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Nuova uscita: Contro-immaginari

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Federica Ermacora

CONTRO-IMMAGINARI

Municipalismo libertario e femminismo comunitario

88 pp.

Edizioni Quaderni di Paola

I contro-immaginari superano la tradizione dello Stato-nazione e aprono l’orizzonte ad alternative fondate sull’autogestione e la partecipazione attiva.

Prendendo in esame il municipalismo libertario, che restituisce potere reale alle assemblee cittadine, e la Comunità di comunità, che tesse i territori in reti orizzontali e femministe, questo libro suggerisce proposte concrete per scardinare le logiche di dominio e ripensare la giustizia sociale.

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