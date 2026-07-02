Nuova uscita: Contro-immaginari

Federica Ermacora
CONTRO-IMMAGINARI
Municipalismo libertario e femminismo comunitario
88 pp.
Edizioni Quaderni di Paola
I contro-immaginari superano la tradizione dello Stato-nazione e aprono l’orizzonte ad alternative fondate sull’autogestione e la partecipazione attiva.
Prendendo in esame il municipalismo libertario, che restituisce potere reale alle assemblee cittadine, e la Comunità di comunità, che tesse i territori in reti orizzontali e femministe, questo libro suggerisce proposte concrete per scardinare le logiche di dominio e ripensare la giustizia sociale.