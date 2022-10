Intervista alla Federation of Anarchism Era. Iran: contro il culto della morte

Introduzione —- Il 13 settembre 2022, Mahsa Amini, 22 anni, è stata arrestata da una pattuglia di orientamento iraniana (conosciuta anche come “polizia morale”). Mahsa è stato arrestato a Teheran per non aver rispettato le leggi sull’abbigliamento. Tre giorni dopo, il 16 settembre, la polizia ha informato la famiglia di Mahsa che aveva “sperimentato insufficienza cardiaca” ed era caduta in coma per due giorni prima di morire. —- Testimonianze oculari, inclusa quella di suo fratello, chiariscono che è stata brutalmente picchiata durante il suo arresto. Le scansioni mediche trapelate indicano che aveva subito un’emorragia cerebrale e un ictus, lesioni indotte da traumi che alla fine hanno portato alla sua morte. Nei giorni in cui questi dettagli sono stati rivelati pubblicamente, sono scoppiate manifestazioni di massa in tutto l’Iran per denunciare l’omicidio di Mahsa per mano della polizia. Per comprendere meglio questa situazione in rapida evoluzione, abbiamo condotto una brevissima intervista con la Federation of Anarchism Era, un’organizzazione con sezioni in Iran e Afghanistan. Questa intervista è stata condotta tra le date del 20/09/22 e del 23/09/22.

Black Rose / Rosa Negra (BRRN): In primo luogo, fornire una breve descrizione della Federazione Anarchica dell’Era.

Federation of Anarchism Era (FAE): La Federation of Anarchism Era è una federazione anarchica locale attiva nel cosiddetto Iran, Afghanistan e oltre. La nostra federazione si basa sull’Anarchismo di sintesi, accettando tutte le tendenze anarchiche eccetto le tendenze nazionaliste, religiose, capitaliste e pacifiste. I nostri molti anni di esperienza nell’organizzazione in ambienti estremamente oppressivi come l’Iran ci hanno portato a sviluppare e utilizzare tattiche e filosofie organizzative insurrezionaliste. Siamo un’organizzazione atea, che vede la religione come una struttura gerarchica più antica e duratura di quasi tutti gli altri sistemi autoritari e troppo simile al capitalismo e ad altre strutture sociali autoritarie che schiavizzano l’umanità oggi. La guerra di classe, dal nostro punto di vista, include la guerra contro la classe del clero che ci deruba della nostra libertà e autonomia definendo il sacro e il tabù e imponendoli con la coercizione e la violenza.

BRRN: Chi era Mahsa Amini? Quando, perché e come è stata uccisa?

FAE: Mahsa Amini, conosciuta dalla sua famiglia come Zhina, era una normale ragazza curda di 22 anni della città di Saghez (Saqez) in Kurdistan. Ha viaggiato con la sua famiglia a Teheran per visitare le famiglie. Il 13 settembre, mentre era con suo fratello, Kiaresh Amini, la polizia morale o la cosiddetta “Guidance Patrol” ha arrestato Mahsa per “hijab improprio”. Suo fratello ha cercato di resistere all’arresto, ma la polizia ha usato gas lacrimogeni e ha picchiato anche Kiaresh. Molte altre donne arrestate hanno assistito a quanto accaduto nel furgone della polizia. Lungo la strada per la stazione di polizia, c’è stata una discussione tra le donne detenute e gli agenti di polizia. Mahsa Amini era una delle ragazze che protestavano contro il loro arresto. Stava dicendo che non era di Teheran e che doveva essere lasciata andare. La polizia ha usato violenza fisica per far tacere tutte le donne detenute. Anche Mahsa è stato picchiato. I testimoni oculari hanno detto che gli agenti di polizia hanno colpito duramente la testa di Mahsa sul lato del furgone della polizia. Era ancora cosciente quando è arrivata alla Moral Security Agency, ma le altre donne detenute hanno notato che non stava bene. La polizia era completamente indifferente e l’ha accusata di agire. Le donne hanno continuato a protestare per aiutare Mahsa a ottenere le cure mediche di cui aveva bisogno. Le proteste sono state accolte con la violenza della polizia. Mahsa Amini è stata nuovamente picchiata duramente dalla polizia e ha perso conoscenza. La polizia poi se ne accorse e tentò di rianimarla pompandole il petto e sollevandole e massaggiandole le gambe. Dopo che quei tentativi sono falliti, la polizia ha attaccato altre donne per confiscare tutti i cellulari e le telecamere che potrebbero aver registrato l’incidente. Dopo molto ritardo e dopo aver trovato le chiavi perse dell’ambulanza, Mahsa è stata portata all’ospedale di Kasra. La clinica che ha ammesso Mahsa Amini ha affermato in un post su Instagram che Mahsa era cerebralmente morta quando è stata ricoverata. Quel post di Instagram è stato successivamente cancellato. Il 14 settembre, un account Twitter con un amico che lavora all’ospedale di Kasra ha raccontato la storia che la polizia ha minacciato medici, infermieri e personale di non scattare foto o prove video e di mentire ai genitori di Mahsa sulla causa della morte. L’ospedale, intimidito, ha obbedito alla polizia. Hanno mentito ai genitori dicendo che aveva avuto un “incidente” e l’hanno tenuta in vita per due giorni. Mahsa è stato dichiarato morto il 16 settembre. La sua causa di morte dalle scansioni mediche, trapelata dagli attivisti informatici, mostra fratture ossee, emorragie ed edema cerebrale. I manifestanti a Istanbul, in Turchia, mostrano un’immagine di Mahsa Amini.

