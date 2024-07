Spazio anarchico «19 Luglio». La lotta paga!

Vi informiamo che l’annunciato sgombero dello Spazio anarchico 19 Luglio in via Rocco da Cesinale 16,18 a Garbatella, previsto per giovedì 20 giugno 2024, non c’è stato. Sfidando il caldo torrido, il termometro ha misurato 38 gradi, dalle 8 della mattina si è tenuto il secondo presidio solidale ed è grazie alla mobilitazione portata avanti negli ultimi mesi che è stato ottenuto un altro rinvio. Le istanze fin qui pronunciate e rivendicate si sono rivelate fondamentali ed efficaci ed è grazie a tutte le realtà solidali che, in concreto e fin qui, hanno agito fianco a fianco, sostenendo in modo orizzontale e continuato questa lotta che abbiamo conseguito gli attuali importanti risultati. Le modalità autoritarie e le minacce repressive adottate al momento hanno dovuto retrocedere di fronte alle azioni attivate. Vi informiamo inoltre che è stato vano il vile tentativo del 19 giugno di vandalizzare l’albero da noi posto per Giuseppe Pinelli che, grazie all’attenzione e all’intervento degli abitanti del quartiere, è stato presto ripristinato. Intanto le attività autogestite del nostro gruppo non si sono fermate e abbiamo in progetto di ampliare la Biblioteca Popolare “Fabio Iacopucci” e l’Archivio.

Lo Spazio anarchico 19 Luglio non si chiude! La lotta paga. Ora è festa! Vi invitiamo tutte e tutti sabato 6 luglio a partire dalle ore 19:00 allo Spazio Anarchico 19 Luglio in via Rocco da Cesinale 16,18 a Garbatella (metro B) e festeggiare questi primi risultati.

Il percorso per arrivare ad un congruo e giusto piano di rientro, per quanto ci riguarda, andrà avanti. Pertanto invitiamo tutte le realtà e le individualità solidali a sostenere la Campagna Lo Spazio anarchico 19 Luglio non si chiude e ricordiamo le coordinate per i bonifici: Associazione Culturale 19 Luglio IBAN IT63T0306909606100000403028.

Gruppo Anarchico C.Cafiero FAI Roma

www.cafierofairoma.wordpress.com