Bangladesh: rivolta popolare contro uno stato autocratico

Analisi,30 luglio.

Un membro del gruppo anarchico bengalese Auraj scrive sugli eventi e sul contesto dell’attuale ribellione.

Mentre scrivo questa dichiarazione, non so dove si trovino la maggior parte dei miei compagni che hanno partecipato alla protesta in corso degli studenti in Bangladesh. Tutto ciò che so è che erano in strada, cercando di reagire contro la polizia, contro i fascisti del partito autocratico. Poiché solo le persone di alcune parti del Bangladesh hanno riacquistato l’accesso a Internet dopo cinque giorni di blackout nazionale ordinato dallo Stato, connettersi con le persone a casa dall’estero è stato difficile. Mentre nuove foto e notizie svelano la violenza senza precedenti della polizia, dove stanno torturando e uccidendo persone disarmate, provo sentimenti di angoscia e rabbia. Penso ai miei compagni nel Paese, ma non si tratta solo di loro, si tratta dell’intero Paese. So solo che i miei compagni fanno parte della resistenza a cui si sono unite migliaia di altre persone, dove le persone stanno protestando contro lo Stato fascista e autocratico, che ha ucciso almeno 197 persone, ne ha arrestate centinaia e ne ha lasciate migliaia ferite negli ospedali.

Tutto questo è iniziato con una protesta pacifica degli studenti e dei candidati al governo che chiedevano una riforma delle quote. Il sistema delle quote in Bangladesh riserva il 30% dei posti di lavoro ai discendenti dei combattenti per la libertà che hanno preso parte alla guerra di liberazione contro il Pakistan nel 1971. Questa quota del 30% lascia alla maggior parte delle persone in generale pochissime possibilità di ottenere un posto di lavoro nel governo. Il problema della disoccupazione e le recenti crisi economiche hanno reso i posti di lavoro nel governo molto competitivi e la maggior parte delle persone considera questa quota del 30% discriminatoria e ingiusta. Anche se il partito al governo descrive il sistema delle quote come un modo per mostrare rispetto alla famiglia dei combattenti per la libertà, in realtà, il partito al governo lo ha usato per avere un gruppo di persone obbedienti nella burocrazia.

Innanzitutto, la guerra di liberazione del Bangladesh contro il Pakistan nel 1971 è stata una guerra popolare; persone di ogni estrazione sociale hanno aiutato i combattenti per la libertà con vari mezzi. In secondo luogo, molti dei poveri combattenti per la libertà appartenenti alla classe operaia non sono riusciti a ottenere alcun certificato di combattenti per la libertà. In terzo luogo, ci sono state accuse di corruzione e nepotismo nel rilascio di certificati di combattenti per la libertà da parte del partito al potere. Quindi, questa quota del 30% consente al governo di consolidare il proprio potere. Inoltre, riservare il 30% dei posti di lavoro governativi alla terza generazione di combattenti per la libertà, che è meno del 5% della popolazione, è in contrasto con l’etica centrale della guerra di liberazione: uguaglianza, libertà e giustizia. Come anarchici, abbiamo sostenuto la giusta richiesta degli studenti. Tuttavia, credevamo anche che la semplice riforma delle quote non potesse risolvere il problema dell’economia capitalista mantenuta da un partito al potere autocratico. Tuttavia, le cose sono degenerate quando il governo ha risposto alla protesta pacifica con una violenza senza pari da parte della polizia e dei suoi scagnozzi fascisti. La violenza dello Stato contro i manifestanti ha trasformato completamente il movimento attuale. Prima di passare a questa parte della fase attuale del movimento, è necessario descrivere l’attuale scenario politico del Bangladesh.

