,77

SALDO FINALE € 14.261,00

IN CASSA AL 04/03/2022 € 14.413,14

Da Pagare

Stampa n° 08 -€ 496,60

Spedizioni n°08 -€ 356,00

Etichette e materiale spedizioni n°08 -€ 70,00

Fattura TNT (24/02/2022) -€ 506,24