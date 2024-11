Cooperare con la lotta palestinese

Intervista al gruppo anarchico israeliano anarchyin48

da A-infos

Questa intervista è stata condotta con diversi membri del gruppo anarchico israeliano anarchyin48. Potete trovare il gruppo su Instagram.

Raccontaci di anarchyin48 e di come è nato il tuo gruppo?

Non siamo ancora un gruppo ufficiale. Per ora, siamo solo pochi anarchici con speranze e sogni di creare qualcosa come il[gruppo comunista anarchico]”Ahdut” che si era formato in Israele/Palestina qualche anno fa. Uno dei nostri compagni ha creato questa pagina su Instagram insieme ad un’altra pagina di meme anarchici. Ha iniziato a caricare le foto che li ritraevano dalla dimostrazione mentre sventolavano bandiere anarco-comuniste. Partecipiamo anche ad altri gruppi di sinistra come Food not bombs, Standing Together e il movimento Fauda in Palestina.

Ci siamo incontrati con alcuni amici, alcuni dei quali erano o sono in movimenti radicali, e abbiamo deciso che gli anarchici in Israele dovrebbero unirsi e lavorare insieme. Ecco perché abbiamo deciso di iniziare a pubblicare contenuti anarchici sui media e ad andare alle manifestazioni con le bandiere. Piano piano si formano altri piccoli gruppi di attivisti.

Cosa ne pensi degli appelli a boicottare Standing Together come organizzazione che sostiene la “normalizzazione” di Israele?

È davvero un problema che Standing Together non abbia una posizione chiara sul sionismo. Fa parte del loro desiderio di essere un’organizzazione popolare. Vergognosamente, ciò ha portato alla “normalizzazione” del sionismo. Le persone all’estero non sanno che esiste anche il post-sionismo e non solo il sionismo o l’antisionismo, molti nella sinistra israeliana sono post-sionisti, nel senso che vogliono che Israele esista, ma non come uno stato ebraico. Secondo me, il post-sionismo cerca di mangiare la torta e di lasciarla intatta, perché “un altro Israele” non può essere Israele, perché l’essenza di Israele è il sionismo.

Come descriveresti il background etnico e religioso delle persone che compongono l’anarchia48? In che modo questi background influenzano il tuo attivismo?

Siamo per lo più atei; abbiamo mizrahi e ashkenazi. Molti di noi sono ebrei provenienti dai paesi dell’ex Unione Sovietica, quindi conoscono il comunismo e l’anarchismo. Abbiamo anche alcuni membri palestinesi che sono contrari al sionismo e all’autoritarismo e pensano che questa regione debba avere qualcosa di nuovo che non sia fondamentalista o statalista. Uno dei membri aggiunge: Sono cresciuto in una famiglia ebraica religiosa e dopo un po’ ho abbandonato la religione. Sono cresciuto in un ambiente religiosamente conservatore e fascista e questo ha influenzato e plasmato le mie opinioni, che sono decisamente contrarie a questo approccio.

In cosa consiste l’organizzazione quotidiana? Quali sono le vostre priorità?

Per ora, andiamo semplicemente alle proteste contro il genocidio a Gaza, sventoliamo insieme bandiere anarchiche e scattiamo foto con i volti censurati. Ma abbiamo dei piani quando avremo più persone, come creare un nostro blocco alle proteste e comunicare con più anarchici e persone di sinistra antiautoritarie nel paese.

Per ora si tratta di raggiungere quante più organizzazioni/individui possibile e cooperare con loro, invitandoli a manifestazioni contro l’occupazione e la guerra, stabilendo contatti con loro e organizzando eventi. Lavoriamo anche su un canale Telegram chiamato @mashhirot, attraverso il quale diffondiamo contenuti radicali ed esponiamo al pubblico le opinioni anarchiche.

Qual è il panorama dei gruppi anarchici in Israele? Siete in contatto con gruppi anarchici come Radical Haifa?

Non siamo affiliati a Radical Haifa, ma uno di noi conosce un fondatore che dice di non essere più attivo (anche se come individui stanno ancora facendo quello che possono). Per ora ci limitiamo a portare le bandiere e a partecipare alle proteste organizzate dal blocco radicale. Guardare negli occhi l’occupazione e restare uniti. Siamo anche in contatto con Kompas.

Sfortunatamente, la maggior parte degli anarchici qui non sono attivi perché sono molto stanchi e di solito hanno i loro problemi personali, ma ci sono ancora alcuni attivisti anarchici tra la sinistra radicale qui, anche loro molto scarsi. Direi che l’1% degli israeliani non sono sionisti, e questo è molto negativo, anche se ci sono organizzazioni come il Partito Comunista e alcune ONG come Zochrot. C’è anche una scena punk locale associata all’anarchismo e all’antifascismo.

Siete in contatto con qualche gruppo palestinese, anarchico e non?

Sì, abbiamo molti compagni e amici palestinesi. Alcuni di noi sono addirittura membri di organizzazioni palestinesi che accolgono ebrei antisionisti, come Fauda. [Fauda è un movimento anarchico in Palestina che è più ribelle che comunista.]

Stabiliamo collegamenti con altre organizzazioni e gruppi. Attualmente, a causa della situazione, non c’è molta attività anarchica in Israele, e soprattutto non tra i palestinesi. Lo Stato li mette a tacere e li perseguita. Ecco perché non sono così attivi in questi giorni. Creiamo connessioni con quello che facciamo, cerchiamo di unificarli tutti.

