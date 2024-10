Monfalcone: Antimilitarte

Inaugurata il 20 settembre a Monfalcone la rassegna Ottobre libertario organizzata dal Circolo anarchico Caffè Esperanto. Una passeggiata per le vie del centro ha condotto i partecipanti a visitare le sedi della mostra collettiva di arte contro la guerra “ Antimilitarte ” che fino alla data simbolica del 4 novembre sarà visibile nelle sedi espositive. La scelta è stata quella di rendere le opere sempre visibili dalla strada rendendo lo slogan “Corso del popolo via dell’arte”, finora sottolineata da addobbi di stile balneare di dubbio gusto, non uno slogan ma una realtà. È in Corso infatti che ci sono ben 3 delle 7 sedi espositive: Benkadì, Carso in corso, Tre sorelle. Gli altri spazi sono Tutto per il bambino in piazza, Bangla flavour e Hotel Lussino in via Duca d’Aosta e infine all’interno del Caffè Esperanto di via Terenziana sede degli anarchici dove si trovano un’opera di ciascuno dei 12 artisti impegnati in questa mostra disseminata con il suo messaggio di pace in tutta la città.

— Caffè Esperanto Siamo aperti ogni martedì dalle 18 alle 20 Via Terenziana, 22 – 34074 Monfalcone (GO)