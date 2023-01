La qualità del salario

Ormai tutti concordano, Confindustria in testa, che i salari non sono più sufficienti, non bastano, non crescono, manco recuperano il galoppare dell’inflazione. I lavoratori si impoveriscono sempre peggio, non comprano, non spendono, non risparmiano, non combinano.

I vari Bonus si sono rivelati inadeguati nel sanare, nel provare a risolvere la cosidetta emergenza salariale e di fatto sono stati severamente giudicati dalle organizzazioni dei lavoratori e da questi ultimi per quello che in realtà sono: delle mancette, delle concessioni padronali, elemosina bella e buona.

Tutti unanimi, Confindustria in testa, nel cambiare registro, nel mettere in pista una soluzione definitiva e strutturale.

I salari devono aumentare, costi quel che costi.

Tra le ipotesi prese in considerazione dal Governo ce n’è una che pare raccogliere il consenso delle organizzazioni dei lavoratori e di questi ultimi. In modo secco il salario del lavoratore aumenta a dismisura, si incentiva la produttività, l’occupazione pure, e si favorisce la meritocrazia che interessa e piace un po’ a tutti, Confindustria in testa.

Le buste paga saranno sostituite, in modo graduale ma inevitabile, dal gratta e vinci. Inizialmente saranno miste, cioè ancora composte da una parte cosiddetta “classica” con una parte economica, scatti di anzianità, contributi previdenziali, irpef ecc… ma via via cederanno il posto alle nuove buste paga interamente fatte da rotoli di gratta e vinci.

I lavoratori riceveranno a seconda del loro precedente salario l’equivalente in cartelle da grattare e inoltre ben volentieri Confindustria e le organizzazioni dei lavoratori concorderanno con cadenza triennale degli adeguati aumenti salariali per incrementare il potere d’acquisto o perlomeno garantire il recupero dell’inflazione. Allo studio del Governo anche alternative specifiche per l’artigianato, le partite iva, per l’emersione del sommerso comunque.

Oltre al gratta e vinci classico è previsto il salario in cartelle della tombola, da 2 euro a 10 euro oppure il salario interamente composto dai bigliettini della pesca arrotolati e sigillati da un anello di pasta Tempestina.

Misure analoghe all’orizzonte per dare più valore alle pensioni.

Rispetto a prima ogni singolo lavoratore può diventare finalmente anche milionario e risolversi l’emergenza salariale una volta per tutte.

Rud Inacio