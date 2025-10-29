Evviva la FAI!

Una settimana è passata dal Convegno di studi organizzato per celebrare gli ottant’anni dalla costituzione della Federazione Anarchica Italiana. Convegno in memoria di Italino Rossi, compagno federato che ci ha lasciato un anno fa. L’organizzazione di questo evento faceva parte di quella promessa di portare avanti quei valori che ci hanno accomunato nel percorso condiviso di vita. Italino, con la sua cultura e la sua vivace passione per la storia, avrebbe sicuramente apprezzato i vari interventi che si sono succeduti all’interno del ridotto del Teatro Animosi. Negli interventi, politici, storici e culturali, ci sono stati pathos, lacrime di gioia, ma anche lacrime di “militanza”, di chi ha creduto e ancora crede in un percorso politico che compie ottant’ anni. Sono una bella cifra, ma l’attualità del pensiero anarchico e il rinnovato fervore delle piazze ci ringiovaniscono e ci proiettano in nuove lotte con la maturità e le caratteristiche intrinseche della Federazione: internazionalismo, antiautoritarismo, solidarietà. Tanto impegno nell’ organizzazione, perché tenevamo particolarmente alla riuscita di queste due giornate per i compagni e le compagne che hanno raggiunto Carrara e per la Federazione tutta. Sempre bello e arricchente il confronto e il dialogo con le compagne e i compagni, nel condividere il Convegno e la convivialità degli eventi che vi hanno gravitato intorno. Gratificante il ringraziamento ricevuto dai lavoratori del Ridotto del teatro Animosi, dai tecnici audio video e dai ristoratori di Carrara. Concludo ringraziando i relatori, moderatori, musicisti e writers, allargando questo ringraziamento a tutti e tutte i compagni e le compagne che con il loro impegno hanno reso possibile la riuscita di questo fine settimana a tinte rosso nere.

Manu’ per il gruppo Germinal