Solidarietà con il popolo di Cuba e l* nostr* compagn* anarchic*

Dal 13° Congresso dell’Internazionale delle Federazioni Anarchiche, tenutosi ad Atene (3–5 aprile 2026), inviamo il nostro incrollabile sostegno e solidarietà all* nostr* compagn* anarchic* a Cuba, che non hanno potuto viaggiare per partecipare al Congresso dell’IFA.
L’embargo economico contro Cuba è in vigore dagli anni ’60, ma negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno indurito la loro posizione, imponendo sanzioni alle navi che trasportano petrolio verso l’isola e minacciando dazi sui paesi che lo forniscono.
La coercizione punitiva di un intero popolo a vivere in condizioni estreme e devastanti (senza elettricità, essenziale per il funzionamento delle infrastrutture di base per la sopravvivenza umana) costituisce un crimine contro l’umanità.
Nessuna acquiescenza, nessun silenzio contro il crimine commesso dagli Stati Uniti contro il popolo cubano, e contro la guerra globale che stanno conducendo contro l’umanità — una guerra che domani raggiungerà tutti noi, in ogni angolo del mondo.
Internazionale delle Federazioni Anarchiche (IFA-IAF)
3–5 aprile 2026 – Atene, Grecia