Negli ultimi 16 anni, il Bangladesh è stato governato dal Primo Ministro Sheikha Hasina e dal suo partito, Awami League. Sebbene siano arrivati ​​al potere inizialmente ottenendo una maggioranza elettorale, sono presto diventati un partito autocratico e hanno mantenuto il potere statale attraverso tre elezioni generali truccate o truccate. Inoltre, Sheikh Hasina e il suo partito si vantano di essere l’unico partito a favore dello spirito della guerra di liberazione. In realtà, hanno appropriano lo spirito e i guadagni della guerra di liberazione dalle masse. Hanno cercato di rappresentare la guerra di liberazione solo da una prospettiva nazionalistica, mentre era una guerra popolare guidata dall’aspirazione all’uguaglianza, alla libertà e alla giustizia. Dopo l’indipendenza, le caratteristiche di classe dello stato non si sono trasformate, poiché un gruppo di governanti nazionali ha semplicemente sostituito un altro gruppo di governanti stranieri. L’apparato statale e i sistemi legali hanno continuato a portare avanti l’eredità del sistema di governo coloniale pakistano e britannico. L’Awami League nei suoi ultimi 16 anni di governo ha utilizzato tutti questi organi del sistema di governo statale per spazzare via le opinioni opposte. Lo hanno giustificato utilizzando la loro retorica nazionalistica e etichettando tutti gli altri come contrari alle forze di liberazione.

Sebbene il Bangladesh abbia raggiunto un’elevata crescita del PIL nell’ultimo decennio, ciò è avvenuto principalmente a spese della manodopera a basso costo nei settori dell’abbigliamento confezionato e dell’esportazione di manodopera poco qualificata in Medio Oriente. Entrambi questi gruppi hanno sofferto di condizioni di lavoro disumane. Mentre il crollo del Rana Plaza, che ha ucciso 1134 persone nel 2013, è riuscito a ottenere copertura sui media internazionali, altri omicidi causati da incendi e repressione della polizia sono passati inosservati. Il governo ha represso molti sindacati (incluso il rapimento di un leader sindacale), ha preso il controllo della maggior parte degli altri sindacati e ha vietato l’attività sindacale in alcune aree. Anche nell’ultimo anno, i lavoratori dell’abbigliamento sono stati uccisi e arrestati per aver chiesto un aumento dell’età minima. Di recente, l’economia del Bangladesh ha dovuto affrontare una crisi poiché la sua strategia di sviluppo a breve termine finanziata tramite prestiti di denaro sta avendo ripercussioni. Potenze imperialiste ed espansionistiche come Stati Uniti, Cina e India considerano il Bangladesh una regione geopolitica di interesse. L’India, il paese che condivide i confini con il Bangladesh, è stata la più influente nella politica del Bangladesh in quanto offre al governo “legittimità” all’Occidente in cambio di contratti che soddisfano solo gli interessi del governo indiano. Sebbene il partito al governo sia riuscito a essere rieletto per un altro mandato senza elezioni giuste o inclusive, le persone soffrono di disoccupazione, inflazione, disuguaglianza e oppressione da parte del partito al governo.

L’attuale situazione economica e la mancanza di diritti umani fondamentali hanno creato un malcontento di massa tra la popolazione del Bangladesh, in particolare tra i giovani. Tuttavia, il governo, guidato da Hasina, dopo la recente rielezione, ha ritenuto di non essere praticamente sfidato nel continuare il suo regime di corruzione e sfruttamento. Quindi, quando gli studenti hanno iniziato proteste pacifiche per un sistema di quote eque che avrebbe dato priorità al merito, il partito al potere ha fatto ricorso alla violenza. Per prima cosa, hanno impiegato la lega studentesca, i soldati di fanteria fascisti del partito fascista al potere. Hanno picchiato senza pietà studenti e manifestanti e li hanno persino attaccati negli ospedali. Tuttavia, questa volta, gli studenti hanno presto creato resistenza e sono riusciti a riprendere il controllo dei dormitori da questa ala studentesca fascista per la prima volta in 16 anni di governo Awami. Quindi, il governo ha chiamato le forze di polizia per fermare la protesta. La polizia ha usato misure brutali e ha iniziato a uccidere i manifestanti il ​​16 luglio. Ciò non è riuscito a fermare la resistenza, che è solo cresciuta di numero. I coordinatori del movimento hanno chiesto una chiusura completa di tutte le attività pubbliche nei giorni successivi.

