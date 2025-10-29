Bilancio n. 30/2025

ENTRATE
PAGAMENTO COPIE
ROMA Gruppo Bakunin FAI Roma e Lazio €100,00
Totale €100,00
ABBONAMENTI
PIEVE DI CADORE C.Michelazzi (cartaceo) €55,00; CASTIGLIONE D.LAGO Vecchia scuola birreria (cartaceo+gadget) €65,00; SERIATE M.Barbone (pdf) €25,00; MONTREAL M.Vitali Rosati (cartaceo) €90,00; MODENA R.Manfredini (cartaceo) €55,00; BOLOGNA V.Noia (cartaceo) €55,00; SORANO L.Antonucci (cartaceo) €55,00; ROMA M.Buraschi (pdf+gadget) €35,00; LIVORNO C.Gullì (pdf) €25,00; ZAFFERANA ETNEA G.Cammarata (pdf+gadget) €35,00; TERNI M.Celentano (cartaceo) €55,00
Totale €550,00
ABBONAMENTI SOSTENITORI
Totale 0,00 €
SOTTOSCRIZIONI
PIEVE DI CADORE C.Michelazzi €10,00; SERIATE M.Barbone €5,00; MONTREAL M.Vitali Rosati €60,00; ROMA M.Buraschi €55,00; CIPRESSA “A.Martino “”viva l’anarchia!””” €50,00; LIVORNO C.Gullì €15,00
Totale 195,00 €
TOTALE ENTRATE €845,00
USCITE
Stampa n° 29 -€611,00
Spedizione n° 29 -€373,27
TOTALE USCITE -€984,27
saldo n. 30 -€139,27
saldo precedente €4.529,34
SALDO FINALE €4.390,07
IN CASSA AL 23/10/2025 €5.832,79
Da Pagare
Stampa n° 30 -€611,00
Spedizione n° 30 -€373,27