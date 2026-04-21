Bilancio n. 13/2026

ENTRATE 

PAGAMENTO COPIE 

ROMA E.Calandri €20,00
FANO Archivio biblioteca Enrico Travaglini €95,00
VOLTERRA Spazio Libertario Pietro Gori €50,00
Totale €165,00

ABBONAMENTI 

FIRENZE V.Toniutti (cartaceo+gadget) €65,00
MILANO E.Bianchi (pdf) €25,00
MILANO M.Tavano (pdf) €25,00
FANO Archivio biblioteca Enrico Travaglini (cartaceo) €55,00
Totale €170,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI
Totale €0,00 

SOTTOSCRIZIONI

slp L.Guglielmi €1,50
ROMA M.Galletti €30,00
MILANO E.Bianchi €25,00
Totale €56,50 

TOTALE ENTRATE €391,50

USCITE 

Stampa n° 12 -€611,00
Spedizione n° 12 -€376,94
testate rosse nn 12-13-14 -€335,40 

TOTALE USCITE -€1.323,34

saldo n. 13 -€931,84
saldo precedente €10.064,20

SALDO FINALE €9.132,36

IN CASSA AL 16/04/2026 €10.548,88

Da Pagare
Stampa n° 13 -€611,00
Spedizione n° 13 -€374,11