Il 18 luglio, la polizia e i delinquenti del partito al potere hanno usato livelli di violenza imprevisti mentre attaccavano gli studenti che protestavano dentro e davanti alle università e alle scuole superiori. Tuttavia, gli studenti hanno mostrato un immenso coraggio e hanno cercato di reagire. Si sono organizzati, si sono coordinati tra loro e hanno usato le loro risorse limitate per reagire alla violenza dello Stato. In diverse aree, i soldati del regime e le forze di polizia sono stati costretti ad abbandonare l’area mentre i manifestanti reagivano. Anche il governo ha moltiplicato la violenza in risposta e ha scatenato una serie di omicidi. Nel pomeriggio del 18 luglio, sui social media sono circolate notizie confermate dell’uccisione di molti studenti universitari e delle scuole superiori. Molte persone hanno iniziato a unirsi al movimento e si sono verificati violenti scontri tra loro e le forze armate (e i delinquenti del partito al potere). Più tardi quel giorno, il governo ha bloccato completamente l’accesso a Internet all’intero Paese per sedare la protesta. Ciò non è riuscito e i manifestanti hanno continuato la resistenza il giorno successivo, il 19 luglio.

A questo punto, anche diversi membri dei partiti politici si unirono al movimento, ma la partecipazione delle masse e degli studenti continuò. Quel giorno, le forze armate spararono e uccisero almeno 70 dimostranti. La maggior parte delle persone uccise erano studenti, ma anche un fotografo, un conducente di risciò e lavoratori dei trasporti furono uccisi. Anche 2 poliziotti furono uccisi dai dimostranti durante lo scontro. Da venerdì sera, il governo emanò un coprifuoco e impiegò l’esercito. Tuttavia, scontri e morti furono segnalati anche sabato.

Poiché solo una parte del Bangladesh ha riacquistato l’accesso a Internet dopo 5 giorni di blackout da parte del governo, è difficile ottenere notizie affidabili. I media che operano nel paese sono pesantemente controllati dal governo. Il governo non fornisce inoltre alcuna informazione sul numero di decessi, né consente ai funzionari medici di farlo. Ci sono state affermazioni secondo cui la polizia avrebbe sequestrato i registri dei decessi dagli ospedali. Secondo un importante quotidiano in Bangladesh, almeno 197 persone sono state uccise nella protesta in corso. Tuttavia, si stima che il numero effettivo sia molto più alto. Persone e giornalisti affermano di non aver assistito a una violenza di così vasta portata da anni. Stanno emergendo foto e video in cui possiamo vedere pile di cadaveri che giacciono sul pavimento di un ospedale, la polizia che spara continuamente a persone disarmate a distanza ravvicinata. Come riportato da DW News, anche i veicoli delle Nazioni Unite per le missioni di mantenimento della pace sono stati utilizzati dalle forze armate per attaccare i manifestanti in Bangladesh.

Oltre alla resistenza sul campo, i giovani stanno rifiutando e distruggendo ogni narrazione del partito fascista e dello stato autoritario. La massa della popolazione del Bangladesh ha mostrato un’immensa solidarietà con il movimento studentesco, poiché lo vede come una legittima resistenza contro il leader autocratico Sheikh Hasina. La gente del posto ha fornito cibo e riparo gratuiti e ha aiutato i feriti a raggiungere gli ospedali. Le persone hanno espresso disobbedienza di massa e non cooperazione con lo stato durante il movimento. La classe operaia ha mostrato un’incredibile solidarietà con gli studenti nella protesta. Li hanno sostenuti attivamente e, in alcune aree, hanno partecipato con gli studenti. Durante il movimento, gli studenti hanno utilizzato varie tattiche di azione diretta e mutuo soccorso che li hanno aiutati a resistere con successo.

