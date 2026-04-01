Ricordando Fabio Mosca

Il 24 marzo è morto il compagno Fabio Mosca a quasi 90 anni.
Nato a Trieste, era andato a Milano, dove a 18 anni aveva vinto il concorso RAI per tecnico elettronico (primo su 1000 candidati).
Aveva scoperto di essere anarchico e così aveva frequentato il Ponte della Ghisolfa.
Tornato a Trieste aveva messo le sue conoscenze al servizio del movimento, costruendo negli anni ‘80 il suo primo trasmettitore.
Fondò Radio Libertaria e successivamente Radio Onda Libera. Molte delle trasmissioni sono state registrate e costituiscono un enorme patrimonio su quanto succedeva in quegli anni.
Quando venne fatto il congresso “Est laboratorio di libertà”, visto l’arrivo di compagni da svariati paesi, costruì l’impianto per ascoltare delle traduzioni simultanee.
È sempre stato solidale con i rifugiati ed i prigionieri politici.
Gli dobbiamo molto.
Clara Germani
per il Gruppo Anarchico Germinal Trieste
nell’immagine: fotografia di Max Pretto, rielaborazione