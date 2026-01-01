Ezio doesn’t come back!

Anche il 2025 è stato un anno segnato dalla guerra, dalla povertà, dalle sofferenze di milioni per il tornaconto e il potere di pochi. Segnato dal ritorno del totalitarismo in salsa democratica, che vede gli stati, Italia in prima fila, restringere sempre di più la possibilità di esprimere posizioni e opinioni diverse da quelle prestabilite dal potere. Che vede il ritorno del razzismo e del genocidio come politica istituzionale. Che vede l’uso dell’esercito per l’ordine pubblico, in Italia con l’operazione strade sicure e in modo più massiccio negli USA, con la guardia nazionale schierata nelle città per colpire gli immigrati. Che vede sessismo e violenza di genere farsi sempre più strutturali con il ritorno della sacra trinità di dio, patria e famiglia. Che vede la devastazione ambientale accelerare sempre di più, con l’avanzata di un capitalismo di rapina che sotto il maquillage del green washing consuma risorse e distrugge ecosistemi a velocità sempre più alta. E l’elenco sarebbe ancora lungo, con gli omicidi sul lavoro, lo smantellamento della sanità e della scuola, i pacchetti sicurezza e la repressione sistematica.

Leggi tutto