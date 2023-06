Donne contro la guerra. Prime proteste sociali di massa in Ucraina.

Nella prima metà del 22 aprile la Piazza della Liberazione di Krivoy Rog – città natale di Zelensky – è stata invasa da mogli e madri di soldati che scandivano “Vergogna!” e chiedevano che il comandante dell’unità Yuri Sinkovsky si presentasse di fronte a loro. I loro parenti della 129ª Brigata separata di difesa territoriale stanno combattendo al fronte nella regione di Donetsk. Le squadre di difesa territoriale sono state inizialmente create su base volontaria per svolgere compiti ausiliari, come pattugliare le strade e prestare servizio ai posti di blocco, ma la scorsa estate hanno iniziato a essere impiegate nei punti più caldi del Donbass. Questo ha immediatamente iniziato a causare vari conflitti con il comando.

Centinaia di manifestanti hanno bloccato il traffico stradale. Victoria Tretyak, rappresentante del Consiglio di difesa della città, ha suggerito ai manifestanti di rivolgersi alla Procura militare con una dichiarazione collettiva in cui si afferma che i beni trasferiti dal Consiglio non sono arrivati ai militari. Né lei né un altro vice capo del Consiglio di difesa, Alexander Piskun, sono stati in grado di rispondere a una sola domanda. Così come il rappresentante del comandante di brigata che si è presentato alle manifestanti.

Le manifestanti hanno deciso di preparare un elenco di domande da porre al comando della 129ª brigata e al Consiglio di difesa perché rispondano online.

Questo è solo il più grande esempio di protesta popolare in Ucraina dal mese scorso. All’inizio di aprile, le mogli e le madri dei soldati inviati al fronte si sono riunite davanti al centro di arruolamento di Ivano-Frankivsk. Hanno cercato di chiamare i vertici dell’unità militare 1241 della Guardia Nazionale per scoprire perché i comandanti hanno mandato i soldati al fronte senza armi, supporto ed equipaggiamento. Dalle loro parole, solo 25 persone su 300 sono rimaste vive in due giorni. Tuttavia, la direzione dell’unità non ha voluto rispondere e ha riattaccato. I soldati hanno affermato di non voler andare incontro a morte certa e c’è l’intenzione di rinviare a giudizio i sopravvissuti per questo.

A Odessa c’è stata una protesta contro il trattenimento forzato dei coscritti nell’ufficio di arruolamento del distretto Suvorovsky: la città è nota soprattutto per la brutalità degli ufficiali di arruolamento che prendono i ragazzi per strada e li rinchiudono nei centri di reclutamento, dove vengono sottoposti a un esame medico simbolico e subito dopo vanno all’addestramento. Le donne venute a cercare i loro mariti hanno chiamato la polizia, che è arrivata alla struttura e ha accettato le dichiarazioni sul rapimento. L’intervento ha permesso di interrompere la detenzione. È particolarmente interessante che i poliziotti abbiano preso le parti dei civili contrariamente al solito, che aiutano a caricare con la forza i ragazzi nell’auto di arruolamento. Forse questo è solo l’inizio dei grandi processi che ci attendono?

Tratto da un report del gruppo anarchico Assembly di Karkiv