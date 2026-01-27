Bilancio n. 3/2026

ENTRATE PAGAMENTO COPIE CARRARA Gruppo Germinal FAI €60,00; TARANTO C.Cassetta €160,00 Totale €220,00 ABBONAMENTI ARSAGO SEPRIO M.Moroni (cartaceo) €55,00; NOVARA D.Argirò (cartaceo) €55,00; BOLOGNA C.Rossi (cartaceo+gadget) €65,00; PADERNO D. S.Pasqualetto (pdf) €25,00; CEVA F.Lequio (cartaceo) €55,00; BARI D.Cereseto (cartaceo) €55,00; GERA D'ADDA M.Bussini (pdf) €25,00; FOLIGNO R.Paccoia (cartaceo) €55,00; MILANO M.Pisani (pdf+gadget) €35,00; DUBLINO D.Turcato (pdf) €25,00; ASSAGO N.Toppi (pdf) €25,00; CASTEL GANDOLFO G.Macchia (pdf) €25,00; LUGANO D.Laurenti (cartaceo) €90,00; ROMA M.Caponi (pdf+gadget) €35,00; MILANO F.Eva (pdf) €25,00; PALERMO S.Laneri (pdf) €25,00; RONCOSCAGLIA P.Serafini (cartaceo) €55,00; VERONA N.Furri (cartaceo) €55,00; ASTI W.Spessa (2 cartacei) €110,00; ARINO DI DOLO F.Favaro (cartaceo) €55,00; CHIETI F.Palombo (pdf+gadget) €35,00 Totale €985,00 ABBONAMENTI SOSTENITORI ALBANELLA G.Monaco €80,00; BONASCOLA M.Guastini €100,00; CAVAGNOLO C.Riva €80,00; VERONA M.Guerra €80,00; TARANTO C.Cassetta €90,00 Totale 430,00 € SOTTOSCRIZIONI PISA Serata benefit per UN Circolo anarchico vicolo del Tidi €500,00; CHIETI F.Palombo €65,00 Totale 565,00 € TOTALE ENTRATE €2.200,00 USCITE Stampa n° 2 -€611,00 Spedizione n° 2 -€372,33 Carta -€2.339,40 TOTALE USCITE -€3.322,73 saldo n. 3 -€1.122,73 saldo precedente €10.177,72 SALDO FINALE €9.054,99 IN CASSA AL 14/01/2026 €10.964,57 Da Pagare Stampa n° 3 -€611,00 Spedizione n° 3 -€372,33