Maja T. è in Ungheria. Berlino e Budapest unite contro l’antifascismo.

tradotto da https://taz.de/Auslieferung-von-Antifaschistin/!6020213/



La Procura generale di Berlino ha respinto le critiche sulla frettolosa estradizione dell’antifascista Maja T. in Ungheria. L’autorità “ha fatto estradare la persona nonostante fosse a conoscenza di una richiesta urgente alla Corte Costituzionale Federale”, ha dichiarato mercoledì il Procuratore Generale Simone Herbeth alla Commissione Affari Legali della Camera dei Rappresentanti di Berlino. Il trasferimento è stato completato prima ancora di ricevere la richiesta alla Corte costituzionale federale. Inoltre, le autorità non erano a conoscenza dell’intenzione dell’avvocato di Maja T. di presentare tale richiesta, ha proseguito Herbeth.

La persona non binaria Maja T., 23 anni, è stata portata in Ungheria da un carcere di Dresda venerdì scorso. T. è accusata di essere coinvolta negli attacchi ai neonazisti a Budapest nel febbraio 2023. La Corte costituzionale federale ha vietato l’estradizione venerdì mattina, ma a quel punto era già troppo tardi: Maja T. era già in Ungheria.

Da allora, le critiche all’operato delle autorità sono proseguite senza sosta. L’attenzione si è concentrata in particolare sulla Procura generale di Berlino. Era responsabile perché Maja T. era stata arrestata qui nel dicembre 2023. I politici legali della sinistra e dei verdi si sono irritati per la fretta con cui è stata eseguita l’estradizione durante la notte. Dopotutto, era prevedibile che l’avvocato di Maja T. si sarebbe opposto, ha dichiarato la deputata dei Verdi Petra Vandrey.

Secondo il procuratore Heberth, l’insolita velocità dell’estradizione non ha nulla a che fare con questo. Ha giustificato il fatto che sia avvenuta così rapidamente con i risultati di “portali internet rilevanti”, secondo i quali “erano prevedibili azioni di disturbo per impedire l’estradizione”. Per questo motivo la polizia ha deciso di trasportarla in elicottero, che ha potuto decollare a partire dalle 4 del mattino. “Se avessimo aspettato ogni volta di vedere se a Karlsruhe sarebbe stata presentata un’istanza urgente, non saremmo stati in grado di agire”, ha spiegato Herbeth.

La senatrice berlinese per la Giustizia Felor Badenberg (CDU) non ha commentato la questione in commissione nonostante le domande. Ha spiegato di essere “venuta a conoscenza del caso solo pochi minuti prima della notizia riportata dalla stampa”, cioè quando Maja T. era già fuori dal Paese.

L’esperto legale del gruppo parlamentare di sinistra Sebastian Schlüsselburg non è soddisfatto. Mercoledì ha parlato di una “situazione intollerabile”. “La Corte costituzionale federale ha mancato il bersaglio con un tenore che difficilmente può essere superato nella sua chiarezza”, ha dichiarato Schlüsselburg al quotidiano Taz. Non è sufficiente accampare la scusa di essere venuti a conoscenza dell’espulsione solo dopo il fatto. È noto che la Corte costituzionale federale decide rapidamente in questi casi. “Bisogna fare in modo che in futuro si aspetti e si veda. Anche il senatore della Giustizia ha il dovere di farlo”.

Dopo che Maja aveva trascorso più di mezzo anno in detenzione preventiva e in custodia cautelare per l’estradizione, la sera del 27 giugno la Corte d’Appello di Berlino ha deciso che Maja doveva essere estradata in Ungheria. Nella sua motivazione, la Corte d’Appello ha riconosciuto sia la politica anti-queer del governo ungherese sia il fatto che le condizioni carcerarie ungheresi potrebbero essere inadeguate. Tuttavia, poiché il governo ungherese, autoritario e di destra, aveva promesso di creare per Maja le cosiddette condizioni di detenzione conformi ai diritti umani e la Corte d’Appello si era fidata di questa assicurazione, nulla si opponeva alla sua estradizione.

Le innumerevoli segnalazioni di malnutrizione, mancanza di igiene, infestazioni di parassiti e guardie violente in Ungheria hanno probabilmente giocato un ruolo altrettanto scarso per la Corte d’Appello quanto i numerosi scandali nel sistema giudiziario ungherese degli ultimi anni. La Corte d’Appello non sembra nemmeno interessata al fatto che l’Ungheria non riconosca o riconosca la violenza e la discriminazione anti-queer in quanto tali, dato che le persone queer sono soggette a un’oppressione sistematica. La Corte d’appello ignora inoltre completamente il fatto che il Parlamento dell’UE ha già certificato l’Ungheria nel 2022 come sviluppatasi in un “sistema ibrido di autocrazia elettorale”. In una risoluzione non vincolante, all’Ungheria è stato negato lo status democratico dalla maggioranza degli eurodeputati dell’epoca.

La notte successiva alla sentenza del Kammergericht, Maja è stata prelevata dalla sua cella dall’Ufficio di Polizia Penale della Sassonia su istruzioni della Procura Generale di Berlino e portata in poche ore al confine ungherese attraverso l’Austria. Gli avvocati, i familiari e gli amici di Maja sono stati lasciati per ore all’oscuro di dove si trovasse Maja, come se si volesse impedire qualsiasi possibilità di azione da parte degli avvocati. La consegna di Maja alle autorità ungheresi alle 10.00 di venerdì ha consapevolmente e deliberatamente ostacolato la tutela dei diritti di Maja. La Procura generale di Berlino era già stata informata telefonicamente alle 8.30 dalla Corte costituzionale federale che un’istanza urgente dell’avvocato di Maja era stata presentata a Karlsruhe ed era in corso di esame. Tuttavia, ciò non ha impedito né alla Procura Generale di Berlino né all’Ufficio di Polizia Penale della Sassonia di procedere all’estradizione di Maja, creando così dei fatti prima che la decisione potesse essere impugnata

Questa azione politicamente motivata da parte delle autorità coinvolte dimostra la loro assoluta determinazione a continuare a esercitare pressioni sugli antifascisti ricercati e imprigionati e a intimidire la sinistra radicale nella sua pratica e solidarietà. Maja si trova ora in una prigione di Budapest ed è completamente alla mercé delle autorità ungheresi. Le possibilità di riportare Maja in Germania sono limitate. Ciò rende ancora più importante mantenere la pressione pubblica e lottare a tutti i livelli per il ritorno di Maja in Germania e contro ulteriori estradizioni in Ungheria. Accorrete quindi numerosi ai raduni e alle manifestazioni in varie città!