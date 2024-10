Battan l’otto? Presidio e colazione solidale. Lo Spazio anarchico “19 Luglio” non si sgombera!

Lunedì 30 settembre dalle ore 8:00 ci sarà il terzo presidio solidale con colazione allo Spazio anarchico 19 Luglio in via Rocco da Cesinale 16,18 a Garbatella (metro B). L’Ater Roma (ex IACP), dal mese di luglio 2023 (mese di insediamento della dirigenza politica del Partito di Fratelli d’Italia) sta adottando modalità del tutto autoritarie nei procedimenti con particolare accanimento nei riguardi di alcune situazioni irregolari. Per quanto ci riguarda infatti favorire la regolarizzazione di locazioni e acquisti di beni immobili ad associazioni, fondazioni, sezioni del proprio partito e affini teoricamente non dovrebbero rientrare nei principi amministrativi di una democrazia soprattutto quando questi spazi si avvalgono di persone che ripetono simboli e slogan, attivano azioni, contenuti e principi appartenenti a quello che è stato il Partito fascista. Un partito e un’ideologia totalitaria al servizio delle associazioni padronali che, nonostante la fittizia propaganda populista e nazionalista, già in passato, ci ha portato nel baratro della miseria e della persecuzione, della guerra, della cancellazione e chiusura delle nostre sedi e di tutta la stampa del dissenso.

Siamo di fronte ad amministratori o a maltrattori? Avevamo sperato che la pausa estiva servisse a darci il tempo di tornare nel percorso ordinario per arrivare ad un congruo e giusto piano di rientro alla quale si può avere accesso in riferimento a circolari, delibere e sanatorie emesse dall’Ater Roma stessa. L’illusione è durata assai poco perché lunedì 30 settembre, siamo di nuovo di fronte alla richiesta di forze dell’ordine. Che c’entrano i militari con una pratica del tutto amministrativa? Non ci compete fare i conti altrui? Ma quanto sta costando questa reiterata e ingiustificata richiesta di intervento delle forze dell’ordine alla pubblica amministrazione?

È chiaro che la motivazione del blocco dell’iter della nostra pratica amministrativa sia del tutto politica.

Il nostro gruppo ha attivato lo Spazio anarchico 19 Luglio nel 2011 per dare continuità ad un progetto di biblioteca popolare e di archivio anarchico.

Il Gruppo anarchico C. Cafiero è stato fondato nel mese di giugno 1945 a Garbatella e da noi sono passate generazioni, gruppi, collettivi, associazioni, redazioni di giornali e riviste, compagnie teatrali e gruppi musicali, artisti, poeti un microcosmo nel cuore di questo quartiere connesso con le esperienze culturali e politiche autogestite ed autorganizzate nelle lotte del movimento antiautoritario internazionale in una prospettiva concreta di libertà e solidaristica dal basso in Italia e in altre parti del mondo.

Il nostro gruppo non ha finanziamenti pubblici e si avvale della sottoscrizione libera proveniente dalle tasche di lavoratori e lavoratrici, precari, disoccupati, studenti e solidali che finora hanno sostenuto anche le spese straordinarie attivate da questa situazione.

Pertanto vi invitiamo a partecipare al terzo presidio solidale con colazione di lunedì 30 settembre, a tutte le nostre attività e a non perdere di vista le iniziative che andremo ad attivare per la Campagna Lo Spazio anarchico 19 Luglio non si chiude. Ricordiamo anche le coordinate per i bonifici: Associazione Culturale 19 Luglio IBAN IT63T0306909606100000403028.

Gruppo Anarchico C. Cafiero FAI Roma

www.cafierofairoma.wordpress.com

cafierofairoma@inventati.org