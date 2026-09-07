Una nuova casa per la Federazione Anarchica Torinese-Aggiornamento

Ci sfrattano? Noi scommettiamo sulla solidarietà anarchica!
Il padrone dei locali di corso Palermo 46 a Torino ci ha inviato lo sfratto.
Ci voleva triplicare l’affitto. Non non possiamo e non vogliamo accettare il ricatto.
Abbiamo trasformato uno scantinato umido in un luogo dove ci siamo organizzati per le lotte, dove si sono svolti dibattiti e assemblee, presentazioni di libri, serigrafia, convivialità libera dove ciascuno da quello che può fuori dalla logica feroce del profitto. La logica che domina il mondo intollerabile in cui siamo forzati a vivere.
Per noi la sede di corso Palermo è un luogo del cuore, ma non ci piegheremo a quest’estorsione.
È tempo di costruire una casa ancora più bella per dare spazio e slancio alle nostre iniziative.
Perché in questi tempi feroci costruire ambiti senza padri, padroni, gerarchie segnala la brezza che annuncia il presente e il futuro che vogliamo.
Grazie ai contributi dei compagni sinora abbiamo raccolto diecimila euro.
Siamo lontani dalla cifra che ci serve, ma siamo certi di poter contare sulla vostra solidarietà.
Chi vuole contribuire spedisca qui il proprio contributo:
IBAN IT04 I010 0501 0070 0000 0003 862 intestato a Emilio Penna
Vogliamo tornare a rivedere le stelle…
Le compagne e i compagni della Federazione Anarchica Torinese
Di seguito l’ elenco dei contributi arrivati dopo la pubblicazione del primo bilancio.
Sottoscrizioni
Marco Simionato, Torino, 150; Salvo Vaccaro, Palermo, 100; Siro Zandegiacomo, Auronzo di Cadore, 50; Cecilia Biancalana, Torino, 50; Paolo Forleo, 100; Alessandro, Torino, 20; Francesco, Bologna, 50; Fabrizio Del Prete,Torino, 100; Julie Abbou, Torino 14; Antonio, Torino, 50; raccolti alla FAT durante iniziativa sulla rivoluzione spagnola, Torino, 46; Rocco Magistro,100; Aldo Amante, Torino, 50; raccolti dalla FAT all’ iniziativa antimilitarista del 2 giugno, 153; Pio Porro, Savona, 100; Gruppo Germinal, Carrara, 200; Gianmaria Valent, Reggio Emilia, 200; Matteo Rinaldi, Roma, 200; un compagno,Torino, 5; Aldo Amante, Torino, 50; Pennello Marica, Torino, 40; Fabio Comitangelo, 30; Renzo Oliva, Avigliana, 150; fra compagni, Torino, 25; raccolti dalla FAT alla festa alta felicità, 25; Valerio Fumarola, Torino, 180; Cesira Ingrassia e Giuseppe Anello, 35; Margherita Puledda, 30.
totale nuove sottoscrizioni 2303
Prestiti
Emilio Penna e Maria Matteo, Torino, 20000
Cassa precedente 8082
nuove sottoscrizioni 2303
prestiti 20000
in cassa 30385