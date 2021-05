Bilancio n° 18/2021

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

Totale € 0,00

ABBONAMENTI

TRIESTE Monia e Federico “Salutando la gloriosa redazione del giornale anarchico GERMINAL n. 130” (cartaceo) € 55,00

MALOJA J-C. Pelli (estero) € 90,00

NOVARA F. Cagliero (cartaceo + gadget) € 65,00

GIOVINAZZO O. Amato (cartaceo) € 55,00

SOLIGNANO D. Serventi (cartaceo) € 55,00

PISTOIA G. Tosi (cartaceo) a/m Tipo € 55,00

Totale € 375,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

Totale € 0,00

SOTTOSCRIZIONI

NOVARA F. Cagliero € 5,00

SOLIGNANO D. Serventi € 5,00

Totale € 10,00

PER LA VITA DEL SETTIMANALE

TORINO Lorcon, Ornella e Vincenzo – in memoria di F.D.C. Cesare Gatto – membro occulto della redazione di Umanità Nova € 100,00

MALOJA J-C. Pelli € 60,00

NAPOLI F. Giulietti € 30,00

PISTOIA G. Tosi a/m Tipo € 55,00

Totale € 245,00

TOTALE ENTRATE € 630,00

USCITE

Stampa n°17 -€ 496,60

Spedizioni n°17 -€ 430,00

Etichette e materiale spedizioni n°17 -€ 70,00

Spese BancoPosta (aprile) -€ 28,57

Spese PayPal (aprile) -€ 25,23

TOTALE USCITE -€ 1.050,40

saldo n°18 -€ 420,40

saldo precedente € 6.794,70

SALDO FINALE € 6.374,30

IN CASSA AL 14/05/2021 € 6.375,28

Da Pagare

Stampa n°18 -€ 496,60

Spedizioni n°18 -€ 430,00

Etichette e materiale spedizioni n°18 -€ 70,00

Fattura TNT (28/04/2021) -€ 716,09

Testate Rosse nn°18-20 -€ 303,68