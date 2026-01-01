Ezio doesn’t come back!

E’ morto Ezio Varallo.
E’ morto un fratello, è morto un anarchico.
Se ne va un indomato, uno da sempre in direzione ostinata e contraria.
Muore un uomo che ha insegnato molto ad ognun* di noi, perdiamo, quindi, parte di noi in questo giorno infausto nella confusione, le urla e i rumori di fine anno.
Perdiamo con lui parte della memoria politica di questa città, perdiamo un po’ della nostra storia.
Hai beffato questo mondo che poco ti ha capito ed accettato.
Hai beffato anche noi tutt* un’ultima volta, Ezio.
Chi ti ha conosciuto ed amato ti porterà dentro di sé.
Un compagn* non muore mai!
Buon viaggio Ezio Varallo, porta scompiglio lì dove arrivi.