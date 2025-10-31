E’ uscito “Il seme anarchico” estate/autunno 2025

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
Ciao compagni,
vi comunichiamo che è uscito “SEME ANARCHICO” ESTATE/AUTUNNO 2025
(costo di una copia € 2,50; abbonamento € 15). Per contattare la redazione scrivere a:
semeanarchico@libero.it
Per abbonamenti e pagamenti copie versare i contributi sulla nuova Carta Postapay Evolution n.:
5333 1711 4107 2195 intestata a Catale Antonietta.
Per effettuare versamenti dall’estero contattare la redazione per ricevere i dati IBAN della suddetta
carta. Telefono cell. 333508830