Appello al sostegno internazionale SUDAN / Dichiarazione del Gruppo Anarchico dopo la caduta di El-Fasher Giovedì 30 ottobre 2025

Dichiarazione del Gruppo Anarchico del Sudan

A tutti i rivoluzionari del mondo, a tutti i socialisti libertari, a tutti gli anarchici:

Oggi piangiamo il martirio dei nostri compagni di El-Fasher, caduti difendendo la loro città, le loro famiglie e la propria vita. Si tratta di:

Faisal Adam Ali

Radwan Abdel Jabbar (“Kahraba”)

Adam Kibir Musa

Abdel Ghaffar Al-Tahir (“Al-Sini”)

Piangiamo anche i numerosi giovani volontari uccisi dalla milizia terrorista delle Forze di Supporto Rapido (RSF), il cui unico “crimine” era portare cibo agli abitanti della città.

Noi, membri del Gruppo Anarchico del Sudan, rivolgiamo un appello a tutti i compagni:

è giunto il momento di unirci contro questa guerra autoritaria e distruttrice.

Dobbiamo allertare il mondo intero sul massacro e sullo sterminio di massa perpetrati dalle milizie delle Forze di Supporto Rapido, sostenute dagli Emirati Arabi Uniti.

Queste milizie stanno conducendo una pulizia etnica e un genocidio su base razziale, al servizio di interessi imperialisti che vogliono controllare le risorse e l’oro al prezzo del sangue.

Il mondo non può restare a guardare.

I rivoluzionari di tutto il mondo devono conoscere i nostri sacrifici e la nostra lotta contro il terrore del capitalismo selvaggio, contro il potere sanguinario e contro la pulizia etnica sistematica.

Nel Gruppo Anarchico del Sudan abbiamo perso compagni; alcuni sono stati feriti, altri uccisi; altri ancora affrontano il pericolo imminente della guerra.

Le nostre famiglie soffrono la fame, la mancanza di medicine e di cibo.

Abbiamo creduto nell’anarchismo in un paese dove l’autorità è onnipresente, e abbiamo combattuto per difenderci, per difendere i nostri ideali e per preservare la nostra unità.

Oggi abbiamo bisogno di voi:

tendeteci la mano, sosteneteci, perché possiamo continuare a resistere alle autorità e ai Janjawid.

Che la rivoluzione continui!

Che sia una lama avvelenata piantata nel cuore dei tiranni.

Ali Abdel Moneim

per ulteriori informazioni e per il sostegno anche economico fare riferimento al sito

https://cnt-ait.info/2025/10/27/al-fasher/