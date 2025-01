Stiamo tornando

Siamo felici di comunicare che Umanità Nova riprenderà a breve le pubblicazioni, il prossimo numero avrà infatti la data del 2 febbraio

Ricordiamo che c’è ancora tempo per aderire alla campagna abbonamenti 2025, di cui riportiamo i dati salienti (il testo della campagna, con l’elenco dei gadget disponibili, lo trovate QUI

“La stampa e la diffusione di un giornale cartaceo costano molto, ancora di più in questi anni, dopo la salita dei prezzi dovuta alle speculazioni finanziarie e all’inflazione. Solo nel 2024 abbiamo dovuto sopportare aumenti in due settori, quelli delle spedizioni e quello della carta, che per noi sono vitali. Per far fronte a questi costi serve il supporto de* nostr* abbonat*, e di tutte le persone che ci leggono acquistando Umanità Nova nei circoli, ai banchetti e alle manifestazioni. Soprattutto gli abbonamenti sono il cuore del nostro bilancio che, ci teniamo a ricordare, è completamente autofinanziato.

Per questo, anche per il 2025 lanciamo la nuova campagna abbonamenti. Potete scegliere fra varie modalità di abbonamento: i dettagli pratici potete leggerli sotto, così come la lista dei gadget offerti dai nostri “sponsor” per chi si abbona a 65€. Vi chiediamo di abbonarvi, e di farlo nel modo che vi permettono le vostre tasche, ma non solo. Potete partecipare alle sottoscrizioni oppure organizzarle voi alle vostre iniziative, e come sempre potete vendere Umanità Nova in ogni occasione.

E così, anche nel 2025 continueremo a stampare. Grazie al vostro sostegno.

Viva Umanità Nova e viva l’Anarchia!”

Abbonamenti:

55 € annuale

35 € semestrale

65 € annuale + gadget (RICORDATEVI DI INDICARE IL GADGET NEL VERSAMENTO)

80 € sostenitore

90 € estero

25 € PDF (chi sottoscrive questo abbonamento riceverà ogni settimana Umanità Nova in tempo reale sulla sua casella di posta elettronica in formato PDF, ricordarsi di specificarlo nella causale e di scrivere chiaramente l’indirizzo di posta elettronica)

35 € PDF + gadget (RICORDATEVI DI INDICARE IL GADGET NEL VERSAMENTO)

Gratis per i/le detenuti/e che ne fanno richiesta.

Per i versamenti:

-PAYPAL

amministrazioneun@federazioneanarchica.org

-BONIFICI BANCARI

COORDINATE BANCARIE:

IBAN IT10I0760112800001038394878

Intestato ad “Associazione Umanita Nova”

-VERSAMENTI POSTALI

CCP 1038394878

Intestato ad “Associazione Umanita Nova”

Ricordarsi sempre di scrivere nome, cognome e indirizzo completo di CAP e nel caso anche il gadget desiderato nella causale.

nell’immagine: fotogramma del film “Tutti gli uomini del presidente”, Usa 1976