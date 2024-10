Giornata del disertore: iniziative attorno al 4 novembre

TORINO

Sabato 2 novembre

No alla città dell’aerospazio! No alla città delle armi

Manifestazione antimilitarista

In via Roma di fronte all’ingresso di Galleria San Federico, dove ha sede il DAP – Distretto Aerospaziale Piemontese

Lunedì 4 novembre

Iniziative antimilitariste in giro per Torino

Smilitarizziamo la città!

Coordinamento contro la guerra e chi la arma – anarresinfo.org/giornate-dei-disertori/

REGGIO EMILIA

Il 4 novembre alle 18 presidio con volantinaggio in piazza San Prospero.

Assemblea Antimilitarista Reggiana

LIVORNO

4 novembre Manifestazione antimilitarista

Piazza della Vittoria angolo Via Magenta

di fronte al monumento ai caduti ore 17:30

Coordinamento Antimilitarista Livornese

TRIESTE

Sabato 2 novembre volantinaggio e banchetto informativo dalle 10.30 alle 13 in Largo Barriera

Gruppo Anarchico Germinal

PALERMO

Lunedì 4 novembre dalle ore 17,00 alle 20,00 manifestazione in Via Villagrazia, 79

dinanzi la Leonardo spa industria bellica e di morte che con i suoi ordigni è presente in tutti i teatri di guerra attuali.

Assemblea No Guerra

FIRENZE

2 e 3 novembre: mostra e dibattiti Giornate antimilitariste

L’”Assemblea antimilitarista fiorentina”

insieme all’associazione “La via per la pace”, ha organizzato una due

giorni antimilitarista, presso la casa del popolo “25 aprile” a Firenze.

Una mostra sul tema resterà esposta per i due giorni nei locali della

casa del popolo.

La due giorni di Firenze vedrà due dibattiti. Uno il 2/11 alle ore 17

sulla pratica antimilitarista, l’altro il 3/11 alle ore 11 con i lavoratori già

impegnati ad ostacolare la logistica dei sistemi d’arma: portuali di

Genova e di Livorno, ferrovieri e scienziati contro la guerra.

MILANO

in via definizione

(elenco in continuo aggiornamento)