In che modo il 7 ottobre ha influenzato le conversazioni in corso nei circoli radicali all’interno di Israele? Ha rafforzato o indebolito il movimento?

L’attacco di Hamas ha reso tutto così terribile. L’opinione politica generale del paese si è spostata molto a destra e questo ha spezzato la “resistenza” che esisteva contro il governo. (Erano per lo più liberali, quindi non so se conta davvero). Eppure quelli veri sono ancora più antisionisti e pacifisti che mai.

La rivolta di Gaza potrebbe essere così positiva se non comportasse tali crimini di guerra. Oggi è più difficile che mai convincere gli israeliani a smettere di credere nel sionismo. Abbiamo perso delle persone che sono morte in questo attacco e abbiamo perso delle persone anche dal punto di vista ideologico. Una volta erano tutti così radicali e rivoluzionari e ora molti di loro sono diventati sionisti di centrodestra. Naturalmente, quelli di noi che non hanno cambiato idea danno la colpa di tutto all’entità israeliana e hanno deciso che noi come anarchici dovremmo essere uniti oggi più che mai.

È dura per chi non sostiene la guerra, ma per noi era solo l’inizio. A causa di questa situazione, abbiamo deciso che è tempo di agire e unirci. Così abbiamo iniziato a organizzare incontri ed eventi ed è così che è nato il gruppo.

Quanto pensate sia diffuso il sentimento non sionista o antisionista in Israele e come vengono soppresse queste opinioni dal governo?

L’antisionismo è davvero, davvero impopolare. Siamo letteralmente una minoranza di minoranze. Siamo appena un migliaio e siamo molto, molto deboli. Il regime sionista è così dittatoriale che ci sanziona sempre. Non penso che nei prossimi anni la polizia israeliana tollererà alcuna manifestazione apertamente antisionista. Le persone che si pronunciano pubblicamente contro il sionismo incontrano problemi quando cercano di trovare lavoro.

Il governo sta perseguitando gli account Facebook o Instagram e sta persino licenziando i palestinesi che esprimono dolore per gli omicidi a Gaza. Naturalmente, cercano anche di mettere a tacere e di depotenziare gli ebrei antisionisti. Questa è diventata una visione illegittima per la maggior parte delle persone in Israele.

Cosa pensate di quelli come Tal Mitnich che rifiutano di combattere nelle forze di difesa israeliane?

Abbiamo molto rispetto per lui e per gli altri disertori.

Alcuni dei nostri membri potrebbero non essere d’accordo con le loro inclinazioni pacifiste, ma li rispettiamo comunque davvero, soprattutto di questi tempi perché c’è un consenso sulla “difesa della patria”. Almeno gli oppositori hanno una coscienza, mentre la maggior parte degli israeliani sostiene il genocidio.

Come sperate che il conflitto si risolva a breve e lungo termine?

I membri hanno opinioni diverse. Alcuni credono in una tregua a breve termine e in una rivoluzione anarchica congiunta a lungo termine in Israele, Cisgiordania e Gaza. Uno ha commentato che secondo lui è necessario creare una milizia popolare congiunta per entrambe le nazioni per proteggerle dai sionisti e da Hamas invece di continuare lo spargimento di sangue.

Come anarchici, qual è la vostra visione per il futuro della regione sia per i palestinesi che per gli israeliani?

Desideriamo uno spazio multiculturale e decentralizzato in Palestina come il Rojava (Kurdistan siriano/Siria nord-orientale).

Vogliamo che arabi ed ebrei vivano qui in solidarietà, ma poiché i palestinesi vivono sotto un regime oppressivo che prende loro tutto e li espelle, la lotta diventa più difficile.

Alcuni potrebbero dire che dobbiamo permettere ai palestinesi di fondare un proprio Stato o di vivere in uno Stato binazionale. È complicato perché come anarchici abbiamo una visione complessiva di una società condivisa basata sulla solidarietà che esiste senza bisogno di governo. Ma in questo momento il regime israeliano sta commettendo così tante ingiustizie e omicidi che non abbiamo altra scelta che cooperare con la lotta palestinese così com’è, e sperare di creare in seguito altri movimenti anarchici arabo-ebraici.

Come possono gli anarchici all’estero sostenere la vostra causa e coloro che soffrono a Gaza e in Cisgiordania? Ci sono organizzazioni a cui pensi che le persone dovrebbero donare fondi?

Gli anarchici di tutto il mondo possono aiutarci diffondendo il nostro messaggio e le lotte a cui stiamo partecipando. Condividi le proteste contro la guerra in Israele (organizzate specificatamente da The Radical Bloc [rete di attivisti della sinistra radicale a Jaffa-Tel Aviv]) e segui il nostro account, metti mi piace e condividi i nostri post. Le proteste contro la guerra in Israele sono poco conosciute a livello internazionale, mentre qui letteralmente nessuno sa dell’esistenza degli anarchici.

Per noi è davvero importante che le persone all’estero vedano la nostra lotta contro il colonialismo, proprio come i bianchi sudafricani che si opposero all’apartheid anche se erano coloni. Ci sono molti bianchi americani di sinistra che si oppongono al colonialismo pur essendo veri coloni proprio come noi, ma molti di loro ci odiano davvero [perché alcuni di noi sono israeliani] e semplicemente non li capiamo perché non c’è differenza tra loro [coloni qui e negli Stati Uniti].

