I portuali USA ottengono forti aumenti di salario

I lavoratori portuali della costa orientale degli Stati Uniti, insieme alla International Longshoremen’s Association stanno tornando al lavoro, dopo tre giorni rabbiosi passati sulle linee di picchetto. Hanno ricevuto la promessa di un aumento di stipendio di $ 24 all’ora in sei anni, il che porterà la paga massima da $ 39 a $ 63.

Lo sciopero ha paralizzato il trasporto marittimo in enormi complessi portuali come Newark, Houston e Charleston, fermando un sacco di frutta, veicoli e attrezzature pesanti. È stato il primo sciopero per l’ILA dal 1977.

Le parti torneranno a contrattare sull’altra grande questione dello sciopero, l’automazione, estendendo il vecchio accordo al 15 gennaio. Il sindacato dei portuali negozia con un consorzio di spedizionieri e operatori di terminali noti come U.S. Maritime Alliance, o USMX.

Il sindacato aveva una certa influenza a causa delle imminenti elezioni presidenziali e, come si era impegnato a fare, il Presidente Joe Biden si è rifiutato di interrompere lo sciopero invocando i poteri di emergenza previsti dalla legge Taft-Hartley.

URLANDO PER INTERVENIRE

La Camera di Commercio e l’Associazione Nazionale dei Produttori hanno chiesto a Biden di porre fine allo sciopero, sostenendo che la ricostruzione dopo l’uragano Helene sarebbe stata ostacolata.

Tuttavia, rompere uno sciopero in questo modo sarebbe stato rischioso per i datori di lavoro, perché i lavoratori portuali sono in una posizione di forza per organizzare rallentamenti, che avrebbero lasciato le navi scariche e le banchine piene di merci da esportare.

Invece, i funzionari dell’amministrazione Biden sembrano aver fatto molta pressione sui datori di lavoro affinché si accordassero. Il Segretario ai Trasporti Pete Buttigieg ha invitato le imprese di trasporto a smettere di aggiungere supplementi di prezzo, che avrebbero potuto aumentare le loro entrate, contrastando i costi dello sciopero.

Julie Su, Segretaria del Lavoro, è stata elogiata dal Presidente dell’ILA Harold Daggett, intervenuto dal picchetto: “Sta bussando alle porte. Sta cercando di ottenere negoziati equi”.

Le clip di Daggett che criticavano USMX si diffusero ampiamente. Gli operatori dei terminal “si sono arricchiti durante il Covid quando tutti sono rimasti a casa mentre i lavoratori portuali andavano al lavoro ogni singolo giorno e alcuni di loro sono morti sul posto di lavoro”, ha detto mentre lo sciopero era iniziato. “Noi facciamo i loro soldi e loro non vogliono condividerli con noi”.

Sebbene, in base allo statuto dell’ILA, i lavoratori non debbano votare per scioperare, diverse sedi locali hanno tenuto delle votazioni e si sono espresse all’unanimità a favore dello sciopero.

La leadership ha esercitato uno stretto controllo sui picchetti, con i membri che si sono rifiutati di parlare con i giornalisti, ma coloro che hanno infranto il protocollo hanno detto di essersi ispirati allo sciopero Stand-Up dei lavoratori dell’auto e alla campagna contrattuale dei Teamsters dell’UPS dello scorso anno. Entrambi i sindacati hanno rilasciato dichiarazioni a sostegno degli scioperanti dell’ILA. Ai picchetti nel New Jersey hanno partecipato anche lavoratori portuali provenienti dalla Spagna e dalla costa occidentale degli Stati Uniti.

In Florida, con i porti importanti di Jacksonville e Miami, il governatore repubblicano Ron DeSantis ha dichiarato ieri di voler inviare la Guardia Nazionale e la Guardia di Stato della Florida per “mantenere l’ordine” e “dove possibile, riprendere le operazioni”. I lavoratori hanno reagito con scetticismo.

IN RITARDO

I membri dell’ILA sono rimasti indietro rispetto ai lavoratori delle coste occidentali (ILWU), la cui paga iniziale nell’ultimo contratto (40 dollari) ha superato quella massima dei lavoratori della costa orientale (39 dollari). I lavoratori della costa orientale hanno iniziato con 20 dollari e sono arrivati a 39 dollari in sei anni.