BRRN: L’identità di Mahsa come curda ha avuto un ruolo nel suo arresto e nella sua morte?

FAE: Indubbiamente, essere curdo a Teheran ha avuto un ruolo nella morte finale di Mahsa. Ma questa è una realtà che tutte le donne in Iran sperimentano. Non abbiamo bisogno di guardare lontano per trovare filmati della polizia moralista che picchia e costringe le donne a salire sui furgoni della polizia, getta le donne per strada da un’auto in movimento e viene molestata dalle donne hijabi per il loro “hijab improprio”. Quei video mostrano solo una piccola parte dell’inferno che le donne sperimentano in Iran. Il fatto che Mahsa fosse con suo fratello il giorno del suo arresto non è stato un caso. Nella società patriarcale iraniana, le donne dovrebbero portare un parente maschio, che sia padre, marito, fratello o cugino, insieme ai loro affari per allontanare la polizia morale e scoraggiare qualsiasi individuo scontroso in pubblico. Le giovani coppie non possono essere viste troppo vicine in pubblico o rischiano di essere picchiate e arrestate dalla polizia della moralità. I parenti dovevano avere documenti come prova delle loro affermazioni alla polizia. Arrestare donne per rossetti e smalti per unghie era una realtà che molti di noi millennial in Iran ricordano vividamente. La minaccia di attacchi con l’acido per “cattivo hijab” è un altro incubo che le donne devono sopportare in Iran. Il patriarcato e l’autocrazia religiosa colpiscono tutte le donne.

BRRN: In che modo il popolo iraniano ha appreso della morte di Mahsa? Qual è stata la risposta popolare iniziale?

FAE: Come abbiamo spiegato prima, c’erano troppi testimoni oculari. Nessuna quantità di minacce avrebbe potuto impedire che la storia della morte di Mahsa trapelasse. Vale la pena ricordare che il medico che assisteva Mahsa e il fotoreporter che documentava le condizioni di Mahsa e la sua famiglia in pericolo, sono stati entrambi arrestati e il loro stato attuale è sconosciuto. La risposta iniziale è stata indignazione. Le persone stavano già condividendo la storia di Mahsa dal 14 settembre. L’indignazione non era ancora abbastanza forte per proteste e rivolte. La gente pensava ancora che Mahsa fosse in coma e c’era speranza per la sua guarigione. Poi, è stata dichiarata morta il 16 settembre. In primo luogo, ci sono state piccole proteste al Kasra Hospital, che sono state disperse dalla polizia. Le scintille dell’attuale rivolta si sono accese a Saghez, la città natale di Mahsa. Una moto della polizia viene bruciata durante una manifestazione a Teheran.

BRRN: Qual è la portata delle attuali manifestazioni? In quali zone del Paese si sono concentrate le manifestazioni?

FAE: La situazione è molto dinamica e cambia eccezionalmente rapidamente. Nel momento in cui scrivo, le fiamme della rivolta hanno incendiato 29 delle 31 province dell’Iran. Una delle caratteristiche di questa rivolta è che si è diffusa rapidamente nelle principali città dell’Iran, come Teheran, Tabriz, Isfahan, Ahvaz, Rasht e altre. Qom e Mashhad, le roccaforti ideologiche del regime, si sono unite alla rivolta. Anche l’isola di Kish, centro capitalista e commerciale del regime, si è ribellata. Questa è la rivolta più diversificata a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Il 23 settembre i sindacalisti pianificano uno sciopero generale a favore delle proteste. Il regime ha in programma una manifestazione armata lo stesso giorno. Sta succedendo molto.

