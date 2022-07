Errico Malatesta 90 anni dalla morte

Iniziativa per Malatesta 22 luglio 2022

90 anni fa si spegnava Errico Malatesta, un compagno che ci manca nelle rivendicazioni sociali che riecheggiano nel nostro quotidiano. Guardando il sorriso beffardo del padrone, oggi ricco e potente come ieri, come gruppo anarchico continuiamo a portare avanti le stesse lotte che Errico portava avanti un secolo fa, con la stessa energia, con la stessa convinzione, con la stessa voglia di emancipazione. È per questo che ieri siamo andati nei luoghi dove è vissuto e morto e abbiamo continuato nella nostra sede parlando di ieri e di oggi e sperando in un mondo libero dai padroni.

Gruppo Mikhail Bakunin – FAI Roma & Lazio