Questo accordo provvisorio cambierebbe le cose, con un aumento di 6 dollari il primo anno, seguito da 5, 4 e 3 dollari per i tre anni successivi.

Tuttavia, sulla costa occidentale l’aumento delle retribuzioni ha accompagnato l’espansione dell’automazione. Nel complesso di Long Beach, vicino a Los Angeles, operano ora due terminal completamente automatizzati.

“I lavoratori portuali della California hanno già perso il lavoro a causa dell’automazione”, ha dichiarato un macchinista dell’ILA Local 1804 al picchetto di Elizabeth, nel New Jersey. “Stiamo cercando di evitare che ciò accada anche a noi”.

La storia ci dice che è stato molto più facile ottenere aumenti salariali che evitare la perdita di posti di lavoro a causa dell’automazione. L’esito di questo sciopero rientra in questo schema. Quando 50 anni fa i porti sono passati al trasporto marittimo containerizzato, con conseguente riduzione dei posti di lavoro, il sindacato ha negoziato una royalty su ogni tonnellata spedita, a carico dei datori di lavoro, per compensare la perdita di posti di lavoro e integrare la retribuzione degli iscritti, il cui lavoro si è intensificato. Un tetto massimo imposto dal datore di lavoro al fondo per le royalties è stato un problema nelle trattative, ha detto Daggett dal picchetto.

Sembra che l’accordo abbia aumentato o eliminato un tetto ai contributi dei datori di lavoro a questo fondo, anche se i dettagli non sono chiari.

I negoziati sono stati poco trasparenti per i membri. I lavoratori voteranno su un accordo completo quando le trattative su altre questioni saranno concluse. Attualmente il vecchio accordo è stato prorogato e gli aumenti salariali entreranno in vigore dopo il voto.

Le tariffe iniziali e massime non rappresentano l’intera storia della retribuzione, perché le complesse regole di lavoro difese dal sindacato per decenni integrano le tariffe orarie. I lavoratori dei Longshore fanno anche molti straordinari, per cui i principali organi di informazione hanno stimato che il lavoratore medio guadagna oltre 100.000 dollari all’anno.

Lo stesso Daggett fu criticato dalla stampa per il suo stipendio dal sindacato, circa 900.000 dollari, e per la sua grande casa: il New York Post fece una foto aerea di una villa con un garage per quattro auto e una grande piscina.

Le pensioni rimangono un punto dolente dell’ILA. I lavoratori di Houston e Philadelphia non hanno alcuna pensione, mentre molti altri lavoratori della costa orientale ne hanno una appena percettibile. Le pensioni sulla costa occidentale sono uniformi tra i vari porti e complessivamente più elevate.

COLLEGATO A UNA MACCHINA

La richiesta di fermare l’ulteriore automazione ha risuonato tra i lavoratori del picchetto, che hanno portato cartelli prestampati con la scritta “Le macchine non sfamano le famiglie, i lavoratori dell’ILA sì”. Hanno riferito di aver osservato innovazioni elettroniche che potrebbero costare posti di lavoro se permesse, come l’etichettatura ID a radiofrequenza dei camion in entrata.

Sebbene l’attuale contratto impedisca di eliminare completamente l’operatore umano, i nuovi macchinari aumentano l’efficienza e intensificano il lavoro, eliminando posti di lavoro. Ad Hampton Roads, in Virginia, l’introduzione di nuove gru da nave a banchina ha eliminato i posti di lavoro degli operatori di trattori.

I lavoratori hanno descritto l’intensificazione del carico di lavoro. L’operatore di un trattore ha una certa autonomia e può fare delle pause, ma i nuovi macchinari collegano l’operaio a un sistema informatico, “e tu lo insegui per tutto il turno”, ha detto un operaio. “Sei distrutto”.

Ma questa parte dell’accordo deve ancora essere negoziata.

Da “Labor Notes”, https://labornotes.org/2024/10/port-strike-ends-workers-win-24-wage-increase