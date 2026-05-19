“Democratici” di giorno, nazisti di notte. Scritte fasciste a Pisa

La notte tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio c’è stato un raid con scritte naziste e fasciste in varie parti della città di Pisa. Tra i luoghi marchiati c’è Piazza San Silvestro, conosciuta come Piazza Franco Serantini, dove un monumento ricorda il compagno anarchico ucciso dalla polizia nel 1972 mentre si opponeva ad un comizio fascista. Non hanno osato imbrattare il marmo donato dai cavatori di Carrara, che tra l’altro i compagni di Empoli avevano pulito lo scorso sabato 9 maggio. Ma hanno lasciato un mattone con una svastica accanto al cippo, e hanno fatto una svastica e qualche sfregio sulle panchine della piazza. In varie parti del centro sono comparse scritte simili. La più grave al Cantiere Sanbernardo spazio sociale che ospita anche iniziative benefit per Umanità Nova organizzate dal Circolo Anarchico di Vicolo del Tidi. Là hanno fatto una svastica e una celtica su una delle porte e hanno fatto scritte nelle viuzze circostanti. Simboli fascisti e nazisti hanno marchiato nella notte anche altre zone del centro dove sono presenti spazi e circoli. Una delle scritte riporta “Pisa futurista” slogan riconducibile al partito di Vannacci, che si sarebbe dichiarato estraneo ai fatti. Qualcuno ha già pensato a coprire o correggere queste scritte. Adesso sta alle realtà antifasciste, a Pisa come altrove, creare le condizioni per cui i fascisti non si sentano legittimati, dopo questi anni al governo, a compiere simili prepotenze.

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