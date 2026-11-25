ENTRATE
PAGAMENTO COPIE
LIVORNO Federazione anarchica livornese €73,00
Totale €73,00
ABBONAMENTI
PONTREMOLI P.Biagi (pdf) €25,00; GUIDONIA MONTECELIO A.Pepè (pdf+gadget) €35,00; VALLEFOGLIA E.Mengarelli (pdf+gadget) €35,00; slp A.Gronda (pdf+gadget) €35,00; GENOVA M.Sommariva (pdf) €25,00; slp L.Leopizzi (pdf) €25,00; COLOGNOLE F.Lazzeri (pdf) €25,00
Totale €205,00
ABBONAMENTI SOSTENITORI
COLOGNOLE F.Lazzeri €80,00; slp R.DeVenere €80,00; CASOLE BRUZIO G.D’Ippolito €80,00
Totale €240,00
SOTTOSCRIZIONI
PONTREMOLI P.Biagi €75,00; AREZZO F.Bartolini €200,00
Totale €275,00
TOTALE ENTRATE €793,00
USCITE
Stampa n. 31 -€611,00
Spedizione n. 31 -€386,90
Spese tecniche novembre 2026 -€24,16
TOTALE USCITE -€1.022,06
saldo n. 32-€229,06
saldo precedente€682,84
SALDO FINALE €453,78
IN CASSA AL 05/11/2026 €1.380,54
Da Pagare
Stampa n. 31 -€611,00
Spedizione n. 31 -€386,34
Stampa n. 28 in sospeso -€611,00