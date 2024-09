Convegno FAI: “Giornata del disertore”

Fare del 4 novembre la Giornata del Disertore, rovesciando la celebrazione ufficiale della giornata delle Forze Armate e della guerra per dire no a tutti i nazionalismi e a tutte le patrie. In questo momento, il rifiuto individuale e collettivo, etico e politico, di partecipare alla macchina bellica è specialmente importante negli scenari internazionali di guerra. In particolare, il recente incremento del fenomeno della diserzione, obiezione, rifiuto e renitenza alla leva coinvolge ormai diverse decine di migliaia di coscritti dell’esercito ucraino e di quello russo, mettendo concretamente in crisi i rispettivi comandi militari. Anche nell’esercito israeliano il fenomeno della renitenza alla leva è sempre più visibile, mostrando come sia possibile un’opposizione dal basso per fermare il genocidio a Gaza e in Cisgiordania.