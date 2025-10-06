Tu sei qui

ROMA: Bando di illustrazione libertaria “LIBERTÀ È …”

Redazione_web

I° BANDO INTERNAZIONALE

DI ILLUSTRAZIONE LIBERTARIA

“LIBERTÀ È …”

1945-2025 Gruppo Anarchico C. Cafiero FAI Roma

Organizzatore: Gruppo Anarchico C. Cafiero (Roma) e Associazione Culturale 19 Luglio in collaborazione con Escuela Moderna/Ateneo Libertario e Associazione Fuori Posto.

REGOLAMENTO:

1 – Inviare una busta con:

a) 2 opere su carta o cartoncino realizzate con tecniche grafiche libere del formato cm 21×14,5;

b) una scheda con nome cognome (specificare il nome d’arte), data di nascita, indirizzo email;

c) copia del versamento di 10 euro su IBAN IT63T0306909606100000403028 intestato a Associazione culturale 19 Luglio causale: Bando di illustrazione Libertà è…

2 – Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre l’1 dicembre 2025.

3 – La busta potrà essere spedita con la modalità di spedizione postale “PIEGO LIBRI” oppure consegnata a mano al seguente indirizzo:

Associazione Culturale 19 Luglio

Via Rocco da Cesinale 16, 00154, Roma, Italia

Le opere grafiche pervenute faranno parte di un’installazione collettiva che sarà esposta in una mostra a Roma nel mese di dicembre 2025 in luogo e data che sarà comunicata in seguito. Nella mostra saranno presenti opere appartenenti ad artisti noti dell’arte contemporanea.

Le opere grafiche pervenute saranno conservate e consultabili presso l’Archivio del Cafiero dedicato a Tommaso Aversa.

Sarà nominato un Comitato formato anche da esperti che selezioneranno le opere grafiche con la riserva di un’eventuale pubblicazione e della facoltà di escludere le opere non conformi al presente regolamento o in evidente contrasto con lo spirito libertario dello stesso.

L’organizzatore è autorizzato ad utilizzare le opere pervenute e non se ne potrà pretendere la restituzione in alcun modo.

Con la partecipazione al I° Bando internazionale di illustrazione “Libertà è…” si autorizza l’utilizzo e il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento dello stesso ed alla eventuale realizzazione di una pubblicazione.

Il I° Bando internazionale di illustrazione “Libertà è…” fa parte della raccolta fondi per la Campagna “Lo Spazio Anarchico 19 Luglio non si chiude”.

La partecipazione è a titolo gratuito per minorenni e detenuti.

La partecipazione al I° Bando internazionale di illustrazione “Libertà è…” implica l’accettazione di tutte le clausole del regolamento.

Per eventuali informazioni scrivere a :

cafierofairoma@inventati.org

