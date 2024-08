Regno unito: come al solito

Il Labour nelle spire dei lobbisti

«Oggi il governo, composto di proprietari e di gente a loro ligia, è tutto a disposizione dei proprietari, e lo è tanto che i più ricchi spesso disdegnano di farne parte. Rothschild non ha bisogno di essere né deputato, né ministro; gli basta tenere alla sua dipendenza deputati e ministri» (Errico Malatesta, L’Anarchia)

Quello che si è verificato nel Regno Unito, nei dodici mesi prima della storica vittoria elettorale della scorsa settimana, confermano le parole di Malatesta. Keir Starmer e il Partito Laburista hanno accolto a braccia aperte una campagna di lobbying senza precedenti da parte delle più potenti società del Regno Unito.

I produttori di armi implicati nelle violazioni dei diritti umani a Gaza hanno rotto le orecchie agli aspiranti segretari alla Difesa. I ministri dei cambiamenti climatici in arrivo hanno incontrato le compagnie petrolifere. I ministri del lavoro che ora saranno responsabili del contenimento degli eccessi della City di Londra sono stati invitati a pranzo e a cena dai dirigenti delle società finanziarie. Le società di public affairs che rappresentano gestori patrimoniali, l’industria del tabacco, le società di gig economy e le mega società che evitano le tasse si sono assicurate un incontro dopo l’altro con i futuri ministri.

In una campagna ad alta tensione che è stata contemporaneamente segreta ma attuata in bella vista, i lobbisti hanno lavorato duramente per garantire che le politiche del primo governo apparentemente progressista del Regno Unito in 14 anni riflettessero gli interessi dei loro clienti influenti. E il Labour era troppo felice di impegnarsi.

Questo è dimostrato da informazioni sulle riunioni di lobbying tratte da una varietà di fonti aperte, tra cui i registri delle prenotazioni delle sale riunioni parlamentari, i post sui social media e gli eventi pubblicizzati dalle società di lobbying. Questi incontri, che coprono gli ultimi 18 mesi, hanno incluso incontri privati, sessioni esclusive di domande e risposte, cene, aperitivi, briefing, tavole rotonde con i clienti, visite all’estero e seminari.

Non si tratta solo di cene private e colazioni a base di salmone affumicato. Il gabinetto di Starmer sta per iniziare ad attuare il programma per il governo esposto nel manifesto laburista. Come ha detto Rachel Reeves, la nuova Cancelliera dello Scacchiere, il mese scorso, le “impronte digitali” del business sono in tutte le politiche del Labour, si sono formate grazie a un livello di impegno senza precedenti con lobbisti aziendali, istituzioni finanziarie e gruppi d’affari.

Gli esperti avvertono che le conseguenze dell’esternalizzazione della politica del partito a società private saranno di vasta portata per la società britannica. La tanto decantata partnership con la finanza privata, che è al centro di tutti i piani del Labour, “si tradurrà in un massiccio trasferimento di ricchezza dalle comunità locali alla City di Londra e alle istituzioni finanziarie globali nel prossimo decennio”.

La City

Pochi gruppi di interesse hanno un’influenza con il Labour quanto i rappresentanti della City di Londra – e il più ampio settore dei servizi finanziari di cui la City è il cuore. Negli ultimi anni, nessun’altra industria ha stretto più efficacemente i legami con il partito.

Nelle settimane precedenti il giorno delle elezioni, il ministro laburista ombra per la City Tulip Siddiq – che dovrebbe mantenere il posto nel governo – si è rivolto a LinkedIn per condividere i documenti del manifesto in tre occasioni. Significativamente, non era il manifesto del suo partito che stava condividendo, ma quello di tre importanti organismi rappresentativi del settore dei servizi finanziari, UK Finance, TheCityUK e l’Associazione degli assicuratori britannici.

“Ho lavorato a stretto contatto con TheCityUK e i suoi membri negli ultimi anni”, ha scritto Siddiq in uno dei post, “per formulare le politiche del Partito Laburista per il settore dei servizi finanziari e professionali”.

I suoi altri due post sono apparentemente lavori di copia e incolla, con una formulazione quasi identica. In entrambi, Siddiq ha raccontato di quanto fosse “deliziata” a “lavorare a stretto contatto” con l’Associazione degli assicuratori britannici e della finanza britannica “per formare i piani del Labour per il settore”.

