Novità editoriale “Bakunin e Marx a confronto”

Nel 150° anniversario della scomparsa di Michail Bakunin comunichiamo con piacere l’uscita del libro di
Carlos Taibo
BAKUNIN E MARX A CONFRONTO
pp.192 EUR 15.00
ISBN 978-88-95950-88-4
Il rapporto conflittuale che Bakunin e Marx mantennero all’interno della Prima Internazionale, consente, a distanza di 150 anni, una valutazione delle sue ripercussioni negli ambiti più disparati. Quest’opera esamina i caratteri personali dei due rivoluzionari, i disaccordi che vissero in quegli anni e, in particolare, le conseguenze lasciate nel movimento socialista su temi quali la centralizzazione, la vita politica, lo Stato e la transizione rivoluzionaria. Questi disaccordi riguardarono anche il ruolo rivestito da studiosi e intellettuali, la condizione dei contadini, lo sviluppo storico del capitale, le società precapitalistiche e la conoscenza sociale. Il libro include inoltre una valutazione di alcuni esiti di questo dibattito nel corso dei decenni, fornendo a riguardo un’ampia bibliografia.
Carlos Taibo è da trent’anni professore di Scienze Politiche presso l’Università Autonoma di Madrid. Tra i suoi libri figurano Anarchismo e Rivoluzione in Russia, 1917-1921 (2017), I dimenticati dei dimenticati: un secolo e mezzo di anarchismo in Spagna (2018), Anarchici d’oltremare (2018), Marx e la Russia: un saggio sull’ultimo Marx (2021) e Anarchismi: ieri, oggi e domani (2022).
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