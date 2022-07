America Latina. Vecchi populismi con nuovi volti.

da Machete Revista Anarquista de El Salvador, Giugno 2022, pagg. 22-24

Tradotto da Federica.

Msc. Ariel Alexander, Quintanilla Magaña

Qualche mese fa, Bonaventura de Sousa Santos ha parlato di una nuova onda progressista in America Latina. L’argomento che sosteneva questo postulato derivava dai trionfi (o apparenti trionfi) dei movimenti sociali del 2019, culminati nella vittoria elettorale di Gabriel Boric in Cile e Pedro Castillo in Perú; senza dimenticare l’appoggio crescente che ha avuto Petro in Colombia [appena eletto presidente ndt], o il governo di Andrés Manuel López Obrador [conosciuto come AMLO, ndt] dal 2018 in Messico (Santos, 2022). La conferma di una nuova onda che potrà “riparare” gli errori che presentarono i governi ascritti al già dimenticato “Socialismo del XXI secolo”, così come l’ascesa conservatrice della prima decade di questo secolo. Continua su: https://gruppoanarchicogalatea.noblogs.org/post/2022/06/26/vecchi-populismi-con-nuovi-volti-lamerica-latina-nella-spirale-negativa/