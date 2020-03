Contro la guerra, il fascismo, il nazionalismo e il razzismo. Solidarietà con rifugiati e immigrati

Siamo nel bel mezzo di un’enorme crisi umanitaria e di una crisi sociale

senza precedenti, dal momento che la diffusione della pandemia globale

sta rivelando nel modo più evidente la natura criminale dello Stato e

del capitalismo. Da un lato, la gran parte della società si trova ad

affrontare nuove e ancora più dure forme di sfruttamento e repressione.

Dall’altro lato, lo Stato sta difendendo il suo potere e l’accumulazione

di ricchezza nelle mani dei padroni, espandendo lo stato di emergenza e

privando la società delle risorse necessarie per far fronte a questo

disastro. In questa condizione, migliaia di immigrati e rifugiati sono

ammassati in campi di concentramento in condizioni di vita terribili,

senza alcun mezzo disponibile per proteggersi dalla pandemia.

L’imposizione a queste persone dello stato di eccezione porta al loro

sterminio. È un crimine capitalista e di Stato.

La guerra e il fascismo sono l’unica “risposta” che il sistema può dare

alla sua crisi profonda e totale, alle sue contraddizioni che risultano

dal suo principio fondante – l’oppressione e lo sfruttamento di un

essere umano da parte di un altro.

A livello globale, i padroni della politica e dell’economia stanno

tentando un attacco incondizionato contro le persone della periferia

capitalista attraverso la guerra, le operazioni militari, la rimozione

di vecchi regimi per instaurarne di nuovi, mirando a controllare intere

aree, fonti di ricchezza, anche intere popolazioni. Questa condizione in

cui milioni di persone sono condannate alla povertà, alla malattia e

alla migrazione forzata permette l’accumulazione della ricchezza nelle

mani delle elites finanziarie globali e la ridefinizione dell’equilibrio

geopolitico del potere nel contesto della competizione internazionale

tra potenze globali, regionali e locali.

Le migliaia di rifugiati e immigrati morti sui confini di terra e di

mare, tutti quelli bloccati in moderni campi di concentramento in

condizioni terribili, quelli imprigionati in uno stato di eccezione

razzista, sono gli effetti delle politiche assassine di “deterrenza”

contro l’immigrazione e della creazione della Fortezza-Europa.

I “muri” che sono stati innalzati non sono solo utili per mantenere alla

larga gli emarginati, la “popolazione in eccesso”, fuori dall’Europa con

ogni mezzo, ma anche per promuovere la fascistizzazione delle società

occidentali, per stabilire una condizione di paura, controllo e odio,

che mira all’accettazione dello sfruttamento.

Contro il mondo in bancarotta dello stato e del capitale, contro la

guerra dichiarata dai dominatori contro gli oppressi di questo mondo,

come anarchici, lottiamo con la solidarietà internazionalista e di

classe come nostra arma, promuovendo l’organizzazione del contrattacco

degli sfruttati per la distruzione di questo mondo marcio. Immigrati,

rifugiati e autoctoni, lottiamo dal basso contro la miseria,

l’impoverimento, la repressione, l’oppressione, rafforziamo e difendiamo

tutti i campi di resistenza sociale e di classe bersagliati dalla

repressione e organizziamone di nuovi. Contro il fascismo,

l’intolleranza, la guerra, la repressione e lo sfruttamento, la causa

della Rivoluzione Sociale, della costruzione di una nuova società di

solidarietà, uguaglianza e libertà sulle rovine del mondo dell’autorità…

è sempre viva!

NO AI CAMPI DI CONCENTRAMENTO

CONDIZIONI DI VITA DIGNITOSE E LIBERTÀ DI MOVIMENTO PER RIFUGIATI E

IMMIGRATI

ABBATTIAMO L’APARTHEID MODERNA DELLA FORTEZZA-EUROPA

LA SOLIDARIETÀ È L’ARMA DEL POPOLO

FAO (Federation for anarchist organizing, Slovenia & Croatia)

FAI (Federazione Anarchica Italiana, CRInt-FAI)

APO (Anarchist Political Organisation – Federation of collectives –

Greece)

FA (Fédération Anarchiste, France & Belgium)

AF (Anarchist Federation, Britain)

FLA (Federación Libertaria Argentina)