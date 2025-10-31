Sottoscrizione a sostegno delle lotte antimilitariste!

Sostieni le lotte antimilitariste!
In questi mesi stiamo affrontando grandi spese per le iniziative contro le guerre e chi le arma.
In particolare siamo impegnati nella costruzione del corteo antimilitarista che si terrà a Torino il 29 novembre – ore 14,30 c.so Giulio Cesare angolo via Andreis – e la giornata di blocco dell’Aerospace and defence meetings del 2 dicembre all’Oval Lingotto via Mattè Trucco 70.
La guerra comincia da qui. Fermarla dipende da ciascuno di noi.
Via i mercanti d’armi!
Ci servono soldi!
Anche un piccolo contributo serve a inceppare il motore del militarismo!
Se vuoi contribuire puoi passare in corso Palermo 46 il martedì dalle 21 oppure il mercoledì tra le 18 e le 20.
Oppure puoi fare un bonifico
Questo è l’iban:
IBAN IT04 I010 0501 0070 0000 0003 862 intestato a Emilio Penna
⛱️ Contro tutti gli eserciti per un mondo senza frontiere!