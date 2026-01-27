Tu sei qui

Bilancio n. 3/2026

Redazione_web 
ENTRATE 

PAGAMENTO COPIE 

CARRARA Gruppo Germinal FAI €60,00; TARANTO C.Cassetta €160,00

Totale €220,00

ABBONAMENTI 

ARSAGO SEPRIO M.Moroni (cartaceo) €55,00; NOVARA D.Argirò (cartaceo) €55,00; BOLOGNA C.Rossi (cartaceo+gadget) €65,00; PADERNO D. S.Pasqualetto (pdf) €25,00; CEVA F.Lequio (cartaceo) €55,00; BARI D.Cereseto (cartaceo) €55,00; GERA D'ADDA M.Bussini (pdf) €25,00; FOLIGNO R.Paccoia (cartaceo) €55,00; MILANO M.Pisani (pdf+gadget) €35,00; DUBLINO D.Turcato (pdf) €25,00; ASSAGO N.Toppi (pdf) €25,00; CASTEL GANDOLFO G.Macchia (pdf) €25,00; LUGANO D.Laurenti (cartaceo) €90,00; ROMA M.Caponi (pdf+gadget) €35,00; MILANO F.Eva (pdf) €25,00; PALERMO S.Laneri (pdf) €25,00; RONCOSCAGLIA P.Serafini (cartaceo) €55,00; VERONA N.Furri (cartaceo) €55,00; ASTI W.Spessa (2 cartacei) €110,00; ARINO DI DOLO F.Favaro (cartaceo) €55,00; CHIETI F.Palombo (pdf+gadget) €35,00

Totale €985,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI 

ALBANELLA G.Monaco €80,00; BONASCOLA M.Guastini €100,00; CAVAGNOLO C.Riva €80,00; VERONA M.Guerra €80,00; TARANTO C.Cassetta €90,00

Totale 430,00 €

SOTTOSCRIZIONI 

PISA Serata benefit per UN Circolo anarchico vicolo del Tidi €500,00; CHIETI F.Palombo €65,00

Totale 565,00 €

TOTALE ENTRATE €2.200,00




USCITE 

Stampa n° 2 -€611,00

Spedizione n° 2 -€372,33

Carta -€2.339,40

TOTALE USCITE -€3.322,73




saldo n. 3 -€1.122,73

saldo precedente €10.177,72

SALDO FINALE €9.054,99




IN CASSA AL 14/01/2026 €10.964,57

Da Pagare

Stampa n° 3 -€611,00

Spedizione n° 3 -€372,33

