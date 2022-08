Migliaia di persone scendono in strada a Boise, Idaho, per opporsi all’estrema destra

Traduzione dell’articolo “Thousands Take to Streets in Boise, Idaho; Push Back Against the far-Right”

a cura del Gruppo Anarchico Galatea – FAI Catania

Rapporto da Boise, Idaho, sulle recenti proteste e mobilitazioni contro la sentenza della Corte Suprema contro la Roe V Wade

Nel caldo dell’estate, il 27 giugno 2022, circa 4.000 persone hanno partecipato a una manifestazione nel parco Cherie Buckner-Webb, nel centro della cosiddetta Boise, in Idaho. La folla era composta da molti partecipanti che non si erano mai impegnati prima in una grande manifestazione, ma che erano stati recentemente disillusi dall’annullamento della sentenza Roe contro Wade, annunciata il giorno prima. Molte persone che non avevano mai messo in discussione le menzogne – alimentate con il cucchiaio – sulla legittimità del sistema, stavano ora iniziando a riconoscere che lo Stato non ha lo scopo di proteggerci, ma di controllarci e di estrarre tutto ciò che può, dalla creazione della prossima generazione della classe operaia, ai nostri corpi e alla Terra stessa.

L’affluenza dei fascisti è stata minima rispetto al solito, anche se ciò può essere dovuto alla sperimentazione di metodi diversi da parte dell’estrema destra. C’erano fascisti identificati individualmente tra la folla, ma non stavano prendendo la solita posizione di circondare la protesta con fucili automatici, pistole e giubbotti antiproiettile al seguito (forse a causa dell’arresto di massa dei membri del Patriot Front che stavano pianificando di attaccare una marcia Pride in Idaho solo alcuni giorni prima)?

Sent to us:

White supremacist Woozuh, Jared Noble, was at both of the weekend’s protests (of the Supreme Court ruling regarding abortion access) in Boise. https://t.co/EdrRKGQ3fT pic.twitter.com/r7iaRvPjzv

— Redoubt Antifascists (@RedoubtAFA) June 26, 2022

Alcuni adolescenti hanno girato intorno alla manifestazione a bordo di un grosso camion, con un fucile d’assalto imbracciato dall’autista e le targhe rimosse dalla parte anteriore e posteriore del camion. Era presente anche uno del Groyper [nome di un gruppo di estrema destra statunitense legato all’onda dell’Alt Right, ndt] tale Jared Nobel “Woozuh”, suprematista bianco di Vancouver, Washington. Ha sfoggiato un cappello blu acceso con la scritta “America First” e si è intrufolato nella manifestazione facendo livestreaming e doxxing [pratica che consiste nel riconoscimento di un militante politico nemico divulgando informazioni sensibili come nome o indirizzo per esporlo ad attacchi fisici, ndt] degli oratori, finché qualcuno non l’ha riconosciuto, ha detto chi era, ed è stato fischiato fuori dall’area. È rimasto sul perimetro cercando di intervistare le persone per il resto dell’evento.

Gli organizzatori della manifestazione avevano inizialmente previsto una marcia, ma hanno riferito che non era sicura e hanno dichiarato nei commenti finali che le persone sono autonome e possono marciare o fare ciò che vogliono, ma che non sarebbe stata una parte ufficiale della manifestazione. Il gruppo ha iniziato a disperdersi in diverse direzioni, mentre un enorme scroscio di applausi si è verificato in un’area in cui veniva bruciata una bandiera in strada. Poco dopo circa la metà della folla, tra le 2.000 e le 2.500 persone, ha iniziato a marciare autonomamente per le strade del centro di Boise.

Il contesto è che l’Idaho è uno Stato ultraconservatore e, sebbene Boise sia meno conservatrice di tutte le altre città dell’Idaho, il punto più a sinistra in cui si spinge la maggior parte della gente è la categoria dei liberali/neoliberali. Nella maggior parte dei movimenti c’è sempre un leader e i “seguaci” non agiscono autonomamente al di fuori di ciò che il “leader” ritiene sia la cosa da fare in quel particolare momento, per cui aprire una via d’uscita è una boccata d’aria fresca benvenuta e celebrata.

