Solidarietà con la popolazione in Sudan da Ljubljana

Abbiamo ricevuto con dolore le notizie della caduta di Al-Fachar. Dopo le stragi e le deportazioni, gli orrori non non si fermano in Sudan.

La guerra tra differenti forze armate autoritarie per il controllo del territorio è uno dei più vasti conflitti militari ancora in corso nel mondo. Questo massacro ha causato più di 150000 vittime, l’esodo di più di 10 milioni di persone, carestia diffusa, stupri, malattie.

Per sopravvivere la popolazione sudanese ha cercato di organizzarsi e creare Comitati Rivoluzionari. Queste iniziative sono state represse dai militari con arresti, torture e omicidi che hanno colpito anche i nostri compagni.

Condividiamo con voi l’appello di Ali Abdel Moneim del Gruppo Anarchico in Sudan:

“Noi, il Gruppo Anarchico in Sudan abbiamo perso dei compagni; alcuni dei nostri membri sono stati feriti e altri sono morti; altri affrontano il pericolo imminente della guerra. Le nostre famiglie soffrono la fame, la mancanza di medicine e di cibo. Abbiamo creduto nell’anarchismo in una terra in cui l’autorità è ovunque, e abbiamo combattuto per difenderci, per difendere la nostra idea e la nostra unità. Oggi abbiamo bisogno di voi – tendete le vostre mani verso di noi e state al nostro fianco, in modo che possiamo resistere alle autorità e ai Janjaweed.”

Come anarchici, membri dell’Internazionale di Federazioni Anarchiche, riuniti a Ljubljana per una CRIFA, vogliamo rivolgere il nostro supporto alla popolazione sudanese che è oppressa. I nostri pensieri vanno a chi è caduto difendendosi. Questi compagni hanno lottato per difendere una vita migliore e ne hanno pagato il costo.

Questa guerra è come le altre, da condannare e disertare. Come anarchici cercheremo di supportare al meglio le vittime dei conflitti e di opporci a questa situazione. Il nostro antimilitarismo e l’opposizione alla guerra supera i confini e i mari.

“Possa la rivoluzione perdurare – come un pugnale avvelenato nel cuore dei tiranni. ”

La Commissione di Relazioni dell’Internazionale di Federazioni Anarchiche, Ljubljiana 2 Novembre 2025