BRRN: Come ha reagito lo stato iraniano a queste manifestazioni? FAE: La risposta iniziale del regime è stata meno brutale di quanto avessimo sperimentato prima. Uno dei motivi è che sono stati colti alla sprovvista. Non si aspettavano questa risposta forte. La ragione più importante è che Ibrahim Raisi è all’ONU. La mancanza di figure di spicco dell’autorità, la storia pubblicizzata di Mahsa e le proteste e la pressione sul governo sotto sorveglianza da parte della comunità internazionale hanno per ora fermato il massacro. Non fraintenderci. La polizia ha ucciso e ferito molte persone dal primo giorno delle proteste. Alcuni di loro erano bambini di 10 anni e adolescenti di 15 anni. Ma abbiamo vissuto il novembre 2019 quando il regime ha massacrato molte migliaia di persone in 3 giorni. In tutte le rivolte precedenti, la polizia non era direttamente il bersaglio delle ire della gente. Non questa volta. Sono loro i cattivi questa volta e le persone cercano il loro sangue. Questo li logora fisicamente e mentalmente, cosa che prendiamo come una buona notizia. In questo momento, Saghez e Sanandaj stanno subendo una spietata repressione. Il regime ha portato carri armati e veicoli militari pesanti per reprimere la rivolta. Ci sono molte segnalazioni di proiettili veri sparati contro i manifestanti. Le proteste continuano. Le auto della polizia vengono capovolte. Le stazioni di polizia sono state ridimensionate e bruciate. Dobbiamo solo armarci saccheggiando il loro arsenale. Quindi, entriamo del tutto in un’altra fase di rivolta.

BRRN: È corretto chiamare queste dimostrazioni di carattere femminista?

FAE: Sì, assolutamente. Come tutte le altre rivolte, ci sono stati sviluppi e movimenti sotto la superficie. Si può dire che la recente repressione dell’Hijab e la crescente brutalità della polizia morale sono iniziate in risposta all’auto-organizzazione spontanea, autonoma e femminista delle donne iraniane. All’inizio di quest’anno, le donne in Iran hanno iniziato a inserire nella lista nera ea boicottare persone e aziende, come i caffè, che applicano rigorosamente l’Hijab. Il movimento era decentralizzato e senza leader, con l’obiettivo di creare spazi sicuri per le donne e i membri della comunità LGBTQ. Quella brutale oppressione è culminata in questo momento in cui le donne sono in prima linea ovunque, bruciando le loro sciarpe e picchiando i poliziotti senza Hijab. Lo slogan principale della rivolta è anche “Donna, vita, libertà”, uno slogan del Rojava, una società le cui ambizioni si basano sull’ideologia anarchica, femminista e laica.

BRRN: Quali elementi politici (organizzazioni, partiti, gruppi) sono presenti nelle manifestazioni, se ce ne sono?

FAE: Molte organizzazioni, partiti e gruppi tentano di appropriarsi o influenzare le proteste a proprio vantaggio in ogni rivolta. La maggior parte di loro si è imbattuto in un problema non scalabile durante questa rivolta. Primo, I monarchici. Reza Pahlavi, il figlio morto del precedente Shah dell’Iran, morto così tanto, un individuo sostenuto da denaro rubato e reti mediatiche al di fuori dell’Iran, ha chiesto una giornata nazionale di lutto tra l’indignazione pubblica e le proteste iniziali invece di usare le sue risorse per assistere il rivolta. La gente finalmente lo ha visto per il ciarlatano che è. “Morte agli oppressori, Shah o Leader”, è stato sentito in tutto l’Iran. Quindi, MEK o Mujahedin Kalq. Il MEK ha un problema ideologico con questa rivolta. Sono una setta le cui donne sono costrette a indossare sciarpe rosse. La loro storia di origine è dalla combinazione di ideologie marxiste e islamiche, dirottate dai marxisti-leninisti prima del 1979, al culto al servizio degli stati capitalisti e imperialisti di oggi. Eppure, le donne in Iran stanno bruciando il velo e il Corano. Non hanno voce in capitolo in questo clima politico. Poi ci sono partiti comunisti che disprezzano il Rojava e ne parlano sempre male. La loro analisi di classe sfatata e arrugginita non li aiuta a conquistare cuori qui. Con tutti i loro discorsi e la propaganda di essere sostenitori del secolarismo e del femminismo, non avevano nemmeno uno slogan orientato alla liberazione delle donne. E la loro ideologia impediva loro di cantare “Donne, vita, libertà”. Non avevano niente da dire, quindi stanno zitti. Grazie a ciò, la loro presenza è molto più debole nelle proteste di oggi. Il movimento anarchico sta crescendo in Iran. Questa rivolta, essendo senza leader, femminista, antiautoritarismo e cantando slogan del Rojava, ha portato gli anarchici, affiliati e non affiliati alla federazione, ad avere una forte presenza in questa rivolta. Purtroppo anche molti sono stati arrestati e feriti. Stiamo lavorando per realizzare il potenziale anticapitalista di questo movimento. Perché la Repubblica Islamica è un culto della morte e la religione, il patriarcato, il razzismo e il capitalismo sono i suoi pilastri ideologici. Per vivere, dobbiamo essere liberi; e questo non può essere fatto senza la liberazione delle donne in prima linea.

BRRN: In solidarietà. Grazie per il tuo tempo.

FAE: Solidarietà.