COMUNICATO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI DELLA FEDERAZIONE ANARCHICA FRANCOFONA (FA/IFA)

Ringraziamo per il sostegno e la solidarietà internazionale portati sul posto, e nei giorni successivi, alla nostra Dichiarazione del 23 luglio 2023, scritta con urgenza da* presenti federat*, per chiedere, a nome della FA, la difesa della libertà di espressione e il rifiuto degli attacchi fisici e verbali, con danno ai libri, subiti dal banchetto della Fédération anarchiste al Salone del Libro degli incontri internazionali antiautoritari (RIA) a Saint-Imier (Svizzera).

Il testo riportato di seguito non è una dichiarazione della FA; in conformità con la nostra prassi, un comunicato è in corso di elaborazione da parte del Segretariato per le Relazioni Esterne, di ritorno dai RIA, con il tempo necessario allo scambio di informazioni e alla consultazione di tutta la Federazione.

A Saint-Imier, non abbiamo ceduto, e siamo più mobilitat* che mai.

Viva la solidarietà internazionale! Viva l’anarchia!

Fédération anarchiste, 8 agosto 2023

La culla dell’anarchismo diventerà la sua tomba?

Il banchetto tenuto da* militanti della Fédération anarchiste al Salone del Libro degli incontri internazionali antiautoritari (RIA) 2023 a Saint-Imier ha subito diverse aggressioni (libri rubati, strappati, sporcati e bruciati, intimidazioni, aggressioni fisiche…).

Questi atti contraddicono i principi fondamentali dell’anarchismo:

La libertà di espressione

La lotta contro la religione, tutte le religioni e i poteri teocratici

La solidarietà

Sono pericolosi perché istituiscono una polizia del pensiero che ricorda i peggiori regimi che combattiamo.

Contro l’oscurantismo e l’intolleranza, mobilitiamo le forze libertarie!

Saint-Imier, 23 luglio 2023, Fédération Anarchiste francophone

Primi firmatari della Dichiarazione (elenco alfabetico):

Anarchist Communist Group (Gran Bretagna)

Barricada de Livros (Portogallo)

Delegazione dell’Anarchist Political Organization APO a St. Imier (Grecia)

Groupe libertaire SAT-Esperanto

Federación Anarquista Ibérica FAI (Spagna)

Federazione Anarchica Italiana FAI (Italia)

Federacija za anarhisticno organiziranje FAO (Slovenia / Croazia)

Federación Libertaria Argentina FLA (Argentina)

Fédération Libertaire des Montagnes FLM (Svizzera)

Iniciativa Federalista Anarquista IFA Brasil (Brasile)

Imprenta Comunera – Cali (Colombia)

Kurdish-speaking Anarchist Forum KAF (Kurdistan)

La Comune – Ravenna (Italia)

Les ami.e.s de May – Saint-Nazaire (Francia)

Mujeres Libres (Spagna)

Nada éditions (Francia)

Verlag Graswurzelrevolution (Germania)

