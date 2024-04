Gli USA guidano la carica

L’ondata di progetti di petrolio e gas minacciano la speranza per un pianeta vivibile

“La scienza è chiara: niente nuovi giacimenti di petrolio e gas, o il pianeta sarà spinto oltre le sue possibilità”, ha detto un analista.

Di Julia Conley

https://www.commondreams.org/news/us-oil-gas-projects – traduzione di anarchici anonimi.

Alla fine dello scorso anno i governi degli stati produttori di combustibili fossili si erano impegnati ad “abbandonare i combustibili fossili”, ma un rapporto sui nuovi progetti energetici mostra che la vera visione dei governi sulle energie rinnovabili, con gli Stati Uniti all’avanguardia nel continuare a estrarre petrolio e gas, è più vicina a una dichiarazione del dirigente petrolifero saudita Amin Nasser all’inizio di questo mese.

“Dovremmo abbandonare l’idea di eliminare gradualmente petrolio e gas” ha detto l’amministratore delegato di Saudi Aramco, la più grande compagnia petrolifera del mondo, in una conferenza sull’energia a Houston.

Un nuovo rapporto pubblicato mercoledì dal Global Energy Monitor (GEM) suggerisce che gli Stati Uniti in particolare hanno abbandonato qualsiasi intenzione di aderire agli avvertimenti dei climatologi e dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA), che hanno affermato nel 2021 che nuove infrastrutture per il petrolio e il gas ostacolerebbero il percorso per limitare il riscaldamento planetario a 1,5°C.

Nonostante il duro avvertimento degli scienziati, l’anno scorso almeno 20 giacimenti di petrolio e gas in tutto il mondo hanno raggiunto la “decisione finale di investimento”, il punto in cui le aziende decidono di andare avanti con la costruzione e lo sviluppo. Tali approvazioni hanno aperto la strada all’estrazione di 8 miliardi di barili di petrolio equivalente (boe).

Entro la fine del decennio, le aziende mirano a superare quasi quattro volte tale importo, producendo 31,2 miliardi di boe da 64 giacimenti di petrolio e gas.

Gli Stati Uniti hanno aperto la strada all’approvazione di nuovi progetti di petrolio e gas negli ultimi due anni, ha rilevato l’analisi di GEM.

Un’analisi di Carbon Brief dei risultati di GEM mostra che la combustione di tutto il petrolio e il gas provenienti dai giacimenti appena scoperti e dai progetti approvati emetterebbe almeno 14,1 miliardi di tonnellate di anidride carbonica.

“Ciò equivale a più di un terzo delle emissioni di CO2 derivanti dal consumo energetico globale nel 2022, o a tutte le emissioni derivanti dalla combustione di petrolio quell’anno”, ha affermato Carbon Brief.

GEM ha osservato nella sua analisi che le compagnie petrolifere e i politici che continuano a sostenere le loro attività di riscaldamento del pianeta hanno presentato numerose “giustificazioni per l’estrazione”, anche se l’IEA è stata chiara sul fatto che i nuovi progetti sui combustibili fossili rendono inutile qualsiasi tentativo di evitare un catastrofico riscaldamento planetario.

Il rapporto rileva che la senatrice statunitense Lisa Murkowski (R-Alaska) “ha appoggiato il giacimento di Willow della ConocoPhillips, sostenendo che l’industria petrolifera e del gas dell’Alaska ha un “migliore curriculum ambientale” e che la mancata approvazione del progetto “impoverisce i nativi dell’Alaska e li incolpa di cambiamenti climatici che non hanno causato”.

Carbon Brief ha riferito che i dirigenti del settore petrolifero hanno affermato di essere impotenti a smettere di estrarre combustibili fossili poiché la domanda di petrolio e gas esiste per il fabbisogno energetico delle persone, con l’amministratore delegato della ExxonMobil Darren Woods che il mese scorso ha dichiarato a Fortune che i consumatori “non sono disposti a spendere i soldi” per le fonti di energia rinnovabili.

Un sondaggio condotto lo scorso anno dal Pew Research Center ha rilevato che il 67% degli americani sostiene lo sviluppo di fonti energetiche alternative. Un altro recente sondaggio condotto da Eligo Energy ha mostrato che il 65% dei consumatori statunitensi è disposto a pagare di più per l’energia rinnovabile.

“I produttori di petrolio e gas hanno fornito tutti i tipi di ragioni per continuare a scoprire e sviluppare nuovi giacimenti, ma nessuno di questi regge”, ha affermato Scott Zimmerman, project manager per il Global Oil and Gas Extraction Tracker presso GEM. “La scienza è chiara: non ci saranno nuovi giacimenti di petrolio e gas, altrimenti il pianeta verrà spinto oltre ciò che può gestire”.

Lo scienziato e scrittore climatico Bill McGuire ha riassunto il punto di vista dei dirigenti del settore petrolifero e del gas e dei legislatori pro-combustibili fossili: “Emergenza climatica? Quale emergenza climatica?”

Il continuo sviluppo di nuovi giacimenti di petrolio e gas, ha aggiunto, equivale a “pura follia”.