“Abbasso la tirannia delle streghe”

Il 21 luglio, la corte suprema ha emesso un verdetto a favore della riforma delle quote. Sebbene la distribuzione suggerita riduca la quota per i discendenti dei combattenti per la libertà richiesta dai manifestanti, riduce anche la quota per i gruppi svantaggiati di cittadini, il che è ingiusto. Inoltre, dopo le uccisioni di massa della scorsa settimana, la situazione è andata ben oltre la riforma delle quote e un gran numero di persone ora chiede le dimissioni del primo ministro Sheikh Hasina. Tuttavia, attraverso il controllo dei media, della comunicazione e l’uso eccessivo della forza, il governo ha mantenuto un certo terreno. La polizia ha arrestato centinaia di studenti. Uno dei coordinatori è stato anche rapito e torturato dalle forze armate. Il governo sta cercando di far credere che le cose stanno tornando alla normalità e presto probabilmente dovranno riprendere la connessione a Internet in tutto il paese e porre fine al coprifuoco poiché le aziende stanno subendo pesanti perdite a causa della chiusura. Quando Internet tornerà, i coordinatori e i manifestanti dovranno affrontare una dura battaglia contro una dittatura smascherata che ha nelle sue mani il sangue di centinaia di persone.

Non credo che il Bangladesh possa tornare alla normalità dopo questa serie di omicidi e la violenza del partito al potere. Il popolo del Bangladesh deve decidere se il totalitarismo di un partito fascista sarà il destino del paese o se la gente riacquisterà il suo potere. Il movimento, che è iniziato come una protesta per le giuste opportunità di lavoro, si è trasformato in una rivolta di massa contro il governo fascista di Hasina e la violenza dello stato, dove il popolo del Bangladesh sta esprimendo il suo desiderio di vivere con libertà, diritti e dignità.

Tuttavia, per raggiungere questo destino, abbiamo bisogno di una trasformazione democratica dello Stato, abbiamo bisogno di smantellare le forze armate d’élite che commettono omicidi extragiudiziali e abbiamo bisogno di ristrutturare ogni istituzione in modo che nessuno possa mai ottenere il potere di commettere tali atrocità. Dobbiamo buttare via le politiche neoliberiste e muoverci verso un’economia per il popolo e i lavoratori, non per la classe capitalista. Tuttavia, affinché tutto ciò accada, abbiamo bisogno di un forte movimento della classe operaia e di un movimento per i diritti civili. Finora, il popolo e la società hanno mostrato un’incredibile resistenza contro la violenza dello Stato. La resistenza segna un nuovo inizio per la lotta verso un Bangladesh più equo, giusto e libero. Il futuro è incerto, ma se questo movimento mostra qualcosa, ha dimostrato che le persone organizzate che combattono per una giusta causa possono mostrare una resistenza impensabile. Rifiutiamo un futuro di totalitarismo e non ci aspettiamo niente di meno di una rivoluzione popolare.

24 luglio 2024

L’autore è un membro del gruppo anarchico Auraj network. Auraj (che in bengalese significa anarchia) è una rete anarchica di studenti bengalesi e altre persone di diverse professioni. Auraj ha pubblicato varie traduzioni di pensatori anarchici come Bakunin, Kropotkin, Rudolf Rocker e altri in bengalese. Auraj pubblica anche frequentemente articoli sullo scenario politico ed economico del Bangladesh. Auraj ha mostrato solidarietà con i recenti movimenti dei lavoratori (movimenti di lavoratori dell’abbigliamento, lavoratori delle fabbriche di juta), movimenti studenteschi e movimenti per i diritti civili in Bangladesh. Sebbene i membri di Auraj abbiano preso parte individualmente e direttamente a molti di questi movimenti, inclusa l’attuale resistenza in corso, l’attività di Auraj come gruppo è principalmente limitata alla pubblicazione.