Boise, Idaho turned the fuck out to protest the fascist Supreme Courthttps://t.co/M5piMB5wR9

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) June 26, 2022

Inoltre, per le persone “marciare per le strade” è un’enorme sfida; quasi tutte le marce sono controllate per “rimanere sui marciapiedi” nel timore di una risposta della polizia per “infrazione della legge”. Questa aspettativa culturale locale è stata infranta durante la marcia iniziale dopo l’omicidio di Philando Castile e Alton Sterling nel 2016, quando ai partecipanti è stato chiesto se volessero marciare in strada o rimanere sui marciapiedi e il mix di rabbia e tenacia dei presenti ha portato a un accordo collettivo per scendere in strada. In seguito, la maggior parte delle marce è tornata all’abitudine di occupare i marciapiedi, il che è triste e patetico e assicura allo Stato e ai suoi esecutori che non hanno nulla di cui preoccuparsi perché siete incredibilmente sotto il loro controllo e che tutto ciò di cui avete bisogno è una rapida valvola di sfogo che consiste nell’impugnare un cartello e camminare per qualche isolato sul marciapiede fino a tornare pacificamente alla vostra vita quotidiana.

A causa dell’improvviso cambio di programma da parte degli organizzatori, non c’era nessun percorso pianificato, nessuna direzione, nessun controllo – la gente si è semplicemente riversata nelle strade e ha iniziato a cantare e marciare. Anche i canti non erano stati pianificati e il risultato è stato che la gente ha urlato e cantato, tra le altre cose, “Sono tutte stronzate”, “Fanculo i tribunali”, “Mio il corpo, mia la scelta”. C’era una magia e una bellezza nella natura organica delle persone in assenza di un leader. Per prima cosa la gente ha marciato verso il Campidoglio, come si fa di solito nella zona. C’erano troppe persone per poter entrare nello spazio, ma tutti si sono fermati e hanno cantato per un po’, per poi riversarsi di nuovo nelle strade e ricominciare a marciare.

La marcia è durata un paio d’ore e si è snodata per le strade, bloccando il traffico in ogni direzione per lunghi periodi di tempo. La sicurezza prevista era minima o nulla, ma le competenze/modelli sono stati condivisi abbastanza da far sì che la gente iniziasse organicamente a presidiare gli incroci (bloccando le intersezioni e parlando con gli automobilisti per evitare che questi ultimi diventassero irascibili e si lanciassero nella marcia). Dopo aver marciato per il centro alcune volte e aver disturbato il flusso del traffico per un paio d’ore, i manifestanti sono tornati al parco e si sono dispersi.

I’m here at a second downtown Boise protest against the Supreme Court’s decision to overturn Roe v Wade, banning abortions in Idaho in less than 30 days. The protest is hosted by Idaho Abortion Rights & supported by others. pic.twitter.com/t7lXsgfbAs

— Rachel Spacek (@RachelSpacek) June 26, 2022

La cosa più importante è stata vedere il potere dell’autonomia in azione, anche quando proviene da migliaia di liberali appena disillusi che ora metteranno in discussione tutto e capiranno dove andare dopo. Inoltre, quando siamo in grado di agire come comunità e di prendere decisioni collettive, siamo inarrestabili e potentissimi.

È incredibilmente assurdo che nel 2022 si debba ancora parlare di leadership. I leader vengono arrestati, i leader vengono uccisi, i leader vengono corrotti dalla loro stessa fame di potere, i leader si esauriscono, i leader non hanno ciò che serve per portare a termine il lavoro. I leader non ci salveranno. Ognuno di noi è potente e capace di impegnarsi per cambiare le proprie condizioni e avviare un’azione. Non possiamo mai farlo da soli, è nella lotta condivisa per la nostra liberazione collettiva che possiamo toglierci di dosso ciò che ci distrugge e creare nuovi modi di essere. Quindi, andiamo a prenderlo, cazzo.