Tutti e tre i posti suggeriscono che i lobbisti per la City di Londra e le istituzioni finanziarie sono stati direttamente coinvolti nel plasmare le politiche e l’approccio normativo che si applicheranno al proprio settore.

Quando il Labour ha pubblicato un documento politico all’inizio di quest’anno che delineava i suoi piani per il settore dei servizi finanziari, il partito ha tenuto una serata nella Guildhall della City of London, sponsorizzata dalla City of London Corporation, per ringraziare l’industria per i suoi contributi. I piani sono stati criticati per aver impegnato il partito a mantenere lo stesso approccio normativo lassista adottato dai conservatori, con gli attivisti che descrivono il documento come “una lettera d’amore alla City”.

Il gruppo dirigente laburista, tra cui Siddiq, ha incontrato i lobbisti della City in più di 20 occasioni nell’ultimo anno – senza contare il suo significativo impegno con la British Private Equity and Venture Capital Association. BlackRock, Macquarie, HSBC, Bloomberg, Lloyds, Brookfield Asset Management e Blackstone sono tra le aziende che hanno ottenuto l’accesso ai principali membri del nuovo governo, tra cui Starmer, Reeves, Reynolds e il cancelliere del Ducato di Lancaster, Pat McFadden.

I lobbisti delle istituzioni finanziarie spingono i laburisti a impegnarsi per un ambiente normativo favorevole ai loro clienti, facendo balenare la promessa di ingenti quantità di capitale privato. Questo rapporto si tradurrà in una forma rinnovata delle Iniziative di Finanziamento Privato (PFI) favorite dal New Labour, in cui le imprese private forniscono tutti o la maggior parte degli investimenti per la costruzione di infrastrutture come ospedali e scuole, e generano profitti da contratti lucrativi per la manutenzione delle infrastrutture molto tempo dopo la loro costruzione.

Questi partenariati pubblico-privato modelleranno quasi ogni aspetto dell’agenda laburista nel governo – dai suoi piani per la costruzione di case alla generazione e distribuzione di energia – e rappresenteranno un cattivo accordo per il pubblico.

I trafficanti di armi

Nel marzo dello scorso anno, l’allora segretario ombra della difesa laburista, John Healey, e il ministro per gli appalti della difesa, Chris Evans, si sono riuniti in una sala riunioni nelle Churchill War Rooms insieme ai dirigenti di 20 tra i maggiori produttori di armi del mondo, tra cui BAE Systems, Leonardo, Lockheed Martin, RTX, Rheinmetall e Rolls Royce.

L’evento privato presso l’attrazione storica di Westminster è stato organizzato dalla società di public affairs Rud Pedersen. Il capo della difesa e della sicurezza dell’azienda è un ex membro dello staff laburista che ha lavorato nella squadra di difesa ombra del partito tra dicembre 2018 e settembre 2020.

Dallo scorso marzo, esponenti del partito hanno incontrato i rappresentanti delle società dell’industria bellica in almeno 13 occasioni, tra cui due visite ai siti gestiti da BAE Systems e dall’appaltatore tedesco per la difesa Rheinmetall. L’allora ministro ombra della scienza del Labour Chi Onwurah e il ministro delle forze armate Luke Pollard hanno partecipato a un incontro privato – ospitato dall’ente di lobbying del settore, ADS Group – con BAE Systems, Rolls-Royce e Thales alla Conferenza del Partito Laburista.

Di recente, Reeves ha partecipato a una tavola rotonda per clienti privati organizzata dalla società di lobbying Headland nel marzo di quest’anno. Erano presenti anche l’amministratore delegato della startup tedesca Helsing, specializzata in intelligenza artificiale applicata al settore bellico, e un collaboratore di Headland e nuovo deputato laburista, Gregor Poynton.

Il partito laburista si è impegnato ad aumentare la spesa per la difesa al 2,5% del PIL, rispetto al 2,3% dello scorso anno. Inoltre il partito ha rifiutato di chiedere la fine delle vendite di armi ad Israele.

Il messaggio che il Labour vittorioso manda ai fabbricanti di morte è che gli affari continueranno come al solito.